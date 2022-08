Z agentury k pilulkám pro hráče. Zakladatelka Triadu bude řídit marketing českého startupu Madmonq

Zakladatelka a spolumajitelka kreativní agentury Triad Prague Petra Jankovičová, která se během své dvacetileté kariéry ve sféře marketingu podílela na kampaních českých i globálních klientů jako například IKEA, Tchibo nebo Plzeňský Prazdroj, v dubnu oznámila svůj odchod. Po dvouměsíčním sabatiklu v Itálii nastoupila do českého startupu Madmonq jako Chief Marketing Officer. Startupu chce pomoci zejména s expanzí do zahraničí.

Společnost Madmonq se zaměřuje na vývoj a výrobu výkonnostních pilulek pro hráče počítačových her, které podporují mentální výkon, zlepšují reflexy, stimulují správné fungování paměti, zraku, vnímání a metabolismu. V managementu nyní Jankovičová stojí po boku CEO Michala Nogy a spoluzakladatele Petra Andrýska, který stojí také za marketingovou agenturou Socialsharks. Andrýsek marketing Madmonq vedl doposud, nyní se posouvá do role šéfa Business Developmentu a Innovations.

„Rezonuje se mnou mise firmy: zlepšovat zdraví gamerů a přesvědčit je, že jejich tělo je ten nejdůležitější kus hardwaru. Celý můj život vyhledávám projekty se společenským dopadem a tady ho cítím. Navíc mě baví stavět a rozvíjet týmy a dávat věcem strukturu, bez které nelze škálovat. A právě to teď patnáctihlavý Madmonq potřebuje,” říká ke svému přesunu Jankovičová.

Ostřílená marketérka ještě dodává, že se nerozhodla pro cestu full time konzultantky na volné noze, jelikož nechce dávat jen chytrá doporučení, ale chce vidět výsledek: „Madmonq je zavedený lovebrand na české scéně, ale po jarní investici potřebujeme urvat i zahraniční trhy v čele s Francií. Čeká nás hodně práce. A na to se těším.“

Foto: Jerry Kavan Petra Jankovičová, nová CMO ve startupu Madmonq

Společnost Madmonq získala v dubnu letošního roku 32,6 milionu korun. Na nové investici, která navazuje na několikamilionovou finanční injekci z loňského dubna, se podílelo hned několik investorů: Presto Ventures, Scale International a Reflex Capital pod taktovkou Ondřeje Fryce. Svou investici navýšili o 100 tisíc eur i pokeroví hráči Bertrand „ElkY“ Grospellier a Lex Veldhuis.

„Petra je jedna z person na marketingovém trhu, ke které vzhlížím, zejména díky tomu, co vybudovala a dokázala za svou kariéru. Budujeme z Madmonqu světovou značku zdraví v gamingu a k tomu potřebujeme ty nejlepší z nejlepších. Je mi ctí, že se Petra rozhodla s námi na naší misi podílet,“ uzavírá Andrýsek.

Její předchozí působiště Triad Advertising je původně slovenská agentura, která před deseti lety rozšířila své pole působnosti do Česka. Petra Jankovičová v ní působila jako první zaměstnankyně, poté na několik let odešla a opět se do ní vrátila právě v době expanze – zakladatelé agentury ​​Jaro Zacko a Marek Mrázik jí svěřili vedení české pobočky.

Jankovičové a jejímu českému týmu se během let podařilo získat cenné klienty a vybudovat firmu, která má v domácím marketingovém segmentu velmi silné postavení. Ve vedení agentury přebrala desítky lokálních i mezinárodních cen na soutěžích jako Effie Europe i Czech, New York Festival nebo Cannes Lions. S blížícím se desetiletým výročím působení na českém trhu se však spolumajitelka rozhodla změnit své kariérní směřování.

Do role operativní ředitelky v Triad Prague nastoupila Petra Blažková, která bude s vedením pomáhat Magdaléně Křížové. Ta v agentuře působí devátým rokem – začínala jako account managerka a přes vedoucí týmu se dostala až do top managementu. Nyní povýšila na pozici CEO.