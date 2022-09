Z plastu a bez dveří. Dacia se utrhla ze řetězu a představila koncept extravagantního offroadu

Dacia platí za automobilku, která sice nabízí vozy za atraktivní cenu, ovšem na úkor pohodlí a kvality. V poslední době ale rumunská značka nabírá nový směr, kterým dává jasně najevo, že dokáže uspokojit i náročnější zákazníky. Ukázkou dovedností jejích inženýrů je pak zcela nový koncept Manifesto, při jehož navrhování se v Dacii jednoznačně odvázali.

Dělat vozy, které jsou nejen líbivé, ale také utilitární. To je kurz, kterým se v poslední době ubírá stále více automobilek. Tato vlna není cizí ani Dacii, jež i na českém trhu ve velkém boduje se svým modelem Duster. Ten si velmi dobře rozumí s místními okreskami plnými výtluků a neztratí se ani ve službách Svatého otce.

Nyní však rumunská automobilka vlastněná francouzským Renaultem představila koncepci, která má z praktičnosti utkané kompletně celé DNA. Nese název Manifesto a – jak název napovídá – má se jednat o manifest schopností inženýrů Dacie, kteří se pokusili dokázat, že i pod Karpaty dovedou tvořit vozy plné originality.

Jejich zaměstnavatelé v nedávné době představili svou novou vizuální identitu, která se obtiskla i do Manifesta. Na přídi proto září přepracované logo a zadní partie ukazuje hned celý název automobilky. Tyto dva prvky jsou ale tím nejexcentričtějším, co koncept nabízí.

Foto: Dacia Vůz má v podstatě jen to nejnutnější

Zbytek vozu jde cestou až asketického minimalismu a je tvořen v podstatě jen tím nejnutnějším. Chybí například něco tak banálního jako, je čelní sklo či dveře, dokonce nemá ani klasické dva světlomety, ale pouze jeden jediný LED reflektor. V interiéru chybí dnes již tradiční obrazovka infotainmentu, již má suplovat řidičův mobilní telefon, který lze vložit do předem připraveného držáku.

V interiéru také zaujme neobvykle tvarovaný volant, který je stejně jako netradiční palubní deska zdobený korkem. Za volantem je uložená kostka nesoucí displej přístrojové desky. A tím výčet vybavení vnitřního prostoru v podstatě končí.

Přítomen je pak už jen držák na pití, kam dáte spíš pořádnou nerezovou lahev než kelímek ze Starbucks, a také několik poutek, která mohou držet, co vás jen napadne.

Vnější karoserie vozu je tvořena z porézního, kompletně recyklovatelného plastu. Zajímavé jsou také děrované pneumatiky vozu, které postrádají klasické duše. Jedná se o technologii, již automobilka představila už dříve a jejíž vývoj očividně ještě nesmetla ze stolu.

Foto: Dacia Minimalismus je servírován řidiči i během jízdy

Právě pneumatiky a světlá výška jsou jedny z indicií napovídající, že tento vůz je stavěn do drsných horských podmínek. Na to bylo myšleno například i u baterie, kterou lze vyjmout a použít jako alternativní zdroj energie.

Specifické technické parametry Dacia neprozradila. A vlastně to ani není třeba. Pokud se z této vize dostane něco do sériové výroby, budou to spíše jednotlivá řešení a detaily než celý automobil.

Nicméně si troufáme odhadnout, že takový model by nejspíše bodoval i u českých chalupářů. Zvláště pak pokud by se díky úspoře na materiálu podařilo Dacii novinku klasicky nabídnou za zajímavou cenu.