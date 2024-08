Z ruiny to nejlepší pro seniory. V areálu zámku, který proměnila společnost Senlife, už se bydlí

Uložit 0

Ještě před pár měsíci tu byla ruina. Některé částí byly v havarijním stavu, řítily se střechy, ze stěn rostly stromy, jejichž kmeny měly v průměru i deset centimetrů. Těžko by si tu někdo představil domov pro seniory, zařízení, které nad všemi regulemi Česka podléhá ještě přísnějším pravidlům. Přesto tady dnes stojí.

Někdejší zámek v Tmani si vyhlédla společnosti Senlife, která za sebou už jednu podobnou zkušenost měla, a to v bývalém augustiniánském klášteře v Mělníce. Zuby si na něm nevylámala, a tak se přesunula i do malého městečka, která leží mezi Českým krasem a Křivoklátskem. V areálu někdejšího zámku se nyní postupně otevírají jednotlivé provozy a první senioři už obývají svoje pokoje. „Když jsme byli Tmaň navštívit naposledy, s některými klienty jsme měli možnost hovořit a potěšil nás jejich zájem o celou budovu,“ líčí pro CzechCrunch Eva Eisenreichová z Ginger Architecture.

Aktuálně jsou v Tmani dokončené první dvě etapy projektu, což znamená, že areál, respektive především hospodářská stavení, prošel rekonstrukcí a na místě je rovněž jedna novostavba. Hotová je také vnitřní zahrada, která tu mohla vzniknout díky tomu, že jednotlivé objekty tvoří defacto obdélník, který do sebe zahradu uzavírá. Novostavba v areálu pak nahradila sýpku, která byla v tak žalostném stavu, že už se ji nepodařilo zachránit. „Tím, že se jedná o novostavbu, dávalo největší smysl sem umístit provoz s nejvíce požadavky, to znamená domov se zvláštním režimem,“ vysvětluje architekt Ondřej Žák ze stejného studia. Tuto službu využívají lidé, kteří už nejsou zcela soběstační.

Na novostavbu navazuje nejdelší stavení celého areálu, kde je hlavní část domovu pro seniory. Jde o sekci, která je víc otevřená a nachází se tu také zázemí a lékaři. „V této budově se nachází unikátní konstrukce klenebných cihelných žeber, které slouží místo plných vazeb krovu,“ popisuje Žák. V další budově zase zůstala kameno-cihelná fasáda. Jedná se o rohovou budovu, ve které se nachází jídelna s kuchyní. V horním podlaží jsou apartmány, tedy další část domova pro seniory.

Senlife do svých projektů každopádně umisťuje různé druhy péče, od té nejlehčí až po tu nejnáročnější. „Nejhorší je, když se zdravotní stav seniora zhorší, ale v zařízení, kde je, se o něj už neumějí postarat, a musí ho tak přesunout. To se děje bohužel v momentě, kdy je nejvíc zranitelný. A to my nechceme. Péči jsme schopni poskytnout od občasné pomoci v bytech pečovatelské služby až po neustálou péči hospicového typu,“ popsal už dříve pro CzechCrunch jednatel společnosti Senlife Lukáš Drásta.

Ti, kdo se o sebe umí postarat, jen z různých důvodů nechtějí zůstat doma, mají k dispozici byty, nacházejí se v další budově ve dvou podlažích a také v navazující samostatné budově. Obě tyto části mohou sloužit zároveň jako přímá součást domova pro seniory, nebo ji mohou využívat zaměstnanci. Jednotlivé stavby se tak spojily, aby byly navzájem průchozí.

Mezi jednotlivými budovami architekti umístili novostavby v podobě jakýchsi krčků. Uvnitř jsou schodiště, v prvním je pak umístěný hlavní vchod do areálu pro hosty. Při bližším ohledání lze v novostavbě najít konstrukci původní brány zámku. „Zajistit bezbariérovou průchodnost všech pěti navazujících budov byla největší výzva. Povedlo se to právě strategickým umístěním tří výtahů, které spolu s rozdílnými velkostmi jednotlivých budov dalo jednoduchý a snadno čitelný systém provozů v rámci celého areálu,“ říká Eisenreichová. Poslední rekonstruovanou částí areálu je budova patřící městu, v ní vznikla drobná městská vybavenost.

Zbývá samozřejmě ještě samotný zámek. Ten se momentálně projektuje. Zároveň by letos měla začít revitalizace zámeckého parku. Po dokončení by měl být park přístupný nejen klientům domova, ale i veřejnosti. I to má vliv na to, že přestavbu areálu vnímají místní velmi dobře. „Už během projekčních prací jsme měli v Tmani prezentaci, kde se měli občané s projektem seznámit. Spousta se jich o budoucnost areálu zajímala,“ uvádí Eisenreichová s tím, že odezva v obci byla skvělá, navíc díky tomu v celém regionu vznikly nové pracovní pozice.

Kapacitu až 150 seniorů patrně ocení zbytek republiky, respektive ti, kdo marně hledají umístění pro své blízké. V Tmani najdou dům pro seniory dánského typu. „Chtěli jsme vytvořit příjemné prostředí, ve kterém by se klienti cítili jako doma. V návrhu je tedy vytvořeno několik drobnějších denních místností, kdy každá má vlastní osobitý styl. K tomu byly prostory hospodářských staveb se svými unikátními detaily jako stvořené,“ popisuje Žák. Společenské místnosti architekti umístili vždy do nějaké zajímavé části, na chodbách jsou různá tematická zákoutí, které mohou posloužit odpočinku.

Společnost Senlife založili dva kamarádi, jejichž myšlenky se ubíraly dvojím směrem. Za prvé, že míst pro seniory je v Česku zoufalý nedostatek, populace bude navíc čím dál víc stárnout. Za druhé viděli někdejší památky, které z různých důvodů chátraly, a chtěli jim dát nový život. To se rozhodli spojit. Nápad, kterému se pro svoji složitost na začátku spousta lidí vysmívala, má ale za sebou dvě úspěšné konverze, na dalších už se pracuje. Dnes má Senlife 150 zaměstnanců a investici třeba od majitelů multimiliardové skupiny Siko rodiny Valových.