Welcome to the Jungle v Česku končí. Francouzská platforma se zaměří na domácí trh a expanzi do USA

Jan Klusoň, šéf české a slovenské pobočky Welcome To The Jungle

Foto: Filip Houska/CzechCrunch / Welcome to the Jungle

Uložit 0

Kariérní platforma Welcome to the Jungle, která v roce 2019 vstoupila na český trh akvizicí startupu Proudly, oznámila, že v Česku závěrem roku 2025 ukončí veškerou svou činnost. Důvodem je rozhodnutí francouzského vedení, které se chce nově zaměřit pouze na domácí trh a expanzi do anglicky mluvících zemí, konkrétně do Velké Británie a Spojených států.

„Ještě letos si na webu budete moct najít práci, prohlédnout profily firem nebo si přečíst svoje oblíbené články. Pak už to možné nebude,“ stojí v prohlášení, které platforma rozeslala ve svém newsletteru.

Welcome to the Jungle vstoupilo na český trh v roce 2019 akvizicí startupu Proudly. Ten založil čtyři roky předtím Jan Klusoň a v tuzemsku si rychle získal desítky klientů. Francouzská platforma se proto spojení rozhodla využít pro další evropskou expanzi, přičemž Klusoň byl dosazen jako šéf české a slovenské pobočky.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs









Ještě v roce 2022 získalo Welcome to the Jungle investici ve výši 50 milionů eur, tedy téměř 1,2 miliardy korun, která měla podpořit růst v Evropě i vstup na americký trh. „Kromě Spojených států se plánuje i další evropská expanze, zejména v regionu střední Evropy. Významnou strategickou roli v tomto ohledu hraje právě Česká republika a její lokální tým. V tomto regionu totiž patříme mezi hlavní hráče na trhu práce, co se týče employer brandingu,“ uvedl tehdy Klusoň.

Česká pobočka Welcome to the Jungle se za poslední roky stala druhou nejdůležitější po pařížské centrále a spolupracovala s přibližně dvěma stovkami zaměstnavatelů, včetně značek jako Zásilkovna, L’Oréal nebo Coca-Cola.