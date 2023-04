Z Evy Herzigové je avatar. Odteď můžu být na focení v Paříži, a přitom doma s dětmi, říká modelka

Zahraniční novináři ji označovali jako Marilyn Monroe Východu, to kvůli podobnosti se slavnou americkou celebritou. Už jen takové přirovnání naznačuje, jak velké jméno česká modelka Eva Herzigová ve světě plném drahých šatů, cvakání fotoaparátů a líbezných úsměvů má. Padesátiletá rodačka z Litvínova si ale svou značku začíná budovat i ve světě virtuálním. Je první supermodelkou, která má vlastní digitální podobiznu vyrobenou díky technologii, s níž přišli tvůrci populární střílečky Fortnite.

Calvin Klein, Hugo Boss, Versace. Pak také Vogue, Harper’s Bazaar, Elle nebo Playboy. Eva Herzigová má zkušenosti s jedněmi z nejslavnějších společností, které na módním poli působí – ať už jde přímo o výrobce, nebo o časopisy. I to jí vysloužilo status velice známé modelky, která se navíc nebojí zkoušet nové věci. A překlopení jejího já do ryze digitální podoby to jen potvrzuje.

Za neobvyklým projektem stojí její agentura Unsigned Group ve spolupráci s produkčním studiem Dimension, které se chopilo pokročilé modelovací technologie MetaHuman od vývojářské firmy Epic Games, tvůrců hry Fortnite, aby Herzigovou nasnímali a převedli její já do digitálního světa. Prakticky tak z ní udělali avatara, jehož možnosti jsou skoro neomezené.

„Není to o tom, že bych chtěla zmrazit svou image nebo se snažit být mladší. To mě nikdy nenapadlo,“ říká slavná česká modelka pro magazín Vogue. Spíš se chtěla přiblížit mladé generaci lidí, pro kterou je digitální svět bližší než pro kohokoliv jiného, a zároveň mít možnost prezentovat svou tvář veřejnosti, aniž by se musela fyzicky účastnit focení, potažmo módních přehlídek.

Jak už z principu virtuálních podobizen vyplývá, pokud se člověk pečlivě nasnímá a převede do počítače, grafici a animátoři s ním mohou po kreativní stránce dělat nejrůznější věci. A nemusí jít pouze o oblékání do nových šatů – vyhrát se dá také s úpravou vlasů, vylepšením úsměvu, korekcí pohybů a tak podobně. Vlastně lze na virtuálních modelech postavit i celou módní přehlídku.

V případě Herzigové bylo pro potřeby naskenování obličeje použito až sedmdesát senzorů, které zachytily i sebemenší detaily. Ostatně se stačí podívat na přiložené obrázky nebo video, ze kterých je patrné, že jde o velmi precizní práci. Tělo modelky pak bylo vyrobeno v programu pro 3D modelování objektů – a důraz se kladl i na to, aby výsledek měl ty správné, autentické proporce.

Pro dynamiku celé věci byly následně použity systémy Vicon pro zachycení jejích pohybů. Tým tak díky nim dokázal nasbírat velké množství dat, na jejichž základě může Herzigovou rozpohybovat tak, jak bude zrovna potřeba. Sama modelka uvádí, že během procesu tvorby svého virtuálního avataru musela dělat „tolik různých grimas, že si připadala jako na hodině herectví“.

„Působilo to jako mateřský zážitek. Tvořit každý aspekt mě jako mě. Pleť, způsob, jakým se hýbu, mračím, usmívám. Vzhled, pozadí, věk… Vše se dá změnit a upravit. Má digitální verze může odjet do práce, nechat se fotografovat a stylizovat těmi nejúžasnějšími kreativními mozky v Londýně, Paříži, Miláně a New Yorku, a já přitom mohu doma vařit večeři se svými dětmi,“ říká Herzigová.

Projekt má nicméně řadu neznámých. Ačkoliv pro CzechCrunch zatím Herzigová neodpověděla na dotaz, kde a jak bude její avatar využíván, objevují se otázky, kdo bude mít nad správou virtuální podobizny kontrolu a jak se budou vyplácet odměny za to, když bude použita. Od věci není ani otázka ohledně smrti reálného předobrazu – co se pak bude dít s kopií?