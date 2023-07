Wizz Air spustil přímé lety z Prahy do arménského Jerevanu, jednoho z nejdéle osídlených měst světa

Chorvatsko sice u Čechů v otázce letní dovolené stále vládne, ovšem pro některé je představa trávení volného času na pláži v Makarské spíše noční můrou. Pro ty, kteří hledají na své dovolené dobrodružství a poznávání zcela nového, se tradičně nabízí Arménie – a letos bude zase o něco dostupnější. Letecká společnost Wizz Air do jejího hlavního města Jerevanu létá od tohoto pondělí z Prahy přímo, a tak jsou tamní historické i přírodní památky na dosah ruky.

Wizz Air bude spojení mezi Letištěm Václava Havla a letištěm Zvartnots v Jerevanu zajišťovat každé pondělí a pátek, během zimního letového řádu se pak tyto dny změní na úterý a sobotu. Dle Jiřího Vyskoče, výkonného ředitele Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha, má nová linka velký potenciál.

„Věříme, že bude zajímavá nejen pro turisty z obou zemí, kteří budou moci vyrazit za poznáváním v létě i zimě, ale bude mít pozitivní vliv také na hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Arménií,“ říká Vyskoč.

Mezi největší lákadla, která Jerevan, potažmo celá Arménie mohou nabídnout, patří především bohatá historie země a památky, které zde stojí. Hlavní město bylo u břehů řeky Hrazdan založeno již v osmém století před naším letopočtem, díky čemuž je považováno za jedno z nejdéle osídlených míst na světě.

Jerevan dnes nabízí pestrou směs modernity a historie, kterou se prolíná charakteristická arménské kultura a její skvělá kuchyně, to vše zasazené do kulis nádherné přírody. Mezi oblíbené turistické cíle patří Matenadaran, tedy jedna z největších knihoven starých rukopisů na světě, v jejíchž sbírkách se nachází na 17 tisíc rukopisů a dokumentů, jež vznikly od 5. do 19. století.

Za návštěvu však zajisté stojí i tamní tradiční otevřený trh Vernissage v centru města, množství muzeí, galerií, ale také památníky připomínající arménskou genocidu probíhající mezi roky 1915 a 1918, při níž zahynulo přibližně 1,5 milionu Arménů.

Cena zpátečních letenek se v červenci pohybuje kolem deseti tisíc korun, například v září ale jednosměrná vyjde na přibližně tisícovku. Wizz Air na spoj nasadil moderní letoun Airbus A321 s kapacitou 239 cestujících, který by měl během bezmála čtyřhodinového přímého letu nabídnout maximum komfortu.