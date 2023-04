Z Mall.tv je Fameplay. Kvůli pronájmu značky bylo přejmenování nevyhnutelné, říká šéfproducent

Koncem loňského března dokončila polská skupina Allegro převzetí české skupiny e-shopů Mall Group – a šlo o jednu z největších tuzemských byznysových transakcí posledního desetiletí. Internetová televize Mall.tv však součástí prodeje nebyla. Jejím vlastníkem se stala společnost Czech Media Invest Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, která si značku od Allegra pronajímala a se závěrem března jí skončila licence na používání. Proto se teď mění na Fameplay.

„Už dva roky si značku Mall.tv pouze pronajímáme. Přejmenování tudíž bylo nevyhnutelné. Diváci, kteří jsou zvyklí konzumovat námi vyrobený obsah, však o nic nepřijdou. Populární pořady najdou i nadále na YouTube, Streamu, sociálních sítích nebo v televizních vysíláních. A samozřejmě také na nové videoplatformě Fameplay.tv,“ popisuje Lukáš Záhoř, šéfproducent Fameplay.

Tým tvůrců, který zůstává i přes změnu názvu stejný, se věnuje takzvané omnichannel distribuci jednotlivých pořadů i jejich formátové různorodosti. Což znamená, že se pořady kromě domovské platformy objevují na YouTube a Streamu, přeneseně také ve vertikální verzi na Instagramu, Facebooku, Twitteru a TikToku.

Tvorba se ale přesouvá i na klasické televizní kanály. Například pro Nova Action tvůrci Fameplay vyrábí reality show BeerMaster a automagazín Svět motorů. „Vidíme, že se diváci jednotlivých platforem takřka nepřekrývají. Na každém novém kanálu tak můžeme oslovit nové lidi. My se navíc snažíme jít divákům a jejich zvykům maximálně naproti,“ doplňuje Záhoř.

Foto: CzechCrunch Rozhraní zůstává takřka nezměněné

Nyní se tým Fameplay zaměří i na oslovení mezinárodního publika, zejména na YouTube. Na oblíbené videoplatformě jsou už nyní k dispozici vybrané epizody o mezinárodně slavných stavbách s Adamem Gebrianem – doplnily je titulky ve dvaceti světových jazycích. V současné chvíli tvůrci pracují i na verzi s anglickým dabingem.

Na YouTube je ke zhlédnutí i anglický spin-off Událostí Luďka Staňka pod názvem The Last Show, anglická verze Vesmírných zpráv Dušana Majera jako Space Flight News a následovat bude pořád s názvem 10-minute Biographies, který je anglickou mutací pořadu Životy slavných týmu Pavla Zuny.

Za vizuální identitou pro Fameplay stojí české Studio Najbrt a na kreativní a strategické myšlence se podílel marketingový stratég Milan Šemelák. „Název Fameplay nevznikl náhodou. Cestu k proslavení absolvujeme s tématy a tvářemi, které mají co říct, opakovaně. Tato hra a sázka na sílu sdělení naši partu baví. Název je tak zároveň příslibem něčeho nového. O co přesně půjde, brzy oznámíme,“ dodává Záhoř k novému názvu.

Co se převzetí skupiny e-shopů Mall Group týče, to zatím není pro Allegro příliš příznivé. Polská skupina sice v objemu prodaného zboží dokázala loni meziročně vyrůst o více než čtvrtinu, právě česká část byznysu v podobě skupiny Mall je však dlouhodobě prodělečná – a loni vykázala ztrátu ve výši téměř miliardy korun. Polský internetový obr tak nadále pracuje na optimalizaci svého byznysu a Mall by chtěl letos dostat do černých čísel.