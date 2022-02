Na jedné straně stojí banky jako konzervativní pilíře celého finančního světa. Na druhé straně do těchto vod vjíždí mladé startupy, které se vyznačují svou dravostí a chutí měnit status quo. Z logiky věci tak k sobě měly obě strany nejprve hodně daleko, ale nakonec zjistily, že nejsilnější budou, když půjdou spolu, nikoliv proti sobě. Ve velkém se rozhodla do startupů šlápnout Komerční banka, která do několika finančně-technologických projektů investovala už stovky milionů korun, a svou modernizační kúru si pochvaluje.

„Pro nás startupy znamenají zejména maximální urychlení inovací,“ říká v rozhovoru Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky, když společně s Adamem Šoukalem hodnotí první startupovou investici své banky. Šoukal je zakladatelem startupu Roger, do něhož jedna z největších tuzemských bank před více než rokem poslala několik stovek milionů korun. Rozjela tím sérii investic do finančně-technologických projektů, které chce jednak nakopnout k dalšímu růstu a zároveň s jejich pomocí posunout samu sebe.

„Po prvním roce máme za sebou s Komerční bankou stovky společných klientů, takže spolupráce funguje,“ pochvaluje si Adam Šoukal, jehož startup pomáhá firmám s proplácením faktur. Jen v prosinci jich zvládl profinancovat za miliardu korun, což je nejvíc v historii, a i díky Komerční bance plánuje růst dál. Ve společném rozhovoru pro CzechCrunch Jan Juchelka s Adam Šoukalem hodnotí, jak jejich spolupráce funguje a co se během toho obě strany naučily.

Adam Šoukal původně všude, kde chodil, říkal, že spolupráce bank se startupy je mýtus. Dlouho to platilo. Teď nejen Roger a Komerční banka ukazují, že to může fungovat. Jak jste se vlastně dali dohromady?

Jan Juchelka: Začali jsme se bavit zhruba před dvěma lety. Komerční banka byla nezkušený startupový investor. Dlouho jsme se na to připravovali, založili jsme dceřinou společnost KB Smart Solutions a uvnitř banky jsme z interních lidí i odborníků zvenčí vytvořili strukturu, která bude systematicky monitorovat, co se na trhu děje, a hledat startupy, které by mohly vhodně doplnit to, co děláme, a násobně urychlit inovace. Mezi prvními jsme identifikovali právě Rogera a celou dobu se vzájemně učíme. Byli jsme zvědaví, jak bude mix startupové a korporátní kultury fungovat, a po prvním výročí od naší investice to musím hodnotit pozitivně.

Jaká byla hlavní motivace za vstupem Komerční banky do světa startupů?

Jan Juchelka: Pro nás startupy znamenají zejména maximální urychlení inovací. Komerční banka nemusí vždy nezbytně začínat od píky a stavět vlastní řešení. Můžeme využít řešení, které již existuje, a spojit ho s našimi zkušenostmi a silou. Zároveň zcela souhlasím s Adamem, na počátku byla jistá forma nedůvěry mezi oběma světy, ale myslím, že není nutné přemýšlet v kategoriích strach, obava, porážka nebo vítězství, ale spíše v kategoriích doplněk, symbióza, znásobení nějaké energie, aby to dávalo oběma stranám smysl.

Od investice je to teď více než rok. Jak to zatím hodnotíte v Rogeru?

Adam Šoukal: Banka je neuvěřitelně velká organizace, je proto klíčové se zaměřit jen na jednu věc a tu dělat pořádně. Najednou jsem měl před sebou obrovské množství věci, které se daly dělat, a to je pro startup strašně nebezpečné, protože může ztratit hlavu. Finančně-technologické startupy jsou obvykle dobré v tom, že dělají velice dobře jednu věc – ostatně proto jsme si plácli s Komerční bankou, abychom jí pomohli zdokonalit se v tom, co umíme nejlépe. Já jsem se ale na začátku rozkročil trochu moc doširoka, nabral si na bedra až příliš aktivit, a to nebylo dobře. Vybral jsem si pár oblastí, kterým věnuji veškerou energii, a funguje to.

Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Adame, vy jste měl za sebou působení ve velké bance v Londýně. Bylo to při integraci s Komerční bankou nápomocné?

Adam Šoukal: Bylo rozhodně fajn, že jsem takovou zkušenost měl za sebou. V očích kolegů jsem viděl strach z toho, jak tak velká banka funguje, co se s námi stane, ale já už to znal, a proto jsem všechny uklidňoval, že to zvládneme. První rok jsme se velmi intenzivně věnovali tomu, abychom si všichni správně nastavili jednotlivé role. Díky tomu, že jsem už velkou banku znal zevnitř, dokázal jsem se rychle zorientovat. Po prvním roce máme za sebou s Komerční bankou stovky společných klientů, takže spolupráce funguje.

Jan Juchelka: Zejména z psychologického hlediska pro nás bylo důležité vidět, že Adam má takovou banku v životopise a že ho nevyděsíme svou velikostí. Pro nás bylo klíčové, aby naši bankovní poradci pro malé a střední podniky dokonale pochopili, co je to Roger, jak funguje a dokázali ho nabízet našim klientům. Pro management banky to zase znamenalo, že jsme museli dát investici do Rogera strategický charakter a někdy říct, že Roger má přednost před jiným projektem. Abychom dokázali maximálně využít vzájemný potenciál. Bylo by falešné a pokrytecké říkat, že bylo všechno hladké a růžové, ale neustále se učíme a cesta, kterou jsme se vydali, nám dává velký smysl.

Komerční banka se rozhodla investovat do startupů prostřednictvím speciálního vehiklu KB Smart Solutions. Fungují tak podobně i jiné banky ve skupině, nebo kde jste brali inspiraci?

