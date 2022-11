36 komnat, 29 let. Wu-Tang s debutovým albem přepsali definici rapu a zaujali i americký Kongres

V čínském kung-fu nacházel únik ze života, který žil. Zatímco po nocích bloudil špinavými ulicemi newyorského Staten Islandu a snažil se naplnit si kapsy, volný čas trávil sledováním filmů, v nichž postavy dokonale ovládaly kouzlo meče. Hongkongský snímek Šaolin a Wu Tang byl pro něj zásadním – inspiroval ho totiž k názvu, který se později zapsal nesmazatelným písmem do dějin hip hopu. A včera to bylo přesně 29 let, co legendární rapová formace Wu-Tang Clan v čele s producentem RZA vydala debutové album.

První studiová deska jedné z nejznámějších hiphopových skupin vůbec byla diametrálně jiná než všechny ostatní. Wu-Tang Clan v ní míchali jak vlivy rodného New Yorku a jeho temné, drogami a zbraněmi nasáklé atmosféry, tak prvky čínského kung-fu. Ať už šlo o ikonické zvuky sekání mečů, hekání mistrů bojovníků, nebo odkazy na čínskou kulturu přímo v rapových textech.

Když se pak do této tvrdé hudební směsice přidalo osobité rýmování devíti chlápků, které společnost kvůli jejich zpravidla kriminálním životům odmítala, rýsovalo se mistrovské dílo. A hned si získalo velké uznání. Album s názvem Enter the Wu-Tang (36 Chambers) vyšlo 9. listopadu roku 1993 a zásadním způsobem proměnilo hiphopovou scénu napříč celým světem.

Mluvilo se o něm jako o renesanci rapové éry východního pobřeží. Vydláždilo cestu dalším dravým rapperům, mezi nimiž byly i legendy typu Nas, The Notorious B.I.G., Jay-Z, Havoc nebo Prodigy. A ano, svým způsobem ukázalo zdvižený prostředníček západnímu pobřeží Spojených států, protože jim vlezlo do zelí – gangsterské rýmy už totiž nediktovali jen kluci z N.W.A.

Navzdory explicitnímu pojetí a undergroundovému zvuku se album záhy dostalo do prestižního hudebního žebříčku Billboard 200, kde obsadilo 41. místo, a během prvního týdne se ho prodalo více než 300 tisíc kusů. V dobách jeho největší slávy, tedy napříč devadesátými lety, se globální prodeje nezastavovaly a rostly po stovkách tisíc. Dnešní odhad hovoří o více než 3,5 milionu prodaných kopií.

Nebyli to ale jen fanoušci rapu, kteří Enter the Wu-Tang (36 Chambers) hltali. Bavilo i kritiky, kteří pozitivně hodnotili jeho surový nádech a styl bez jakýchkoliv servítek. Hlavně to snad ale tehdy bylo vůbec poprvé, co se na jedné rapové desce v rámci jedné kapely sešlo devět rapperů. Posluchače ani navíc nepřipravovali na žádné opakování refrénů a podobně – prostě to plivali tak, jak se jim to zrovna hodilo. Originální.

Díky hitům jako Protect Ya Neck, Da Mystery of Chessboxin‘, C.R.E.A.M. nebo Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F‘ Wit se po přelomu milénia začala deska brát jako ta nejzásadnější pro rapové odvětví. A před dvěma lety se prvotina newyorských dravců, kterým je už přes padesát, objevila na 27. místě žebříčku nejlepších alb všech dob od magazínu Rolling Stone.

Dnes už aktivně nevystupující hiphopové formaci letos navíc přistál na stole další historický zářez – deska totiž zaujala i národní knihovnu Spojených států (respektive knihovnu Kongresu), která si ji vybrala k uchování v Národním registru nahrávek, a to kvůli jejímu kulturnímu významu. Spolu s ní se tam dostala i deska The Low End Theory od další významné rapové skupiny A Tribe Called Quest.

Na desce je ale poměrně zajímavé i to, jak vznikla. U jejího zrodu byl především Robert Fitzgerald Diggs alias RZA, který celý Wu-Tang Clan dal dohromady – a který mimo jiné miloval kung-fu natolik, že jej procpal do názvu kapely i desky. Dá se říct, že právě albem Enter the Wu-Tang (36 Chambers) teprve kapela reálně vznikla, byť se její členové znali už delší dobu. Především z ulic.

Když RZA u svých kamarádů viděl, že je baví rapovat a mají talent, snažil se je dostat pod jednu střechu. Kvůli jejich nátuře, která byla silně ovlivněna právě prostředím, kde vyrůstali, to ale nebylo jednoduché. RZA to ale nakonec dokázal a coby producent zvládl dotáhnout podstatnou část společných skladeb.

Pracoval na nich i ve sklepě domu své rodiny, kde měl zároveň pokoj. Nikdo z rapperů nutně nepotřeboval dedikované studio, nehráli si totiž na profesionály. To, co měli na srdci, dali na papír. Z papíru to pak narapovali. Paradoxní je, že prakticky nikdo jiný než RZA nevěděl, že se toto album dává do kupy.

Jak RZA řekl pro rádio NPR, zabralo mu asi dva týdny, než album zkompletoval. Nesháněl k tomu ani žádné drahé studio – jen si na tuto dobu pronajal základní vybavení v prostorách na newyorském Manhattanu, kde míchal dohromady jak rap od kolegů, tak instrumentálky a také nejrůznější zvuky vycházející z čínského bojového umění. Klanu nahrávky pustil, až když bylo hotovo. Předtím neměli z Enter the Wu-Tang (36 Chambers) slyšet ani náznak.

RZA, GZA, Ol‘ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God a Masta Killa, tedy původní členové Wu-Tangu, se mimo jiné dostali i na televizní obrazovky, a to v seriálu Wu-Tang: An American Saga, který je dostupný na streamovací službě Disney+. Pojednává o tom, jak jedna z nejzásadnějších rapových formací začínala – a čím si na své cestě musela procházet.