Z Prahy přímo do Katánie, Sevilly či Tirany i v zimě. Ryanair v Česku přidává nové linky a letadlo

Nízkonákladový dopravce Ryanair přidá na zimní sezonu na pražské letiště čtvrté letadlo a spustí šest nových linek. Dohromady bude obsluhovat 27 tras. Navýší i frekvence stávajících linek. Dopravce letos na pražském letišti plánuje přepravit 2,4 milionu cestujících, což je stejně jako před covidem. Nově bude Ryanair v zimě z Prahy létat do Katánie, East Midlands, Gdaňsku, Malagy, Sevilly a Tirany. Zároveň navýší počet frekvencí u dalších dvanácti spojů, například do Barcelony, Madridu, Paříže či Říma.

Do své základny na pražském letišti přidá britský dopravce čtvrté letadlo, což podle něj představuje investici ve výši 100 milionů dolarů (v přepočtu asi 2,3 miliardy korun). Před vypuknutím pandemie koronaviru v roce 2019 měl Ryanair v Praze pět letadel. Firma uvedla, že novým letadlem vytvoří 30 pracovních míst.

V roce 2019 přepravil Ryanair v Praze asi 2,4 milionu cestujících. Podle jeho zástupců nyní dopravce v celé Evropě přepravuje asi o 30 procent více cestujících než před covidem, takže růst na pražském letišti považuje za slabý. Na Letišti Praha je Ryanair druhým nejsilnějším dopravcem po Smartwings.

„Letiště Praha má z rozšiřování aktivit společnosti Ryanair v Praze o nové destinace a další bázované letadlo velkou radost. Zejména nás těší, že růst pokračuje i v zimní sezoně a cestující budou mít větší možnost výběru přímých letů na naše letiště a z něj,“ uvedl výkonný ředitel Rozvoje leteckého obchodu Letiště Praha Jiří Vyskoč.

„Ryanair těší, že může pražským zákazníkům v zimě nabídnout ještě širší výběr a nižší tarify díky 27 linkám včetně šesti velice zajímavých nových tras,“ uvedl zástupce Ryanair Jason McGuinness. Jak připomněl server Zdopravy.cz, do některých destinací se Ryanair z Prahy vrací, například linka do Malagy se po letech obnovuje. Do Gdaňsku zase létá i v současnosti, novinkou je tak jen nasazení linky i na zimní sezónu.

Polský Gdaňsk a španělská Sevilla byly mezi čtyřmi novými linkami, které Ryanair letos otevíral a oznamoval na jaře. Začal létat také do italského Rimini a na řecký ostrov Skiathos. Na zimní sezonu vedle již zmíněných nových linek zároveň navýšil počet letů u dalších dvanácti spojů včetně populárních destinací, jako je Barcelona, Budapešť, Dublin, Madrid, Manchester, Paříž a Řím.

Například do Katánie se již dalo z Prahy létat s konkurenčními aerolinkami Smartwings (pouze do října) či Wizz Air (i přes zimu). Obě společnosti mají přímé spoje také do Tirany – Smartwings nyní do září, Wizz Air přes zimu. Eurowings a Smartwings zase létají pravidelně do Malagy. Gdaňsk, East Midlands v Anglii a Sevillu přímými lety z Prahy kromě Ryanairu aktuálně nikdo neobsluhuje.

Novinky na zimní sezonu nedávno představil i dopravce Smartwings. V zimním letovém řádu nabídne z českých letišť přímá spojení do více než 20 destinací. Z Prahy například do Dubaje, Španělska, na Kanárské ostrovy či nově do turecké Antalye. Na letištích v České republice má podle mluvčí Vladimíry Dufkové nyní 25 bázovaných letadel. ČSA, které spadají do skupiny Smartwings, budou od října létat i do arménského Jerevanu.

Letiště Praha za první pololetí letošního roku odbavilo 5,8 milionu cestujících, meziročně zhruba o 36 procent více. I přes meziroční růst letiště nevyrovnalo čísla z předcovidového roku 2019, kdy za půlrok odbavilo 7,8 milionu lidí. Podle Řízení letového provozu ČR vzrostl provoz v prvním pololetí o 12,2 procenta na 268 765 letů. Pražské letiště z nich obstaralo asi 52 000, meziročně asi o 16 procent více.

S přispěním ČTK