Za krásami slunného jihu. První lety z Českých Budějovic povedou do Řecka a Turecka

Jihočeští už nebudou muset jezdit do Prahy, aby si zaletěli na dovolenou u moře – z českobudějovického letiště totiž budou nově vzlétat letadla, která zamíří do dvou oblíbených destinací, Řecka a Turecka. Postará se o to cestovní kancelář Čedok ve spolupráci s aerolinkami Smartwings s tím, že první charterové lety se nasadí v létě příštího roku.

„Jsem rád, že můžu po dlouhých letech, kdy se na letišti v Českých Budějovicích nic nedělo, říct, že letíme! Spolu s Úřadem pro civilní letectví a Řízením letového provozu jsme pracovali na tom, aby se letiště podařilo rozlétat. Díky tomu jsme mohli zahájit spolupráci s Čedokem – a ta již přinesla výsledky,“ uvádí hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

První lety z českobudějovického letiště, které se nachází u obce Planá na jihozápadním okraji města, se budou týkat řeckého ostrova Rhodos a turecké riviéry, konkrétně oblasti Antalya. Premiérový start je naplánován na 4. srpna příštího roku, kdy vzlétne první Boeing 737 společnosti Smartwings směrem do Turecka. Létat se tam bude vždy jednou týdně v pátek.

Na to navážou lety do Řecka, a to od 7. srpna, také jednou týdně, ale pro změnu v pondělí. „Věříme, že do budoucna počet letů i destinací, kam budou naše letadla z jihu Čech směřovat, ještě vzroste. Jihočeské letiště se tak stane již šestým českým letištěm, odkud budeme naše lety provozovat,“ uvádí Petr Šujan, obchodní ředitel aerolinek Smartwings.

Předprodeje na vybrané letní termíny se spustily během tohoto týdne, přičemž nabízeny budou – jak uvádí server Zaletsi.cz – do konce září příštího roku. Právě v tento měsíc má totiž provoz obou charterových linek, které díky letadlu typu Boeing 737 na jednu trasu pojmou až 189 cestujících, skončit. Podle obliby se pak nejspíš rozhodne, jestli budou linky provozovány i nadále.

Vedle Českých Budějovic chystá zajímavou novinku i Praha, která na příští sezónu plánuje ve spolupráci s americkými aerolinkami Delta Air Lines obnovit přímý let do New Yorku. Uvedení tohoto letu nepřímo navazuje na letošní pravidelné spojení, které fungovalo od 26. května do 5. září. Tím se Delta stala jedinou společností, která z Letiště Václava Havla přímo do Velkého jablka mířila.