Jan Juchelka: Dívali jsme se, jak takové aktivity řeší jiné firmy, třeba i mimo finanční sektor. Snažíme se z Komerční banky udělat firmu, která je otevřená vůči vnějšímu světu, je schopna absorbovat signály zvenku, rychle reagovat a brát si z trhu to dobré. Předpoklad úspěchu v budoucnosti je podle mě v tom, jak je firma schopna reagovat na změny, které se dějí, ať už jde o regulaci, vztah ke klientům nebo využití nových technologií.

Komerční banka každopádně není klasický venture kapitálový investor. Jak máte investování nastavené?

Jan Juchelka: Pochopili jsme, že pokud chceme několikanásobně zlepšit naše inovace, musíme se do startupového světa vydat. Zároveň je třeba spolupráci Komerční banky s Rogerem a dalšími startupy vnímat v rámci celé skupiny Société Générale. Jakmile se nám nějaká spolupráce osvědčí v Česku, přinášíme ji do dalších zemích, ve kterých skupina působí. Je to jedna z našich silných stránek, že jsme schopni nabídnout i expanzi do zahraničí.

Máte na investice určenou nějakou částku?

Jan Juchelka: Ano i ne. Nemáme určený budget, který bychom mohli každý rok využít. Vyhodnocujeme každou investici, porovnáváme, zjišťujeme, jaké pro nás může mít přínosy. Konkrétní částky však nemáme.

Co je primární motivace? Řešíte hospodaření startupu, aby fungoval finančně udržitelně nebo hlavně to, co vám přinese?

Jan Juchelka: Nejsme snílci. Inovacemi máme přinášet výsledky klientům a akcionářům.

Adam Šoukal: Myslím, že je důležité zmínit, že jsme s hospodařením na černé nule.

Jan Juchelka: Ano, to byl jeden z důležitých faktorů. Viděli jsme, že se bavíme s racionálními lidmi, kteří maximálně rozumí svému byznysu.

Investice Komerční banky do Rogera byla v řádech stovek milionů. Šlo o největší ryze českou investici do finančně-technologického startupu. Jak velká událost to byla pro Komerční banku?

Jan Juchelka: Omlouvám se za velkopanský vhled, ale byť je to relativně vysoká částka, v rámci toho, co produkuje Komerční banka na výnosech a v profitu, to zase tak omračující není. Co pro nás bylo mnohem důležitější, a tady musím přiznat, že jsme se museli rychle učit, jak činit rychlá rozhodnutí a neslibovat vzdušné zámky. Kulturně jsme si prošli několika situacemi, díky kterým jsme lépe porozuměli mentalitě startupů. Toto beru jako obrovskou hodnotu pro celou naši organizaci.

Abychom se podívali, jak taková spolupráce funguje konkrétně, jak se od investice daří Rogeru?

Adam Šoukal: Přes distribuční síť KB jsme získali více než stovku nových klientů, což je přibližně třetina ze všech, které jsme získali za minulý rok. V tomto ohledu je pro nás Komerční banka zásadně důležitý partner. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsme do partnerství šli. Zároveň nám dodává likviditu, protože máme investorskou platformu, ale v hlavní sezoně potřebujeme zafinancovat velké objemy a v tom nám Komerční banka pomohla. Dříve jsme se báli udělat velký deal, protože jsme nevěděli, zda ho dokážeme zafinancovat, ale teď už to nemusíme řešit.

Adam Šoukal, zakladatel startupu Roger Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Jaký jste tedy měli loňský rok?

Adam Šoukal: Za rok 2021 jsme profinancovali faktury v nominální hodnotě 6,5 miliardy korun. Obvykle financujeme dopředu zhruba 75 procent z jejich nominální hodnoty, takže jsme profinancovali kolem pěti miliard. Jen v prosinci 2021 jsme profinancovali faktury za miliardu, to se nám za měsíc ještě nikdy nepovedlo. V roce 2020 to byly tři miliardy celkem. Naše služby financování dodavatelského řetězce využívají dodavatelé do Alzy, Datartu, Mallu, Rohlíku, Pilulky, což je téměř polovina české e-commerce. Podobně silní chceme být například v logistice a ve stavebnictví. Letos máme plán vyrůst o 60 až 70 procent. Také počítáme, že letos opět uděláme černou nulu.

Potkáváme se ve chvíli, kdy se zásadně propadla cena bitcoinu, tak se vás jako finančníků musím zeptat – dělá to s vámi něco, nebo jde bitcoin mimo vás?

Jan Juchelka: Vůbec, osobně to sledovat nemusím, do bitcoinu neinvestuji. Naše banka však má velmi striktní politiku, krypto aktiva nenabízíme, nedoporučujeme a v podstatě se o ně ani nestaráme. Hlídáme, aby přes tato aktiva nebyly prány špinavé peníze. Osobně si myslím, že nabízet nepoučenému retailovému klientovi jakoukoliv investici tohoto druhu je velký hazard. Nicméně skupina Société Générale, a tím i Komerční banka má několik iniciativ a startupů, které se zabývají řešeními nad blockchainem, stablecoiny, řešením digitální měny pro centrální banky a podobně. Myslím si, že technologii blockchainu nelze ignorovat.

Adam Šoukal: Já mám v kryptoměnách zanedbatelné částky, hlavně kvůli tomu, abych zjistil, jak fungují, než že bych do bitcoinu a dalších seriózně investoval. V Rogeru kryptoměny a související technologie sledujeme a snažíme si z nich vzít to nejlepší. Například proplácíme faktury, které jsou potvrzené několik uzly – tím ověřujeme, že jsou pravé a šetří nám to spoustu času. To je podobné jako blockchain. Třeba převody přes kryptoměny jsou ale zatím neefektivní.