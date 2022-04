Knihobot spouští partnerství s Levnými knihami. Nabídne díky nim snažší vracení knih do oběhu

Že se dá udělat z online antikvariátu milionový byznys, by ještě před pár lety řekl málokdo. Ovšem Knihobot Dominika Gazdoše a jeho kolegů potvrzuje, že to možné je. V minulém roce tento podnik navýšil svůj obrat téměř čtyřnásobně a mezi zákazníky protočil na půl milionu výtisků knih. Nyní budou jeho služby ještě dostupnější. Knihobot totiž uzavřel partnerství s Levnými knihami a pomalu završuje svou expanzi na Slovensko.

Dostávat své služby k zákazníkům co nejblíže je pro Knihobot nutností, pokud chce naplnit ambiciózní cíl stanovený pro letošní rok. Tím je dosažení mety 300 milionů korun v obratu a pokračovat tak v několikanásobném meziročním růstu. S naplněním tohoto cíle by mohly pomoci nejen chystané knihoboxy, tedy schránky, do kterých by šlo knihy odevzdávat a zase si vyzvedávat, ale také zcela nové spojení s Levnými knihami, na jejichž pobočkách budou vznikat takzvané Knihobody.

Díky nim dostanou čtenáři možnost vracet přímo na pobočkách Levných knih přečtené knižní tituly. A to třeba i ty, které si zde před pár dny zakoupili. Knihobot si od nově uzavřeného partnerství slibuje vyšší motivaci posílání knih zpět do oběhu.

„Sice posíláme zdarma kurýra na jakoukoliv adresu v Česku, stále se to ale nevyrovná pocitu, že prostě vezmu pět knih a cestou na nákup je nechám v knihkupectví. A pokud chcete mít jistotu, že o vaše knížky bude zájem, můžete nám je dopředu vyfotit – obratem dáme vědět, jestli má smysl je nosit,“ vysvětluje Dominik Gazdoš.

Foto: Knihobot Knihobotu lze vracet knihy na pobočkách Levných knih

Na pobočce Levných knih bude stačit jen sdělit své jméno, e-mail a telefon – a noví zákazníci ještě doplní číslo účtu, na který bude vyplacena provize za knihy. O vše ostatní se již postará Knihobot. Knihu tak nebude nutné nikterak balit, popisovat či fotit, což je podle průzkumů Knihobotu jednou z bariér, proč někteří lidé nechtějí knihy zpět do oběhu vracet.

Využívat tímto způsobem pobočky Levných knih lze na pěti místech v Brně, konkrétně v centru v Masarykově ulici, v obchodních centrech Královo pole, Futurum a Olympia a v areálu Globusu Ivanovice. Důvodem, proč se Knihobot zaměřil právě na Brno, je podle Dominika Gazdoše ten fakt, že na Moravě zatím nemá podnik ani jednu pobočku.

Expanze Knihobotu však Brnem nekončí a rozšiřuje se i na Slovensko. Zde mohou knihy kupovat a vracet čtenáři již od listopadu a v brzké době jim Knihobot spustí i vlastní web, který celý proces objednávání či vracení knížek, fungující aktuálně přes kurýrní službu, zjednoduší.

„Na Slovensku se zatím pohybujeme v řádu tisícovek objednávek měsíčně, několik stovek Slováků už do Česka poslalo své knížky. Což nejsou špatné výsledky s ohledem na to, že hlavní spuštění, které přinese plně lokalizovanou službu a na které je navázána i slovenská komunikace, nás teprve čeká. Docela nás však potěšilo, že víc než půlka knížek, které na Slovensko v současnosti posíláme, je v češtině,“ dodává Gazdoš, jehož Knihobot by měl v brzké době začít mluvit také německy.

Právě Německo je další metou expanze podniku, který nedávno získal ocenění e-shop roku. Knihobot totiž cítí, že chuť vracet knihy zpět do oběhu je silná v podstatě v celé Evropě, ať už z důvodů ekonomických, či ekologických. I proto metou 300 milionů korun v obratu zdaleka nekončí.