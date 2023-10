Za lepší vkus českých mužů. Gentleman Store se přehoupl přes 100 milionů a otvírá velký obchod v Karlíně

Uložit 0

Na začátku byl zájem o pánskou módu, blog a jedna bez okolků položená otázka. Devět let poté je z projektu Gentleman Store stabilní e-shop, který dobře znají módní fajnšmekři a jehož tržby loni překonaly 100 milionů korun. Už nějakou dobu k němu patří i malý obchod a barbershop na I. P. Pavlova, teď ale jeho majitele Pavla Králíčka a Jana Moravčíka čeká nová etapa – v druhé půlce října totiž v Karlíně otevírají velký obchod, který má sloužit i jako výkladní skříň toho, co by moderní muži podle nich měli nosit a vůbec používat.

Na rohu Karlínského náměstí a Křižíkovy ulice, v bývalém Concept Storu, který se přestěhoval o vchod vedle, visí už pár týdnů plakáty, jež oznamují příchod dalšího obchodu s vybraným zbožím. Gentleman Store Pavla Králíčka a Jana Moravčíka je takový, jaký napovídá jeho název – cílí na muže, kteří se zajímají o to, co mají na sobě, a vůbec o sebe rádi pečují, moc nedají na aktuální trendy a raději nosí to, co podle nich odpovídá pojetí moderního elegána. Pánská móda je věda a před několika lety zažil zájem o ni obrovský boom. Moravčík s Králíčkem na tuhle vlnu se svým e-shopem úspěšně naskočili a vybudovali si na českém trhu stabilní pozici. Teď by o sobě dali rádi vědět i o něco širší veřejnosti.

„Pro mě je to něco, co jsem vždycky chtěl, ale Honza mě brzdil, protože fixní náklady a podobně,“ říká k novému obchodu jedenatřicetiletý Králíček, módní srdcař, který v zakladatelském duu platí za většího odvážlivce a kreativce. Jeho stejně starý parťák Moravčík je naopak ten, kdo pečlivě dbá na to, aby všechno fungovalo po byznysové stránce. Svému kamarádovi ale přitakává. „Dohodli jsme se, že do toho půjdeme, až to bude dávat obchodní smysl a firmu to nezabije. A to přišlo teď,“ říká.

Trendy a loga nejsou pro nás

Doba, kdy přechod e-shopu s malým, na zákazníky, kteří ho znají, orientovaným obchodem na mnohem větší butik dává smysl, vypadá následovně: firmu tvoří 35 lidí a její tržby loni poprvé překonaly 100 milionů korun, letos míří ke 130, zisk se má pohybovat zhruba na deseti až patnácti procentech těchto částek.

Foto: Filip Pavlík Moravčík s Králíčkem v prostorách chystaného karlínského obchodu

Zboží, které prodává, je pečlivě kurátorované. Tak aby odpovídalo vkusu zakladatelů, nepodléhalo sezónním trendům a bylo v souladu s jejich vedlejší misí naučit české muže hezky se oblékat a vůbec pěkně vypadat. Vedle oblečení proto zahrnuje také doplňky a kosmetiku. A to jak od renomovaných světových značek, tak i dvou vlastních. Gentleman Store vyrábí vlastní košile pod značkou John & Paul a čím dál více sází i na vlastní kosmetiku, která je k dostání pod názvem Beviro.

Kromě Česka působí obchod také na Slovensku v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Německu či Rakousku. Nedávno spustil svůj e-shop ve Francii a koncem roku by se měla rozběhnout i italská varianta. Celkově má prodej v zahraničí firmě generovat kolem poloviny tržeb. Kosmetiku Beviro, která funguje jako samostatná společnost, posílají Králíček s Moravčíkem skrze distributory už do patnácti zemí.

Vedle e-shopu má Gentleman Store sedm let už i malý destinační obchod na Žižkově v Roháčově ulici, kde má i své sídlo. A patří k němu i nevelký barbershop, který ale prozatím zůstává na stávající adrese na rušné křižovatce uprostřed města.

„Po covidu a začátku války už je zase klidněji. Maloobchodní tržby sice pořád klesají, ale už je to stabilnější. Narazili jsme na vhodný prostor a díky novému partnerství si věříme, že to ekonomicky dáme,“ vysvětluje důvody stěhování Moravčík, který by rád tržby svého projektu do pěti až sedmi let dotáhl k půl miliardě. Sám se sice označuje za konzervativního podnikatele, který nemá rád zbytečné a excentrické výdaje – pro ilustraci, co to může znamenat, Moravčík žije na Moravě a když jezdí pracovně do Prahy, nejradši prý přespává na gauči v kanceláři – dobře ale ví, že se i ta nejúspěšnější firma musí posouvat. A že k tomu riziko zkrátka patří.

Kompenzovat to, které obnáší pronájem dvoupodlažního, dvousetpadesátimetrového obchodu, má z velké části pomoct i distribuční smlouva s britskou značkou Barbour, do níž se rádi oblékají tamní myslivci i královská rodina. A pro niž má být dostatečný potenciál i mezi českými milovníky přírody, lesa a módy vůbec. Dodnes ryze pánský obchod ji začal nabízet poprvé ve své historii i ženám, podle Moravčíka bude totiž k efektivnímu chodu karlínského obchodu potřeba, aby se tržby oproti tomu stávajícímu zvedly alespoň o padesát, ideálně o osmdesát procent. „Samozřejmě, že máme strach, máme ve svém okolí firmy, kterým něco podobného zlomilo vaz, ale my nikdy nebudeme čistý obchod,“ přidává k tomu Králíček s tím, že Gentleman Store patří i k výrazným velkoobchodním hráčům. Do příjmů mu z tohoto kanálu plyne podle něj asi třicet procent.

