Z Milána na Hrad a pak do Brna. Sklářská výstava Made by Fire bude mít českou premiéru na Designbloku

Letos v dubnu na milánském Design Weeku debutovala výstava Moravské galerie v Brně s názvem Made by Fire, která v prestižní lokaci muzea současného umění Triennale Milano představila na jednom místě to nejlepší z českého skla, keramiky a porcelánu. I přes své krátké trvání měla skvělé ohlasy v rámci české designérské obce, zaujala ale také širokou veřejnost a zahraniční média. Nyní se více než sto autorských objektů zrozených z ohně představí i v Česku, a to rovnou na Pražském hradě, kde výstava proběhne od 3. do 15. října v rámci festivalu Designblok. Poté se od 17. listopadu přesune až do 31. srpna příštího roku do Uměleckoprůmyslového muzea v Brně.

Milánskou premiéru výstavy Made by Fire jsme měli tu čest vidět na vlastní oči při naší návštěvě významné přehlídky designu ze všech koutů světa. Šlo o rozsáhlé představení českého užitého umění a sklářského řemesla, které se podařilo v takové velikosti uspořádat poprvé v novodobé historii Česka. Rozhodně přitom nešlo o zahlcující expozici objektů, jako spíš o reakci na otázky, které pálí současnou, nejen sklářskou společnost.

Výstava vznikla pod kurátorským dohledem Evy Slunečkové a Danici Kovářové a pod taktovkou Moravské galerie v Brně, která se spojila s pražským festivalem Designblok, a sklidila nadšené ohlasy ze všech stran. „Pro mě ale bylo zásadní vnitřní přijetí designérů, jejichž díla byla na výstavě prezentována. Zároveň bylo vidět, že za ní jednotliví designéři stáli, hlásili se k ní, takže jsme viděli, že zastupujeme tvůrce, kteří o něco takového skutečně stojí,“ říká ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press.

Foto: Moravská galerie v Brně Ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press

Dodává ale, že zásadní bylo také nadšené přijetí ze strany mezinárodního publika, jakož i českých a zahraničních médií. „Bylo důležité, že napříč společností dobře zarezonovala zpráva o tom, že se v Milánu tak zdařile prezentovalo české sklo, porcelán a keramika. Je to totiž nástroj pro to, aby si i stát uvědomil, jakou hodnotu v českých designérech má,“ dodává Press.

Výstava v Milánu trvala jen krátkou dobu, s čímž se dopředu počítalo. Proto byla vytvořena s ohledem na to, aby byla snadno „rozložitelná“, aby během ní vzniklo co nejméně odpadu a aby se dala následně jednoduše převézt na novou lokaci. Už v době plánování milánské výstavy měli její tvůrci v hlavě myšlenku na Pražský hrad, coby místa pro českou premiéru. Jenže zůstala otevřená do doby, dokud nebylo rozhodnuto o novém prezidentovi země. V plánu tak byla nejprve jen malá ochutnávka původní výstavy.

„Jenže pak se objevil určitý tlak plný očekávání ze strany pražského publika a designérské komunity. Lidé dávali najevo, že by chtěli, abychom výstavu ukázali v plné velikosti. Museli jsme proto zabrat, abychom ji mohli v její úplné podobě uspořádat i v Praze,“ přibližuje Press. Rozsah výstavy, která proběhne v Míčovně Pražského hradu, bude tak velmi podobný jako v Milánu. Lišit se budou jen kulisy: modernistické prostory Triennale vystřídá renesanční a barokizující architektura.

K vidění tady bude více než sto autorských objektů, k tomu doprovodný program s komentovanou prohlídkou a art performance Mirror Man Stanislava Müllera i představení knihy Jak se dělá design. Pro Brno tým za Made by Fire chystá v rámci oslav 150 let Uměleckoprůmyslového muzea rozšířenou variantu. Kurátorky zde budou ještě šířeji pracovat s fenomény, které otevřely už v Milánu a kterým v Brně věnují vždy jeden samostatný prostor. Jde o Průmysl – výroba a zánik, Adaptaci, Identitu a Experiment.

Sklo, které v Česku vzniká, totiž otevírá spoustu otázek. Ty, které nakusuje výstava Made by Fire, se týkají především tradice, inovací a udržitelnosti. „V Česku je obrovská tradice a historie výroby skla. Jenže se ukázalo, že kapitalismus je neúprosný, takže kdyby sklárny stály jen na tradici a neobjevili se noví osvícení majitelé, kteří uspěli v jiném byznysu, neměly by šanci na přežití. Vnesli do nich totiž racionalizaci a také je otevřeli exportu do zahraničí,“ vysvětluje Press.

Ve sklářství se v poslední době více než v jiných oborech průmyslového designu skloňuje také současná geopolitická situace, která z plynu učinila velmi problematickou komoditu. Plyn dává život ohni a oheň dává život sklu, stejně tak by se bez něj rozpadly keramika a porcelán při letmém kontaktu s vodou. Sklárny tak dnes přemýšlejí také nad tím, jak přejít na udržitelnější způsob fungování, aby tady mohly být po další generace.

Bytí napříč generacemi se ale týká i samotných produktů ze zmíněných materiálů, což je další aspekt související s udržitelností, jímž se sklářský obor, a tudíž i výstava Made by Fire zabývají. „Když má daný předmět přidanou estetickou nebo funkční hodnotu a užíváte ho s rozumem, je jeho poločas rozpadu skutečně velmi dlouhý. Sklo tak může být jeden z nejudržitelnějších materiálů, ale jde to jedině tehdy, když se vytváří kvalitní předměty, když nedochází k jejich nadprodukci a plýtvání,“ dodává Press.

Výstava Made by Fire se tak dotýká celé řady tematických linek a je jen na jejích návštěvnících, co si z ní odnesou. Mohou to být jen příjemné dojmy z pohledu na krásné předměty užitého umění, které se zrodily v českých pecích, ale také zamyšlení nad tím, jakým způsobem sklo a další materiály, jejichž výroba je energeticky náročná, konzumujeme.