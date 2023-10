Z české vesnice až na Times Square. Kapela Vesna se stala tváří kampaně Spotify za rovnost žen

Uložit 0

Na letošní Eurovizi zazářila dívčí hudební skupina Vesna, která se skladbou My Sister’s Crown obsadila desáté místo. Nyní má za sebou slovanská kapela žijící v Česku další úspěch. Její členky se staly ambasadorkami celosvětové iniciativy Equal od platformy Spotify. Na začátku října se tak jejich nejnovější singl Wolfrunners stal součástí playlistu Equal CZ/SK a minulou středu se jejich fotografie objevila na velké reklamní obrazovce nad nejrušnější křižovatkou proslulého Times Square v New Yorku.

Kampaň Equal vznikla proto, aby pomáhala reprezentovat a zviditelňovat ženy v hudebním průmyslu. Ryze ženská kapela Vesna se rychle dostala do povědomí posluchaček a posluchačů po celém světě a její singl My Sister’s Crown si na Spotify poslechlo už přes 20 milionů lidí. Nejenže tak reprezentuje úspěšné zpěvačky z našich luhů a hájů, ale ještě se jí daří je v mnoha ohledech předčit.

„Je nám ctí, že jsme první česko-slovenská kapela, která se stala ambasadorkou kampaně Equal od Spotify. Vždycky jsme si přály, abychom mohly ve světě prezentovat naše slovanské kořeny. Po úspěchu na Eurovizi je to další krok k tomu, abychom byly ve světě vidět nejen jako kapela, ale taky jako ženy, jako tvůrkyně,“ komentuje úspěch za celou kapelu Vesna její zakladatelka a zpěvačka Patricie Kaňok Fuxová.

A dodává: „V hudební branži je zoufale málo muzikantek, producentek, zvukařek… A i ve světovém měřítku jsou ženské kapely spíše raritou. Rozhodně v tomhle ten poměr není Equal. Jsme rády, že Spotify pomáhá ženské tvůrkyně zviditelnit, a my tak společně s dalšími ženami můžeme inspirovat další generaci, aby jednoho dne žádná kampaň nebyla potřeba.“

Skladba Wolfrunners, která se stala součástí nového playlistu, zpracovává příběh vlkodlaka a dívky, která vstupuje do zapovězeného lesa. Jelikož Vesna pracuje s folklórními motivy, přiklonila se k němu i v tomto případě. Produkce, o kterou se stejně jako u My Sister’s Crown postarali Production Lovers, je ale podle slov Kaňok Fuxové popová.

„Je to nejpopovější píseň z naší nadcházející desky Muzika Slavica. Fanoušci se nemusejí bát, od folklóru neodcházíme, jen se nám v poslední době zalíbila svoboda, rozpřáhnout křídla, kamkoliv nám fantazie dovolí. A ono nás to dostalo až na Times Square,“ říká.

Vesna nejenže propojuje současný pop s folklórními prvky, ale zároveň oslavuje ženskost a slovanství. V roce 2016 ji založila zpěvačka, skladatelka a textařka Patricie Kaňok Fuxová, která absolvovala americkou Berklee College of Music a půl roku žila v USA. Dalšími členkami skupiny jsou houslistka a vokalistka Bára Juránková, klávesistka Olesya Ochepovskaya, bubenice Markéta Mužátková a baskytaristka Tereza Čepková.

„Vůbec by mě nenapadlo, že holka z malé české vesnice bude jednou se svou kapelou viset na Times Square. Pamatuju si, když jsem na Times Square byla poprvé. Přišla jsem si jako mraveneček ztracený ve velkém světě. Dneska už vím, že je potřeba si více věřit, a to bych přála nejen nám ženám, ale i naší zemi obecně. Když má člověk co říct a stojí si za tím, svět ho dřív nebo později vyslyší. Jde jen o to, nevzdat se po cestě,“ uzavírá Patricie Kaňok Fuxová.