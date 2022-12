Wood & Company a krypto potřetí. Zkušení finančníci zakládají firmu Veroblock se slovenským expertem

Známá investiční skupina Wood & Company to se svým vstupem do světa kryptobyznysu myslí hodně vážně. Její majitelé ohlásili letos už třetí aktivitu v tomto směru a spojili se v ní s původně slovenským manažerem Igorem Pauerem, který se netají velkými ambicemi. Jejich společná firma by měla první konkrétní projekty představit zkraje roku 2023.

Nejprve počátkem léta oznámila investiční platforma Portu, za níž Wood & Company stojí a která je určená drobným investorům od pár set korun, že otevře možnost investování do kryptoměn vedle tradičních investic do ETF fondů. Investice probíhají do cenných papírů, jež jsou plně kryté danými kryptoměnami, což s sebou nese i daňové výhody.

Pak během podzimu Wood & Company zveřejnili, že otevřeli nový investiční produkt Wood Blockchain+, jehož prostřednictvím lze investovat do velkých fondů zaměřených na kryptoprojekty. Zde už jsou alokované vyšší jednotky milionů eur, tedy přes 100 milionů korun. „Zatím jde převážně o naše prostředky,“ připouští investiční analytik Tomáš Kacerovský, který má produkt pro zkušené a movitější investory na starosti.

Další aktivitou majitelů Wood & Company, tedy finančníků Jana Sýkory, Vladimíra Jaroše a Lubomíra Šoltýse, je společnost Veroblock. Co přesně bude předmětem jeho zájmu, zůstává zatím tajemstvím: „Veroblock na trh přinese inovativní produkt, po kterém kryptokomunita již delší dobu volá. Díky své bezpečnosti a unikátnímu know-how máme s tímto produktem globální ambice,“ říká Igor Pauer, který posledních několik let žil ve Švýcarsku a krátce pracoval i v Alze, kde se podílel na zavedení plateb bitcoinem.

O co by rámcově mělo jít, naznačil spolumajitel Wood & Company Vladimír Jaroš: „Naším společným cílem je vybudovat propojení mezi současným finančním světem a kryptem tak, aby do této nové ekonomiky mohli a chtěli vstoupit další účastníci, pro které je prozatím krypto velmi složité, často nedostatečně transparentní a tím i málo důvěryhodné.“

Pauer, který se ve volném čase věnuje MMA či thajskému boxu, je v Česku výrazněji aktivní posledních několik měsíců, kdy se prezentuje jako přední odborník na krypto. Do této oblasti prý začal pronikat už v jejích úplných začátcích kolem roku 2010. V minulosti také zkoušel vybudovat ve Švýcarsku banku, která by právě propojovala kryptoměnový systém s tím tradičním finančním.