Z čokolád Toblerone zmizí jejich více než stoletý symbol hory. Stěhují se totiž na Slovensko

Jen málokterá čokoláda má tak rozpoznatelný tvar jako švýcarská Toblerone. Její ikonické pyramidky, které se vyrábějí už více než sto let, dokonce inspirovaly i slavnou protitankovou barikádu z druhé světové války v kantonu Vaud – a také se nesčetněkrát objevily v televizi. Teď ale nejznámější švýcarskou čokoládu čeká velká změna. Stěhuje se totiž na východ, konkrétně na Slovensko, a proto se musí udělat kroky, které její dlouhá historie nepamatuje. A je mezi nimi i odstranění jejího hlavního symbolu.

Je to už sto patnáct let, co dva cukráři, byznysmeni a rodinní příslušníci v jednom, Emil Baumann a Theodor Tobler, poprvé umíchali zvláštní čokoládovou kombinaci. Do mléčné čokoládové směsi totiž přidali bílý nugát s mandlemi a medem, díky čemuž vytvořili cukrovinku, na jakou chuťové pohárky tehdejších milovníků čokolád nebyly zvyklé. A aby z výloh cukráren a pultů prodejen co nejvíce vyčnívala, klasický tabulkovitý tvar čokolády zaměnili za trojhránkovou linii, která vybízela k odlamování.

Měla úspěch. Nejen ve Švýcarsku, ale také v dalších evropských zemích se Toblerone, jehož název vznikl spojením slov Tobler (příjmení spoluzakladatele) a torrone (italské slovo pro typ nugátu), začalo těšit zvýšené popularitě. Až do roku 1970 značka fungovala nezávisle na velkých potravinářských společnostech, pak se nicméně spojila se známou švýcarskou čokoládovnou Suchard, která mimo jiné produkovala i cukrovinky značky Milka, a vznikl společný podnik Interfood.

Ten se po dvanácti letech přejmenoval na Jacobs Suchard, aby po úspěšné akvizici skončil pod křídly amerického obra Kraft Foods, respektive Mondelēz International, což je společnost, která vznikla rozdělením Kraft Foods na dvě samostatné entity. K tomu došlo v roce 2012. Toblerone si nicméně i pod taktovkou Američanů zachovávalo svůj tradiční švýcarský punc, jelikož se jeho čokolády stále vyráběly ve Švýcarsku, kde platí – co se potravin týče – poměrně striktní normy.

Foto: Depositphotos Dvě varianty švýcarských čokolád Toblerone

Švýcaři jsou hrdým národem a za svými domácími aktivy si pevně stojí. Ať už jde o samotné výrobky nebo třeba symboly, které jejich zemi prezentují. I proto minimálně u občanů země helvetského kříže nebylo s oblibou přijato kontroverzní rozhodnutí z roku 2016 o zmenšení mezer mezi trojhránky u čokolád Toblerone, aby se snížily výrobní náklady. Od roku 2017 tam nicméně existuje zvláštní zákon, který pro využívání švýcarských symbolů a produktů stanovuje přesná kritéria.

A byť se uplatňuje napříč různými obory, právě u Toblerone je nyní aktuální, protože značku čeká další velká změna. Její americký majitel totiž rozhodl, že se část produkce přesune z rodného Švýcarska na východ, konkrétně na Slovensko, kde se od konce letošního roku budou čokolády vyrábět. Mondelēz si vybral fabriku v Bratislavě, kde se vyráběly cukrovinky značky Figaro (mimo jiné také spadající pod Mondelēz, stejně jako sušenky Opavia, Kolonáda nebo bonbony Halls).

Proč k přesunu výroby dojde, není oficiálně známo, mluví se ale o tom, že Mondelēz, který loni ve srovnání s předchozím rokem vyrostl v tržbách o skoro deset procent na 31,5 miliardy dolarů, bude chtít tímto krokem ušetřit náklady na produkci a pracovní sílu. Zpráva je to zajímavější ale spíše proto, jak se slovenská výroba propíše do obalu čokolád. Poprvé za více než sto let totiž z přebalu zmizí hlavní dva symboly – nejvyšší hora Alp Matterhorn a medvěd, symbol města, kde sídlí švýcarská vláda.

Důvod vychází z takzvaného zákonu o švýcarskosti, který zakazuje používat národní symboly této alpské země, pokud nejsou produkty vyráběny přímo tam. Věhlasný Matterhorn, který je s nadmořskou výškou 4 478 metrů sedmou nejvyšší horou Alp, a typický vzpínající se medvěd coby symbol Bernu tak budou nahrazeny. Jak uvádí německý deník Aargauer Zeitung s odkazem na mluvčího Mondelēzu, nově se na čokoládách bude objevovat „obecnější znázornění alpského vrcholu“.

Studie ukázaly, že se některé produkty s označením „vyrobeno ve Švýcarsku“ prodávají o dvacet procent dráž než srovnatelné zboží jiného původu. U luxusního zboží se prodejní cena, jak uvádí deník The Guardian, zvyšuje až o padesát procent.

Spolu s tím zmizí z obalů také popis, že je čokoláda „vyrobena ve Švýcarsku“. K tomu, aby se jakýkoliv mléčný produkt (nebo výrobek na bázi mléka) mohl takto označovat, musí být zajištěno, že všechny ingredience pocházejí právě ze Švýcarska. Na kakao, které v horské zemi pěstovat nelze, se podle onoho zákonu vztahuje výjimka. Namísto „vyrobeno“ tak bude na čokoládách nově uvedeno „založeno“. Jak se pak slovenská výroba reálně propíše na chuti, zatím nelze odhadovat.