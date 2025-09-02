Vyzkoušeli jsme nový model od Googlu. Šéfredaktorovi narostly vlasy, kolegyně řídí z kanceláře vlak
Google představil nový model Gemini 2.5 Flash Image, kterému se přezdívá Nano Banana. Dokáže konzistentně zachovávat vzhled postav i předmětů?
Každý, kdo si někdy zkoušel upravit svou fotku třeba pomocí ChatGPT s tím, že jen lehce změní oblečení nebo barvu vlasů, narážel na problém – umělá inteligence mu někdy zásadním způsobem přetvořila obličej, čímž vlastně vygenerovala obrázek úplně jiného člověka. Nový model Gemini 2.5 Flash Image od Googlu, kterému se přezdívá Nano Banana, teď slibuje, že zvládne konzistentně zachovávat vzhled postav i předmětů. Hotovo má navíc za nějakých 10 vteřin.
Nano Banana umí měnit pozadí, přidávat do obrázku další fotorealistické objekty nebo upravovat oblečení postav. Zároveň zde funguje takzvané vrstvení promptů – uživatelé mohou například nejprve požádat o změnu pozadí a až v dalších krocích přidat do ruky postavy nějaký předmět či změnit její vizáž. Model je zatím k dispozici zdarma.
Všechno tohle jsme vyzkoušeli na fotkách zachycujících naši redakci při práci. Šéfredaktor má najednou vlasy, zakladatelé dokáží pracovat i na dovolené nebo v kostele a jeden z kolegů si udělal ze zasedačky skladiště na kola. Další zase ve volných chvílích řídí z kanceláře vlak. A já? Mám na sobě uniformu McDonald’s a v ruce držím kočku. Ani nevím proč.