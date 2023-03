Přibývají čtyři přímé linky z pražského letiště. Nově si budeme moci zaletět do Sevilly či Gdaňsku

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair letos plánuje zavést svůj historicky nejrozsáhlejší letový řád pro českou metropoli. Linek, které vzlétnou pod žlutým logem harfy, bude celkem třicet tři. Cestující se navíc budou moci vydat do čtyř nových destinací, a to do polského Gdaňsku, španělské Sevilly, italského Rimini a na řecký ostrov Skiathos.

V létě 2023 stoupne frekvence týdenních letů z Prahy a do Prahy pod taktovkou irské aerolinky na 285, což je v porovnání s loňským létem nárůst o 22 procent. Vedení Ryanairu počítá s tím, že během nich přepraví kolem 2,3 milionu cestujících. Kromě nových letů navíc zvýší také frekvenci těch stávajících do patnácti dalších destinací.

„Jsme rádi, že můžeme díky letecké společnosti Ryanair i nadále rozšiřovat nabídku destinací i počet týdenních letů během letního letového řádu. Společně tak dále přispíváme k obnově leteckého provozu,“ říká ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Do nových destinací se bude létat dvakrát týdně. Do Gdaňsku začnou první letadla vzlétat už 29. března a poletí každou středu a sobotu. Lety do Rimini startují rovněž v březnu, konkrétně 26. března a odlety každou středu a neděli. Lety na ostrov Skiathos aerolinky zahájí 2. června a podle letového řádu jsou naplánovány na pátek a úterý. Do Sevilly si bude možné z Prahy zaletět až od 1. července vždy v sobotu a v úterý.

Zpáteční letenky do Gdaňsku se dají aktuálně pořídit i za přibližně tisíc korun, kdybyste se ale chtěli vydat prvním letem do Sevilly na jih Španělska, zaplatíte kolem sedmi tisíc. Další typicky letní destinace, ostrov Skiathos, vychází ale v prvním termínu z Prahy na necelých pět tisíc. Letenky do italského Rimini se pak cenově pohybují na stejné úrovni jako Gdaňsk.

Březen přinesl nové linky také u dalších dopravců. Aerolinky Eurowings obnovily provoz na trasách do Barcelony, Malagy, Říma, Birminghamu, Funchalu na Madeiře a také do Osla. Volotea začala létat do francouzského Nantes, Easyjet do Porta a české Smartwings na Mallorcu. Z nově obnovených linek je nejdelší ta do ázerbajdžánského Baku, kam začal opět létat dopravce AZAL.