Nechceš dělat e-shop?

Byť dnes Pavel Králíček s Janem Moravčíkem působí jako odvěcí přátelé, do doby, než spolu začali podnikat, se neznali. Králíček, rodák z Trutnova, který se ale usadil v Praze, před devíti lety psal blog Pravý Gentleman a hrál si s myšlenkou na vlastní e-shop, který by jeho zálibu v módě prodloužil i o byznysovou ruku. A naopak začínající obchodník Moravčík z Uherského Hradiště za sebou měl už několik různých byznysových projektů. A měl jasno v tom, že chce prodávat módu, jen hledal někoho, kdo by mu s tím pomohl a kdo by hlavně módě rozuměl. A jelikož se většinou ničeho moc nezdráhal a Králíčkův blog četl, požádal ho o schůzku. Králíček pro ni coby správný gentleman vybral Národní divadlo – a tam se ho, jak sám říká „za studena“, tedy bez okolků, zeptal, jestli spolu nerozjedou e-shop.

A tak ho rozjeli. „Tehdy byla velká vlna zájmu o pánskou módu, ale i přesto, když se řeklo gentleman, tak si většina lidí představila muže z 19. století s cvikrem v oku,“ vzpomíná Králíček. „Od té doby se to naštěstí změnilo a náš zákazník dost znormálněl. Můj ideál je teď muž okolo čtyřicítky, který už si nemusí nic dokazovat, rád si udělá radost a pozná kvalitu. A taky nemá moc kde nakupovat, protože v Česku máme buď Pařížskou, nebo řetězce,“ popisuje. V obchodě má dnes coby milovník módy na starosti marketing a výběr značek, Moravčík pak funguje jako výkonný i finanční ředitel.

Svým zákazníkům Gentleman Store nabízí na čtyři tisícovky produktů od zhruba stovky značek a důsledně se podle svých zakladatelů vyhýbá tomu, co je zrovna trendy. „Nedává nám to smysl, kdybychom prodávali iPhony nebo Nike, tak bojujeme s tisícovkami dalších obchodníků, kteří je nabízejí taky. My si místo toho budujeme kmen, který chce kupovat to, co máme. Jde to pomalu, ale díky tomu jsme aspoň stabilní,“ dodává ještě Králíček, jehož touha psát o módě neopustila a pokračoval v tom i v rámci Gentleman Storu. Dnes na to má už lidi.

Více nohou a klid

I když prodej oblečení tvoří necelou polovinu tržeb firmy – aktuálně prý kolem 45 procent – podle Králíčka s Moravčíkem je pro stabilitu zásadní to, že prodávají i další sortiment, tedy zmíněné doplňky a hlavně kosmetiku. „Krásně se to ukázalo za covidu. Když vypadl jeden segment, což bylo oblečení, které bylo s prvním lockdownem, kdy nikdo netušil, co bude, nějakou chvíli úplně mrtvé, podržely nás ty druhé dva. Protože lidé si chtěli udělat přece jen aspoň trochu radost. Sice kvůli tomu nezažíváme žádný raketový růst, protože nemáme žádný jednoznačný tahák, ale taky nás to v době, kdy o něco přestane být zájem, nepoloží,“ přidává Moravčík.

Foto: Filip Pavlík Zakladatelé Gentleman Storu během rozhovoru pro CzechCrunch

Slibnou budoucnost vidí partneři kromě obchodu v Karlíně i ve zmíněné kosmetice. I proto teď chtějí napřít síly do svého dalšího projektu, kterým je Beviro. To původně spustili ještě se třetím spoluzakladatelem Danielem Trnkou, loni se ale rozešli. Prý se neshodli v tom, jak brand řídit. A zatímco Beviro zůstalo Králíčkovi s Moravčíkem, Trnka vytvořil značku Steve (která je mimochodem k dostání na Gentleman Storu).

„Rozvoj Bevira pro nás teď bude klíčový, hodně mu věříme a myslíme, že nás potáhne. Vzniká kompletně v Česku a co se týče distribuce do zahraničí, tak má mnohem větší potenciál než košile, v ceně je totiž prostor pro marži distributorů, takže ji nebudeme muset prodávat jen my sami. U košil, pokud je tedy nechcete šít někde v Bangladéši, tohle není,“ vysvětluje Králíček.

Na rozdíl od košil John & Paul, které jsou součástí Gentleman Storu, je Beviro samostatná firma a letos se má její obrat vyšplhat ke dvaceti milionům. Do budoucna by to Moravčík s Králíčkem rádi dotáhli na pětinásobek. „V módě se čeští muži už hodně posunuli, stačí, když se podíváte na fotky, v čem jsme před deseti lety chodili na svatby a co na ně nosíme dnes, to je velký rozdíl. S kosmetikou je to podobné,“ líčí Moravčík. A ještě jednou zdůrazňuje, že s krémy, pěnami na holení a dalšími produkty ve velkém sázejí i na zahraničí. Ostatně poptávka po Beviru prý přišla už i z dalekého Chile.