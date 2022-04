Warcraft míří na mobily. Vývojáři z Blizzardu odhalují svou nejutajovanější hru

První Warcraft pomáhal skrz hordy zelených válečníků hrdé rasy orků prosekat cestu žánru realtimových strategií. Druhý upevnil legendární status slavného jména. Třetí vysokou laťku snad několikanásobně překonal – a dal vzniknout nejslavnější multiplayerové hře World of Warcraft. Nyní se jedna z nejúspěšnějších značek herního průmyslu rozšíří o další titul. Její tvůrci Blizzard Entertainment odhalí novou mobilní hru ze svého fantasy vesmíru.

Dosud ani nepojmenovaná novinka je zahalena více tajemstvími než nauka kouzelníků a šamanů ze světa Azeroth, v němž se příběhy všech Warcraftů (převážně) odehrávají. Nad slovy „odhalení mobilní hry“ visí v jediném tweetu, který na chystanou hru láká, pouze klasický logotyp Warcraftu. Důležité je ale oznámené datum, které by do mobilního mystéria mohlo vnést přece jen trochu světla. Nová kapitola v kronikách mocných orků, chrabrých lidí a nespočtu dalších ras se ukáže už v úterý 3. května v 19 hodin našeho času.

Olej do ohně pod bublajícím alchymistickým kotlem nejrozmanitějších spekulací o podobě projektu přilévá skutečnost, že tweet vypustil do světa účet hry Hearthstone. I toto dílo z laboratoří Blizzard Entertainment je totiž zasazeno do fiktivního vesmíru Warcraftu. Hráči na mobilních telefonech i počítačích v něm poměřují síly v online soubojích s využitím virtuálních sběratelských karet kouzel, příšer i hrdinů tak trochu po vzoru legendární stolní hry Magic: The Gathering.

Faktem však zůstává, že nalákání na úterní odhalení nepřineslo více informací, než s jakými fanoušci operují posledních pár let. Už v roce 2018 proletěly internetem dohady o tom, že roztodivné bytosti z Warcraftu by se mohly stát inspirací pro mobilní hru ve stylu Pokémon Go, v níž uživatelé loví virtuální příšery na skutečných místech ve svém okolí. Bohatá fauna planety Azeroth by k takovému zpracování sváděla – a hrdinové, kteří dosud lovili třeba obojživelné murloky jen na monitorech, by tak mohli činit v ulicích Prahy.

Od té doby však zůstalo jen u domněnek a prakticky žádný další střípek informací ani spekulací na veřejnost neunikl. To se změnilo před několika týdny, když zástupci Blizzardu ve zprávě o budoucnosti značky Warcraft jakoby mimochodem po odstavcích věnovaných svým vlajkovým lodím Hearthstone a World of Warcraft jednou větou zmínili, že práce na mobilní hře skutečně probíhají.

Chystaný telefonní titul není jediným aktuálním projektem Blizzardu v mobilním segmentu. Už v červnu se spustí multiplayerové Diablo Immortal, které sice není vysněným čtvrtým dílem oblíbené série, ale příjemně překvapilo i tradičněji založené hráče oznámením, že se vedle původně plánovaných verzí pro Android a iOS dočká zpracování také pro počítače.

Mnohem konkrétnější novinky nicméně v pátek ohlásila mateřská společnost vývojářského studia. Akcionáři Activision Blizzard odsouhlasili v lednu oznámený prodej společnosti do rukou Microsoftu. Technologická firma získá videoherního vydavatele za nejvyšší sumu v historii herních obchodů, rekordní dohodu za téměř 70 miliard dolarů (1,6 bilionu korun) však musí ještě posvětit úřady. Do poloviny příštího roku by nicméně mělo být hotovo – a Microsoft tak kromě Diabla či Call of Duty získá i nový mobilní Warcraft.