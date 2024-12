Češi zdobí nejlepší hotely a restaurace světa. Z tátovy sklářské dílny se dostali až do Dubaje

Uložit 0

Co spojuje dubajský hotel Five Luxe, berlínský Ritz-Carlton, londýnskou rezidenci Owo v sídle někdejšího ministerstva války nebo michelinské restaurace v hotelech Peninsula, samozřejmě kromě luxusu? Všechny zdobí světelné instalace od české firmy Sans Souci, pro kterou je vyrábějí sklářské dílny na severu Čech. „Dubaj je pro nás takové epicentrum, ovšem i svět luxusu se mění, nahoru jde třeba Bangkok,“ říká majitel společnosti Martin Cháb.

Nový Bor, Kamenický Šenov nebo Cvikov jsou vyhlášené sklářské destinace, kde sídlí značky jako Preciosa, Crystalex, Ajeto nebo Lasvit. A své kořeny tam má i Sans Souci, což v překladu znamená bez starostí. Otec Martina Chába pracoval ve sklářství: „Otec měl kromě jiného i vlastní dílnu, ale v trochu jiném typu sklářského řemesla. Mě to ale více táhlo k byznysu.“

Nicméně sklo jej stejně pohltilo – jednak pomáhal tátovi s účetnictvím a administrativou. A když odjel po studiu VŠE do Austrálie, kde se chtěl zdokonalit v beachvolejbalu, jemuž se profesionálně věnoval, začal tam spolupracovat s českými značkami. „Šlo hlavně o marketing a obchod, aby se prosadily na tamním trhu,“ vzpomíná.

Když se pak v roce 2006 po třech let od protinožců vracel, měl jasno, že v podnikání bude pokračovat. Jen se chtěl posunout od toho, že propaguje cizí firmy, k vlastním projektům. Protože to byl on, kdo jednal se zákazníky a viděl, že mají rozličná přání a potřebují kreativnějších přístup.

