Vzali původní kresby na papíře a předělali podle nich celou hru. A tak udělali Broken Sword ještě hezčí

V roce 1996 vyšla jedna z nejlepších adventur všech dob: Broken Sword. Nyní byl tenhle zlomený meč znovu zkut – a vychází jeho vylepšená verze. Ne však jen tak ledajaká, jak to u moderních remaků občas bývá. Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged je původními autory precizně přemalovaný do 4K rozlišení. A obsahuje i českou lokalizaci.

Už v době svého vydání patřil Broken Sword mezi nádherné hry. Jeho grafika připomínala poctivě kreslené filmy, Paříž i jiné lokace v něm byly jako z disneyovky. I kdybyste si ho pustili dnes a odpustili mu pixelovou čtverečkovost, uznáte, že vypadá pěkně. A hlavně se Broken Sword pořád parádně hraje.

Příběh amerického turisty George Stobbarda, který se s francouzskou novinářkou Nico Collard zaplete do starobylých tajemství – kam se hrabe Dan Brown… – je stále napínavý. Od čtvrtka si ho užijete ve zbrusu novém, ale přesto kultovní hru uctívajícím vizuálu.

Vyšel totiž Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged. Moderní předělávka klasické adventury s komplikovaným názvem, ale jednoduchým nápadem. Udělat Broken Sword ještě hezčí.

Původní vývojář Charles Cecil a jeho tým ze studia Revolution Software vzali na papíře nakreslené podklady a koncepty k prvnímu Broken Swordu a s uctivým přihlédnutím ke grafice originálu všechno digitálně překreslili do 4K rozlišení. A to opravdu všechno. Tedy stovku pozadí a třicet tisíc políček animace.

„Původní pozadí byla kreslená ručně tužkou na papíry formátu A5, občas i větší. Rozhodl jsem se, že právě z těchto kreseb budeme vycházet. A to i v případech, kdy se od nich finální grafika ze hry liší,“ uvedl britský vývojář na blogu PlayStationu, na který Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged také vychází. Spolu ním je dostupný i na PC (na Steamu i na GOGu), Mac a Xbox, za pár týdnů dorazí i na Switch. A dobrá zpráva pro domácí fanoušky – vychází s českými titulky.

„To znamená, že v remaku došlo k několika změnám. Třeba v pařížském muzeu je na původních konceptech sfinga. Ale grafik při vývoji ušetřil čas tím, že ji nahradil podobiznou bohyně, nejspíš úpravou nějaké fotografie. Remake ve vysokém rozlišení ale nově skutečně obsahuje sfingu,“ popsal Cecil detaily procesu zkrášlení už tak pohledné hry, jehož výsledky můžete vidět v galerii.

Při svém návratu k prapůvodním podkladům se nicméně vývojáři párkrát nechali nachytat. „Dialogy občas odkazovaly na prvek vyobrazený ve hře, který ale na zdrojových kresbách nebyl,“ přidal historku šéf studia. Kromě statických pozadí v Revolution Software vylepšili i animované prvky včetně postav, jejich pohyby a mimika jsou mnohem plynulejší. Zdokonalené je i audio hry.

A i když původní Broken Sword měl oproti starším a krkolomnějším adventurám velmi přívětivé uživatelské rozhraní a ovládání, také to se v remaku dočkalo změny pro pohodlnější zážitek. „Ale je nám jasné, že spousta lidí si chce zachovat zážitek z původní hry, takže hráč má volbu mezi klasickým přístupem a novým, více na příběh zaměřeným režimem,“ uvedl Cecil.

Studio Revolution Software je autorem všech pěti dílů série Broken Sword, ten první omlazovací kúru jednou podstoupil už v roce 2009. Tehdejší The Director’s Cut hru nejen graficky vylepšil, ale dokonce původní příběh obohatil o několik scén, kde se hráč ujme nejen George Stobbarda, ale i jeho parťačky Nico.

Po jedničce a dvojce následovaly dva spíš rozpačitější pokusy s 3D grafikou, zatím poslední, pátý díl Broken Sword 5: The Serpent’s Curse byl tak trochu návratem ke kořenům, ale vyšel před jedenácti lety. Charles Cecil a kolegové už nicméně pracují na šestém díle s podtitulem Parzival’s Stone.