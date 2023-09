Web o výletech mu byl málo, tak ho změnil v aplikaci s rozšířenou realitou. Nasbíral 250 tisíc záznamů

Už je to několik let, kdy byl Vladimír Ponechal na dovolené na Šumavě a hledal, co se děje v okolí. Ale najít na internetu volnočasovou aktivitu v daném místě nebylo vůbec snadné. Rozhodl se, že přesně to je prostor na trhu, který je třeba zaplnit. Nejdřív vytvořil web, který zaujal samosprávy i kraje, u uživatelů ale stagnoval. Později ho přetavil v komplexnější aplikaci, která kromě akcí v okolí nabízí i rozšířenou realitu nebo možnost tvořit si vlastní cestovatelský deník. Hlásí dvacet pět tisíc stažení.

„Není problém najít data o hradech a zámcích, které tu stojí už čtyři sta let a tak nějak předpokládáte, že dalších sto let ještě stát budou. Ale akce, informace o tom, kam jít v okolí, především na menší události, to už je náročnější,“ vysvětluje Vladimír Ponechal. A na druhé straně je to vlastně stejné – samosprávy či majitelé restaurací nebo kulturních objektů mohou dát jednoduše vědět světu, co se u nich děje.

Kdyby měli lidé jednotlivé akce na veřejné stránky vkládat ručně, stojí je každý záznam spoustu času i peněz. Aplikace pod názvem Arthur ale internet prochází a automaticky informace sbírá. Pak je „čistí“ a řadí podle toho, co si uživatel představuje, především podle vzdálenosti od místa, kde právě člověk stojí.

Rozšířená realita v tomto případě funguje jako pomocník, který může ukazovat, kde se nacházejí zajímavé památky nebo akce okolo. Pokud zvednete telefon, šipky vás na ně navedou. A když zařízením zamíříte na některou z nich, jde zjistit základní informace o ní.

Foto: Arthur Náhled aplikace Arthur

Aktuálně je v aplikaci na 250 tisíc záznamů po celém Česku. Participují na nich přes tři stovky samospráv a obcí a účastní se i kraje. Je připravená na zahraniční záznamy, zatím se ale soustředí na domácí půdu. Tým tvoří čtrnáct lidí, především developerů, a vývoj zatím vyšel na zhruba šest milionů korun.

I když projekt něco vydělává, je to jen málo, proto v černých číslech zatím není, jak přiznává tvůrce. „Zatím máme jediného investora. A tím jsem já,“ směje se.

Virtuální cesty během těch reálných

První pokus na službu vznikl před pěti lety pod brandem Plánuj výlety, původně jako webová stránka. Právě ta nalákala zájem samospráv jako prostor, kde na sebe a aktivity třeba v kraji můžou turisty upozornit. „Byla to jednoduchá webová služba, kde se daly plánovat výlety. Teď už je vypnutá. Ale zjistili jsme na ní informace, které jsme přetransformovali do Arthura,“ říká Vladimír Ponechal.

Mobilní verze vznikla v roce 2019, během loňského roku pak její podoba, která využívá rozšířenou realitu. Ta pracuje s daty uživatelů, třetích stran typu měst, krajů či firem i zákazníků.

Soutěž o zájezd na Srí Lanku

Díky CzechCrunchi si můžete dopřát sluncem zalitou dovolenou i v zimě. Díky CzechCrunchi si můžete dopřát sluncem zalitou dovolenou i v zimě. Stačí znát odpověď na jednoduchou otázku . Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho soutěžícího, který vyhraje pobyt pro dva na Srí Lance s cestovní společností Čedok.

Vytvářet webovou stránku a rozšířenější aplikaci je nicméně znatelný rozdíl, popisuje Ponechal. Aby telefon mohl zjistit, na jakou budovu se jeho uživatel dívá, potřebuje znát nadmořskou polohu. Tu mu na dotaz přístroje poskytuje Google. Jenže při úvodních pokusech vývojáři udělali chybu, takže místo jednoho dotazu se během vteřiny telefon „zeptal“ asi padesátkrát – a než tým zjistil problém, aplikace zamrzala.

Podle Ponechala nicméně právě moderní technologie v takovém typu služby chybí. „Lidé hodně používají rozšířenou realitu. Během dne tam vidíme tisíce dotazů,“ chválí si Ponechal.

Ideálně by pro uživatele aplikace měla fungovat částečně jako sociální síť, místo, kde si tvoří deník svých cest, přispívají do společných prostor a navzájem si místa doporučují. Aktivitě má pomoct i plán, který chce Ponechal odstartovat na podzim.

„Představte si virtuální trasu městem, po které vás provází telefon. Jak po ní jdete, dostáváte různé úkoly nebo otázky. Postavené na příběhu, který prožíváte. Letos jsme na tento krok získávali autory, abychom jich měli hodně. Teď jich je dvacet pět, testujeme beta verzi a na podzim jdeme s projektem ven,“ těší se autor.

Už teď funguje možnost připravit si vlastní trasu. Jejími zákazníky jsou především města a mikroregiony, kterým může Arthur návštěvníky nalákat. Vše, co se v Arthurovi nachází, má totiž svůj QR kód. A mikroregion si v aplikaci může připravit trasy, v rámci kterých lidé půjdou právě podle nich, od jednoho k druhému.