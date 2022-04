Herní deal za 70 miliard je potvrzen. Akcionáři Activision Blizzardu schválili převzetí Microsoftem

Je to rekordní obchod herního průmyslu, ale i mimo branži se řadí k největším. Společnost Activision Blizzard, pod níž spadají ty nejslavnější herní značky jako Call of Duty, míří za téměř 70 miliard dolarů pod křídla Microsoftu. I pro něj to bude největší deal v byznysově bohaté historii. Nyní se dohoda výrazně přiblížila svému naplnění.

Akcionáři amerického vydavatele videoher Activision Blizzard dnes schválili převzetí podniku softwarovým gigantem za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,6 bilionu korun). Obě firmy představily dohodu o převzetí letos v lednu, jejich úmluva předpokládá, že Microsoft za každou akcii zaplatí 95 dolarů, přibližně 2 200 korun.

Společnost Activision Blizzard uvedla, že pro uskutečnění transakce na dnešní mimořádné valné hromadě hlasovalo přes 98 procent akcionářů. Podle firmy se předpokládá, že obchod, který ještě budou prověřovat regulátoři, bude dokončen během příštího finančního roku Microsoftu, který skončí 30. června 2023.

Díky hernímu portfoliu Activision Blizzardu, ve kterém se nachází například populární série Call of Duty, Diablo či World of Warcraft, Microsoft rozšíří svou už tak rozsáhlou herní nabídku. „S téměř 400 miliony aktivních hráčů měsíčně ve 190 zemích a třemi miliardovými franšízami společnosti Activision Blizzard se naše služba Game Pass stane jednou z nejpřitažlivějších a nejrozmanitějších nabídek herního obsahu v oboru,“ zmiňuje dřívější prohlášení Microsoftu.



Výrobce konzolí Xbox tak mimo jiné získá i velkou výhodu vůči konkurenci v podobě Sony PlayStation. A to v době, kdy nejen herní průmysl stále těží z pandemického růstu poptávky po domácí zábavě včetně videoher. Minimálně v ohledu exkluzivity nově získaných titulů pro své platformy Xbox a Windows však Microsoft své rivaly ze Sony ohrožovat nebude.

Už dříve totiž šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer potvrdil, že převzetí titulů od Activision Blizzardu nic nezmění na jejich dostupnosti na různých platformách. „Sony je důležitou součástí našeho průmyslu, vážíme si našeho vztahu,“ zmínil Spencer. Sony navíc před měsícem představilo alespoň částečnou reakci v podobě spuštění nové předplatitelské služby PlayStation Plus.

Pro Microsoft je zisk Activision Blizzard další významný herní nákup v posledních měsících. Už loni za 7,5 miliardy dolarů (175 miliard korun) koupil společnost ZeniMax Media, pod níž spadá i Bethesda se známými značkami Doom, Fallout či Elder Scrolls.

S přispěním ČTK.