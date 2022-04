Využívají ho miliony Čechů, aniž by to věděli. Komerční banka investuje do mladého českého startupu

Desítky milionů korun posílá Komerční banka do společnosti Finbricks, kterou sama vybudovala. Je to firma, která dokáže propojit banky, platební brány, e-commerce firmy i další mladé fintechové společnosti. Umí se na různých webech a v různých mobilních aplikacích navenek tvářit třeba jako funkční tlačítko, přes které jednoduše zaplatíte. Za ním ale stojí propracovaný systém, který dává dohromady roztříštěnou architekturu různých bank a systémy, přes které platby proudí. Služby Finbricks tak, aniž by to věděli, používají v Česku miliony lidí.

„Aktuálně jsme připojeni na jedenáct klíčových českých bank, přes naše systémy protekly statisíce plateb v objemu stovek milionů korun a zahájili jsme spolupráci s významnými klienty,“ říká Tomáš Fíla, zakladatel a CEO projektu. Finbricks využívá třeba GoPay, Patron GO nebo Roger, který spadá do portfolia Komerční banky, a samozřejmě i banka samotná.

Peníze firma hodlá použít na posílení v Česku, hlavním cílem je ale vstup do zahraničí. Chce se stát se největším B2B finančně-technologickým startupem poskytujícím PSD2 platby v regionu střední a východní Evropy. A s tím dosáhnout tržeb v desítkách až stovkách milionů korun. „Výsledky, kterých Finbricks dosahuje, potvrzují vznik velmi významného trhu, kterého chceme být součástí,“ říká Jitka Haubová, provozní ředitelka Komerční banky. Kolik přesně Komerční banka na takový plán dává, nicméně říct nechce.

Původně nutnost, dnes byznys

Oficiálně je Finbricks poskytovatel PSD2 agregačních a platebních služeb. Původně byl takový přístup spíš nutnost. Před čtyřmi lety, když byly instituce nucené PSD2 – evropskou směrnici o online platbách – zavést do svých služeb, znamenalo to, že musejí otevřít své systémy tak, aby je mohly využívat i třetí strany – a vytvářet třeba vlastní aplikace.

Technicky tak nabízí taková platforma informace o účtech, jejich zůstatcích a historii transakcí nebo informace o opakovaných platbách či přístup třeba i k BankID, které přes přihlášení do banky ověřuje totožnost lidí třeba pro styk s úřady. Podobně funguje například další český startup BudgetBakers. Nebo litevský Kevin, jenž chce z transakce z účtu odesílatele na účet příjemce úplně vynechat zprostředkovatele v podobě karet.

Finbricks nad to vytvořil zastřešující platformu. Umožňuje, aby na jeho řešení vystavěly právě třeba fintechy, ale i e-commerce firmy nebo další banky svoje vlastní řešení. Spolupráce s finančně-technologickými firmami je přitom vítaná – podle Fíly obvykle dávají novým příležitostem větší šanci než korporace.

Zároveň zdejší zajímaví klienti chtějí prorazit i v zahraničí. A proto by se Finbricks v roce 2022 chtěl stát jedničkou na Slovensku a se svými klienty se chystá i dál na východ. „Investici od Komerční banky plánujeme využít zejména na rozšíření našich služeb v dalších evropských zemích. Sledujeme vývoj plateb a e-commerce na maďarském a rumunském trhu,“ vysvětluje Fíla.

Máme kam růst

Finbricks vznikl loni z interního projektu Komerční banky, platební brány Zaplaceno.cz. Komerční banka zůstává jeho jediným vlastníkem, ale firma už funguje samostatně a poskytuje služby dalším klientům. Kolik stál celkově vývoj, Tomáš Fíla nyní říct nechce. Ale zmiňuje, že se pohybuje na nově vznikající části trhu a „investice u každého začínajícího trhu jsou značně větší než u těch už zaběhlých“.

Komerční banka se nicméně nebojí do takových projektů investovat i stovky milionů korun: takové řády už poslala před rokem a půl do startupu Roger, a když se s námi na začátku letoška bavil Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky, zmiňoval, že startupy znamenají zejména maximální urychlení inovací.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky

Finbricks mimo jiné aktivně vystupuje v České bankovní asociaci, kde chce pomáhat se směrováním vývoje open bankingu v Česku. Aktuálně pro něj pracuje patnáct lidí, víc než polovinu tvoří IT odborníci. Tržby prý startup stihl proti loňsku zněkolikanásobit, jejich výši ale neuvádí. Fíla k tomu věří, že pro další růst je tu velká perspektiva, a to jak v Česku, tak v zahraničí.

Třeba PSD2 platby, jedna malá součást celého PSD2 systému, jsou podle něj asi v takové fázi jako před deseti lety platební karty v onlinu. Pro obyčejné lidi jsou viditelné třeba jako platební tlačítko kdekoliv na internetu. Jenže aby fungovalo, musí spolupracovat platební brána právě s tou bankou, kde má účet člověk, který chce svůj nákup zaplatit. Ne všechny banky ale takovou funkcionalitu mají.

A tak v tomto případě Finbricks zajišťuje funkcionalitu, která umožňuje přijímat platebním bránám nebo aplikacím platbu z pohledu zákazníka velmi podobně, jako když platí kartou. Pro obchodníky je ale podle Fíly značně cenově výhodnější. Jinde Finbricks na pár kliknutí zajišťuje přístup k informacím z bankovních účtů – třeba při schvalování úvěru – takže lidé nemusejí ručně stahovat z účtů výpisy.

Finbricks navíc pracuje na implementaci platebních odkazů do e-mailů nebo faktur. „V tomto roce také očekáváme, že celkový objem plateb zpracovaných naší platformou překročí čtyři miliardy korun a určitě to není meta, u které se chceme zastavit,“ říká Tomáš Fíla.