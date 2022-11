Přímý spoj z Prahy do New Yorku se vrátí. Americká aerolinka Delta obnoví oblíbenou linku

Americká aerolinka Delta Air Lines si připravila dobrou zprávu pro všechny, kteří chtějí cestovat přímým letem z Prahy do USA, konkrétně do New Yorku. Oznámila totiž, že svůj přímý spoj obnoví a naváže na letošní léto, kdy byla jedinou společností, která let bez přestupu z české metropole do té na východě Spojených států umožňovala.

Spuštění přímého spoje z Prahy do New Yorku plánuje jedna z hlavních amerických aerolinek na letní sezónu příštího roku, přičemž první termín, kdy linka poletí, bude úterý 9. května. Delta by měla z Prahy do nejlidnatějšího města USA, respektive na letiště JFK, vyrážet každý den (od pondělí do neděle), a to až do 28. října. Nasazen bude Boeing 767-300.

„Jsme rádi, že se na český trh vrací přímé lety, které mohou cestujícím nabídnout pohodlné a rychlé spojení z Prahy do New Yorku i do vzdálenějších destinací na americkém kontinentu,“ poznamenal Guido Hackel, country manažer společností Air France, KLM a Delta Air Lines pro Rakousko, Česko a Slovensko.

Uvedení tohoto letu nepřímo navazuje na letošní pravidelné spojení, které fungovalo od 26. května do 5. září. Tím se Delta stala jedinou aerolinkou, která z pražského Letiště Václava Havla přímo do Velkého jablka míříla. Původně měla trasu obsluhovat i společnost United Airlines, ta ale své plány na poslední chvíli přehodnotila.

Přímé lety do Spojených států byly do nástupu koronavirové pandemie běžné, z Prahy je létaly tři aerolinky. V jejím průběhu ovšem spoje z Prahy bez přestupu zrušily obě výše uvedené aerolinky (Delta létala na JFK a United na letiště Newark v New Jersey, které je velmi blízko New Yorku) i American Airlines, s níž se z Prahy létalo do Filadelfie.

Pandemie ostatně zamávala leteckým průmyslem jako takovým. Například Austrálie teprve letos v únoru otevřela po dvou letech hranice zahraničním turistům, Japonsko své brány zpřístupnilo až letos v říjnu. Američané je pro očkované cizince otevřeli v listopadu loňského roku.