Allegro v Polsku i přes ochlazení trhu vyrostlo. Český Mall zůstal v miliardové ztrátě, zisk má být letos

„Rok 2022 byl pro online obchodníky nepochybně jedním z nejnáročnějších v historii. Máme proto velikou radost, že můžeme říct, že pro Allegro to byl další rok růstu,“ oznámil při představování finančních výsledků výkonný ředitel polského internetového obra Roy Perticucci. Samotné Allegro dokázalo v objemu prodaného zboží meziročně vyrůst o více než čtvrtinu, zatím ho ale stále tíží česká část byznysu v podobě skupiny Mall. Ta je dlouhodobě prodělečná a také loni vykázala ztrátu atakující miliardu korun. Poláci usilovně pracují na tom, aby tento trend otočili.

Zdaleka nejdůležitější jsou pro Allegro stále jeho aktivity v Polsku, které tvoří přibližně 95 procent veškeré obchodní činnosti. Hrubý objem prodaného zboží (GMV) se v loňském roce vyšplhal v přepočtu na 247,7 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 15,9 procenta. Na 33,3 miliardy korun vyrostly meziročně o 24,1 procenta tržby a upravený ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) se zastavil na úrovni 11,6 miliardy korun, meziročně o 16,11 procenta více. Allegro se rostoucími výsledky pochlubilo i přesto, že se v zemi koncem roku výrazně zpomalil růst celkových maloobchodních tržeb.

Poprvé se loni zastavil růst e-commerce trhu i v Česku, což se podepsalo také na byznysu Mall Group. Do ní vedle českých e-shopů patří také obchody v dalších zemích střední a východní Evropy a Allegro ji koupilo spolu s logistickou společností WeDo. Za loňský rok zaznamenal celý Mall propad ve všech klíčových ukazatelích. Hrubý objem obchodovaného zboží činil 19,6 miliardy korun, což je meziroční snížení o 6,3 procenta. Tržby byly 15 miliard korun, meziročně o 9,8 procenta méně, a upravený zisk EBITDA činil -988 milionů korun. U něj Allegro meziroční vývoj zatím nereportuje, ale provozní ztráta skupiny se roky předtím pohybovala kolem 500 až 800 milionů.

Konsolidované výsledky celé skupiny Allegro meziročně přesto vykazují výrazný růst. V rámci hrubého objemu zobchodovaného zboží o 23,2 procenta na 263,3 miliardy korun, v rámci tržeb o 68,2 procenta na 45,1 miliardy korun a upravený zisk EBITDA za loňský rok činil 10,8 miliardy korun, meziročně o 4,1 procenta více. „Splnili jsme všechna svá finanční očekávání pro rok 2022 a nyní se rychlým tempem blížíme k dalšímu cíli, kterým je uvedení našeho modelu tržiště na mezinárodní trh – počínaje letos Českem,“ uvedl k výsledkům šéf Allegra Roy Perticucci.

Polský internetový obr, jehož akcie po oznámení výsledků na varšavské burze vyskočily zhruba o sedm procent, i nadále pracuje na optimalizaci svého byznysu a do černých čísel by chtěl brzy dostat také Mall. V prvním čtvrtletí letošního roku očekává, že GMV i tržby Mallu se ještě nepatrně propadnou, ale upravený zisk EBITDA by měl dosáhnout na 75 až 80 milionů zlotých, tedy 380 až 400 milionů korun. Na konsolidované úrovni celé skupiny očekává v prvním kvartálu meziroční růst GMV o 20 až 21 procent a nárůst tržeb o 64 až 66 procent. Upravený zisk EBITDA má vyrůst o tři až šest procent.

„V rámci celé skupiny se zároveň zaměřujeme na řízení kapitálu a nákladovou disciplínu, abychom mohli naše cíle financovat. Chceme být připraveni na to, až se makroekonomická situace zlepší, a využít naše know-how k vybudování a rozšíření ziskového tržiště. Jsme přesvědčeni, že nás klientská základna Mall na této cestě posune o pěkných pár let dopředu. Máme plán a správně nastavené priority, abychom byli dostatečně v kondici k dalšímu růstu,“ doplnil Perticucci. Allegro se pod jeho vedením soustředí na zavedení modelu tržiště zboží třetích stran v rámci Mall Group, které by mělo v Česku naplno odstartovat letos a postupně se rozšířit do dalších zemí střední a východní Evropy.

Právě pro posílení své pozice mimo domovské Polsko Allegro tuzemskou skupinu Mall Group kupovalo. Koncem loňského roku sice přiznalo, že původním akcionářům v podobě PPF, Daniela Křetínského s Patrikem Tkáčem a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta zaplatilo příliš mnoho a z hodnoty skupiny odepsalo dvanáct miliard korun, pro jeho budoucnost na zahraničních trzích je ale i nadále klíčová. Zároveň stále pracuje na optimalizaci provozu, propustila čtyřicet procent IT oddělení Mallu a chystá se také na spuštění plánované platformy Allegro.cz, aby veškeré aktivity ještě více propojila.