Z Atén přijel do Brna, výzkum léčiv měl dělat pár měsíců. Místo toho zde rozjel nový startup

Thomas Evangelidis přišel na Masarykovu univerzitu před několika lety. Tehdy jako doktorand farmacie z Athén měl na univerzitě pouze několik měsíců provádět experiment. Nakonec zde ale zůstal, protože jako spin-off z výzkumu rozběhl vlastní startup AIffinity. S ním chce pomáhat nejen farmaceutickým společnostem, aby se nové léky vyvíjeli rychleji. Nedávno také získal i podporu od investorů. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: AIffinity

Kdo investuje: Garage Angels, JIC Ventures, VaV jedna

Kolik: 420 tisíc eur (10,7 milionu korun) v tzv. pre-seedovém kole

Co AIffinity dělá: Pomáhá nejen farmaceutickým firmám rychleji identifikovat slibné molekuly a optimalizovat jejich vlastnosti, čímž šetří čas i náklady při vývoji nových léčiv. Působí v Brně a Praze, kde buduje specializovaná centra.

Foto: AIffinity Thomas Evangelidis, zakladatel startupu AIffinity

Jakým způsobem: Kombinací nukleární magnetické rezonance (NMR) a umělé inteligence je podle svého zakladatele schopen efektivněji řešit rané fáze objevování léčiv, konkrétně určování 3D struktury proteinů a navrhování raných kandidátů na léčiva. „To je klíčové nejen pro vývoj nových léčiv, ale také pro proteinové inženýrství a pochopení biomolekulárních mechanismů,“ popisuje Thomas Evangelidis.

Jaký je kontext: Tradiční metody magnetické rezonance je prý možné aplikovat pouze na malé proteiny a vyžadují několik 3D experimentů. To v součtu představuje jeden až tři týdny měření, což vyjde na desítky až stovky tisíc korun. Řešení jsou prý navíc nedokonalá a vyžadují další ruční třeba i několikatýdenní zpracování.

„S naším softwarem můžeme automaticky řešit větší proteiny s minimálním lidským vstupem. Současně využíváme NMR experimenty spolu s algoritmy umělé inteligence ke studiu interakcí malých molekul s proteiny a efektivnějšímu návrhu nových léčiv,“ doplňuje Evangelidis s tím, že software při měření získává signály z atomů zkoumané molekuly, které se pak pomocí algoritmu přiřadí ke konkrétním atomům. To je pak klíčové pro následný výpočet trojrozměrného modelu.

Zakladatel: Řek Thomas Evangelidis, jenž do Česka přišel jako doktorand v oboru farmacie a původně měl ve vědeckém centru Masarykovy univerzity CEITEC provést experiment. Po pár měsících se měl vrátit zpět do Atén, místo toho ale nakonec nastartoval vlastní startup AIffinity. Jde tak o technologický spin-off Masarykovy univerzity založený v roce 2021, prototyp produktu dosáhl před časem i díky podpoře inovační agentury JIC, která jej před dvěma lety přijala do programu Prototypuj a ověřuj.

Jak je startup velký: Zatím nemá první platící zákazníky, obecně ale cílí zejména na zahraniční trhy, kde bude oslovovat klienty z řad farmaceutických a biotechnologických klientů, výzkumných organizací či akademických laboratoří.

Proč je to zajímavé: „Sám jsem téměř dvacet let budoval biotechnologickou firmu a vím, jak je to v tomto specifickém oboru náročné. V AIffinity vidím obrovský potenciál. Jejich technologie má v sobě hlubokou expertízu na světové špičce, jejím nositelem je nesmírně pracovitý člověk, který to nikdy nevzdá, a řeší reálný problém ve farmaceutickém průmyslu s potenciálním globálním dopadem,“ komentuje Miloš Dendis, člen investorské skupiny Garage Angels.

Na co startup plánuje využít investici: Dokončení vývoje produktu, posílení týmu a získání prvních platících zákazníků.