Z osmi dnů je osm měsíců. Boeing se musí poklonit Muskovi, astronauty na Zem doveze SpaceX

Uložit 0

NASA vydala finální rozhodnutí, na které čekala veřejnost a hlavně dva astronauti na orbitě od začátku letošního června. Sunita Williamsová a Butch Wilmore, kteří na Mezinárodní vesmírnou stanici doletěli lodí Starliner společnosti Boeing, se s ní zpět na Zem kvůli jejím technickým problémům nevrátí. A na odvoz domů si ještě pár měsíců počkají.

Kosmická loď se v rámci provádění dalších testů vydá zpět na Zem začátkem září sama. To by neměl být podle NASA problém, má za sebou totiž dva úspěšné lety bez lidské posádky. Wilmore a Williamsová na ISS počkají do února příštího roku a odletí pak s dalšími dvěma astronauty lodí Dragon společnosti SpaceX, kterou vlastní miliardář Elon Musk.

SpaceX, na rozdíl od Boeingu, už provedla několik úspěšných letů na stanici i zpět s lidskou posádkou. Ironickým aspektem celého příběhu je, že jeden z důvodů, proč Musk SpaceX zakládal, byla neinovativnost a pomalost tradičních vesmírných hráčů, jako je právě Boeing.

„Let do vesmíru je riskantní i když je bezpečný a rutinní. Testovací let není z podstaty ani jedno. Rozhodnutí nechat Butche a Suni na ISS a poslat loď Starliner domů bez posádky je výsledkem našeho závazku k bezpečnosti,“ okomentoval rozhodnutí NASA její ředitel Bill Nelson.

Společnost Boeing přitom dlouhodobě tvrdila, že problémy nejsou tak zásadní, aby se astronauti s lodí nemohli vrátit na Zem. Na tiskové konferenci, kde NASA sdělila veřejnosti konečné stanovisko, zástupce firmy Boeing chyběl a podle CNN agentura přiznává, že mezi NASA a Boeingem panuje rozpor ohledně toho, o jak velké riziko by se jednalo.

Šéf NASA ale zároveň řekl, že si je stoprocentně jistý, že Boeing problémy Starlineru vyřeší a připraví ho na další misi. V sobotním prohlášení pak společnost Boeing uvedla, že se nadále soustředí především na bezpečnost posádky a kosmické lodi. „Plníme misi podle pokynů NASA a připravujeme kosmickou loď na bezpečný a úspěšný návrat bez posádky.“

Starliner potkaly potíže už při připojování se k Mezinárodní vesmírné stanici na začátku června. Objevila se závada na pěti z osmadvaceti naváděcích trysek, které přestaly fungovat už během příletu k ISS. Čtyři se následně podařilo opět zprovoznit. Dosud se ale neví s jistotou, co přesně problém způsobilo. V mezičase rovněž vedení mise odvolalo výstupy astronautů do volného prostoru kvůli úniku vody ze skafandru astronautky Williamsové. Ještě před startem se Starliner potýkal s úniky helia z pohonných systémů, které pravděpodobně způsobilo nedostatečné těsnění.

Foto: NASA / Boeing Boeing Starliner přibližující se k Mezinárodní vesmírné stanici

Problémy Boeingu zároveň donutily americký úřad NASA odložit další lety k vesmírné stanici, aby nedošlo k zácpě. Připojit se ke stanici může totiž jen omezený počet lodí. V srpnu měl k ISS zamířit modul konkurenční firmy SpaceX Elona Muska. Let se ale s největší pravděpodobností odloží až na konec září. Další let společnosti SpaceX, tentokrát nesoucí zásoby na ISS, byl zatím posunut na půlku října. I proto je důležité, aby se Starliner co nejdříve vrátil na Zem, byť bez lidí.

Boeing vyslal první modul směrem k ISS až na třetí pokus. Předchozí dva z technických důvodů odpískal ještě před startem. Co je ale zásadnější, výrobce letadel má čtyřleté zpoždění za SpaceX a 1,5miliardovou ztrátu v dolarech oproti původnímu rozpočtu. Navíc jeho klíčová letecká divize se obrazně řečeno řítí vstříc byznysové i právní katastrofě kvůli množícím se aférám spojeným s nezodpovědnou výrobou a kontrolou letadel, jako je třeba model 737. Selhání pilotovaného letu k ISS je tedy jen dalším z řady problémů leteckého giganta.