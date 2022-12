Za jasnější emoce online. Čeští investoři posílají miliony do knihovny populárních klipů a memů

Komunikace skrze zprávy má řadu pravidel a trendů, a tím velkým a neutichajícím je vyjádření emocí jakkoliv jinak než slovy. Oblíbené jsou gify a memy a stejně tak krátké ústřižky z filmů a seriálů. To vše se obvykle používá bez zvuku, co když jsou ale emoce čitelnější a výraznější se zvuky? Na to se spoléhá gruzínský startup KikLiko, služba, která nabízí způsob komunikace, jenž má brzy používat denně milion lidí. A která aktuálně získala investici od českých Presto Ventures.

„Miliony lidí si na počítači sami vystřihují klipy z YouTube, aby je poslali někomu, s kým si píšou,“ říká Givi Beridze, spoluzakladatel KikLika, sériový podnikatel a vedle jiného i někdejší člen výběru 30 pod 30. Těší se z toho, že platforma, kterou založil s Waskou Chadunelim, úspěšně roste. Když všechno půjde jako dosud, ve druhém čtvrtletí roku 2023 by ji denně mělo aktivně používat milion lidí.

Je to prý proto, že vyjadřovat emoce je zkrátka lepší se zvukem. KikLiko je knihovna populárních klipů a videomemů integrovaná do komunikačních služeb a sociálních sítí. Uživatelům umožňuje prohlížet, stahovat, vytvářet a sdílet klipy. Všechna videa, která tu jsou, obsahují právě i zvuk, bez kterého se doteď uživatelé obvykle obešli.

Jenže byznysově zajímavé na tom není to, že jde posílat kdejaký filmový nebo seriálový výkřik – ostatně platforma je nabízí zdarma –, ale skutečnost, že se tady mohou uplatit reklamy společností. Startup hodlá firmám vysvětlit, že jde o zajímavý nástroj pro reklamu.

Foto: KikLiko Waska Chaduneli, spoluzakladatel KikLiko

„Zatímco jen velmi málo lidí vyhledává na internetu ‚mám hlad‘, spousta z nich tak činí při hledání svého oblíbeného memu, který by mohli poslat ve zprávě. Právě tehdy mohou vidět kreativní a vtipný klip (vlastně reklamu) na potravinový řetězec, jako je McDonald’s. Naším cílem je přinést globálním značkám způsob, jak zpeněžit zasílání zpráv, aniž bychom narušili soukromí uživatelů,“ vysvětluje Beridze.

„Přestože aplikace pro zasílání zpráv používají každý den miliardy lidí, neexistuje žádný jednoduchý a přímý způsob, jak tuto masu uživatelů zpeněžit. Společnost KikLiko nás zaujala tím, jak využívá nové a neobvyklé způsoby zpeněžení doplňkového obsahu, aniž by porušila soukromí nebo bezpečnost uživatelů,“ popisuje Vojta Roček, partner fondu Presto Ventures.

Češi projektu posílají 100 tisíc dolarů, tedy v přepočtu skoro 2,3 milionu korun, ve formě takzvané pre-seed investice. S tím, že marketingový potenciál komunikačních služeb (respektive messengerů) je zatím z velké části nevyužitý.

„Nyní spolupracujeme s předními sociálními sítěmi a messengery, abychom zvýšili počet integrací a také vyvinuli nové funkce,“ říká Chaduneli. KikLiko jde použít mimo jiné v aplikaci iMe Messenger od Telegramu a dostává se do několika služeb elektronických peněženek. Jejich uživatelé tudíž budou moct poslat ozvučenou filmovou hlášku přímo k transakcím.

Dvě velké integrace, které platforma chystá, by jí měly zajistit přístup ke skoro miliardě uživatelů. „Naším plánem je dosáhnout milionu denně aktivních uživatelů v první třetině roku 2023, je tu ale potenciál zvýšit využití desetinásobně, až na deset milionů,“ plánuje Chaduneli.