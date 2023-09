Z Nation 1 je N1. Čeští startupoví investoři chystají druhý fond, chtějí do něj získat necelou miliardu

Po necelých pěti letech má za sebou český venture kapitálový fond Nation 1 přes třicet investic, v rámci nichž nadějným mladým firmám poslal zhruba 600 milionů korun. V nejbližších měsících by měl tým kolem řídících partnerů Marka Moravce a Jaroslava Trojana uzavřít ještě posledních pár investic a následně se připravit na sklízení toho, co zasel. To v ideálním případě znamená, že některým firmám přihodí další miliony a později své podíly s co největším zhodnocením prodá. Zároveň vstupuje do nové etapy své existence. Přejmenovává se na N1, vyměnil partnery a sbírá peníze pro svůj druhý fond. První investice z něj plánuje udělat v příštím roce.

„Letošní rok nás utvrdil v přesvědčení, že naše strategie je správná. Firmám, do kterých jsme v N1 investovali, se daří výborně a do konce roku hodláme uzavřít ještě přibližně čtyři další investice. Za celou existenci fondu se nám podařilo investovat zhruba 600 milionů korun. Tento vývoj nás dovedl až k založení druhého fondu a jmenování dvou dosavadních kolegů novými partnery, kteří jsou pro náš tým dlouhodobě silnými posilami,“ komentuje personální změny Marek Moravec, který je spolu s Jaroslavem Trojanem managing partnerem fondu N1.

Do nejužšího vedení fondu v pozici partnerů zamířili Klára Kocarová a Ondřej Homola. První jmenovaná působila jako právnička v několika advokátních kancelářích, zejména ve Feichtinger Žídek Fyrbach či Pierstone, kde se věnovala mimo jiné venture kapitálovému financování. Do N1 přišla loni.

„Zjistili jsme, že v těch nejranějších fázích startupů je třeba být opravdu co nejrychlejší, proto je dobré mít v týmu někoho, kdo má s transakcemi zkušenosti. Dokážeme díky tomu uzavřít deal teoreticky už do dvou týdnů, protože nejsme závislí na externích poradcích či právnících,“ vysvětluje Moravec.

Foto: Nguyen Duy McLavin Marek Moravec, managing partner investičního fondu N1

Ondřej Homola je ve fondu od roku 2021, předtím budoval startup StartMonday, se kterým v roce 2016 vstoupil na kanadskou a posléze i frankfurtskou burzu. Oba noví partneři se budou podílet na strategickém rozhodování v rámci chystaného druhého fondu N1, který by měl být podobně velký jako ten první, tedy kolem 35 až 40 milionů eur (v přepočtu 850 až 980 milionů korun). Zatímco největším investorem v prvním fondu N1 byl Evropský investiční fond (EIF), který doplnilo pětadvacet menších investorů, Moravec a spol. zvažují, zda si ve druhém fondu pro evropské peníze vůbec půjdou.

„Soukromých investorů budeme mít tentokrát určitě víc. O penězích z EIF se teprve rozhodneme. Záleží, jaké nastaví podmínky. Chceme investovat převážně do česko-slovenských zakladatelů, kteří působí všude po světě, ať už jde o Kalifornii, New York nebo Londýn, ale v tomto ohledu mívá EIF řadu omezení,“ popisuje pětatřicetiletý Moravec, který v prvním fondu úzce spolupracoval například s Martinem Rozhoněm či Ondřejem a Josefem Průšovými, zakladateli Prusa Research.

Už teď je jasné, že do dalšího fondu N1 nepokračuje Petra Končelíková, která byla partnerkou fondu prvního. Moravec s Trojanem s ní letos na jaře ukončili spolupráci. „Udělali jsme to, protože naše spolupráce dlouhodobě nefungovala,“ uvádí bez bližších podrobností Moravec.

V rámci druhého fondu se chtějí soustředit převážně na projekty, které se zabývají zdravím, finančními technologiemi či pozitivním dopadem, takzvaným impaktem na společnost či životní prostředí. Geograficky se naopak nechtějí příliš omezovat, hledají ale prý především Čechy a Slováky, kteří své firmy zakládají kdekoliv po světě.

„Ideálně už třeba rovnou v USA nebo minimálně na větším trhu. Škálování z Česka je totiž mnohem náročnější,“ dodává ke strategii Moravec. Mezi nejvýraznější startupy, které v N1 dosud investičně podpořili, patří Snuggs, Hedepy, Ydistri, VRgineers, Daytrip či Filuta AI, který na začátku letošního roku jen pár měsíců po svém vzniku získal od investorů přes 50 milionů korun. Do projektu Advanto zase N1 vložil peníze spolu s dnes již bývalými minoritními akcionáři PPF Jeanem-Pascalem Duvieusartem a Ladislavem Bartoníčkem.