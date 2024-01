Webbův teleskop si opět posvítil na krásu vesmíru. Podívejte se na úchvatné snímky spirálních galaxií

Uložit 0

Vesmírný teleskop Jamese Webba to znovu dokázal a opět ukazuje podobu kosmu v novém světle. Přes sto padesát vědců z celého světa s jeho pomocí zachytilo spirální galaxie vzdálené desítky milionů světelných let. Jak fascinující podívaná to je, o tom se můžete přesvědčit v galerii níže.

Vědci si od nových snímků a dat s nimi spojených slibují, že jim pomohou lépe pochopit původ a vývoj galaxií i hvězd. Na snímcích je vidět výrazně červený hvězdný prach a také struktury plynů, ze kterých vznikají nové hvězdy. Před aktuálním strojem data programu poskytovaly starší vesmírné dalekohledy, třeba legendární Hubbleův.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhaluje kosmické útvary v ostré oranžové a červené barvě, čímž se jeho snímky liší právě od Hubbleova teleskopu. Oproti svému předchůdci, který vnímal především viditelné světlo, totiž snímá primárně to v infračerveném spektru, které lidské oko nevidí. I díky tomu dohlédne nejen do obrovských dálek, ale i hluboko do minulosti. Vůbec poprvé díky němu lidstvo vidí až k počátkům vesmíru, tedy do doby před zhruba 13 miliardami let.

Aktuální snímky z Webbova teleskopu jsou součástí rozsáhlého a dlouhodobého projektu, na kterém se podílí přes 150 astronomů z celého světa. Dalekohled začal fungovat na konci roku 2021 a od té doby už několikrát prokázal své schopnosti zachytit různé kouty vesmíru v novém světle, což dává astronomům nová data pro výzkum původu galaxií, hvězd a dalších vesmírných objektů.