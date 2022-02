Mark Zuckerberg má sice plné ruce práce, aby zachraňoval veřejný obraz své společnosti Meta, ovšem nezapomíná v mezičase ani na své filantropické aktivity. Iniciativa, kterou založil společně s jeho ženou Priscillou Chan, totiž oznámila, že daruje 44 milionů dolarů (necelou miliardu korun) na technologie přímého zachytávání oxidu uhličitého z ovzduší.

Oxid uhličitý je jakožto skleníkový plyn zásadním přispěvatelem ke globálnímu oteplování a lidstvo ho do ovzduší vypouští čím dál tím více. Na jednu stranu je tak nutné snížit jeho produkci, ale zároveň zbavit atmosféru i toho plynu, který se v ní již usadil. Právě jeho přímé zachytávání by k tomu mohlo pomoci.

Jedná se však o technologie, které jsou v raných fázích svého vývoje, tudíž zatím i mimořádně drahé. I proto už přilákaly finance nejen od Chan Zuckerberg Initiative (CZI), ale například i od Billa Gatese, který se udržitelnými projekty a ekologií jako takovou dost zabývá, a řady firem jako Microsoft nebo Stripe.

Zhruba 21 ze 44 milionů dolarů poputuje na University of California v Los Angeles (UCLA), na tamní institut uhlíkového managementu. Ten vyvíjí mimo jiné i elektrochemický proces, který má odstranit emise CO 2 z procesu tvorby cementu. Právě jeho výroba stojí za osmi procenty veškerých globálních emisí oxidu uhličitého.

Díky novým penězům chce vytvořit generátor, který by měl být schopný odstraňovat oxid uhličitý z mořské vody a později i ze vzduchu. Jak ovšem uvádí magazín The Verge, dosavadní technologie přímého zachycení oxidu uhličitého jsou značně náročné na provoz, protože spotřebují obrovské množství tepla na to, aby oddělilo oxid uhličitý od všeho ostatního ve vzduchu.

Priscilla Chan (vlevo) při vzdělávacích aktivitách v rámci iniciativy Foto: CZI

Jestliže se již pracuje na problému zachycení a oddělení CO 2 , zůstává otázka, co s plynem dál. Právě na vyřešení tohoto úkolu míří druhá část financí. CZI se totiž rozhodlo zafinancovat chemickou firmu Twelve, jež přeměňuje emise CO 2 na „stavební kameny“ pro produkty, které se vyrábějí z fosilních paliv, jako například letecké palivo nebo automobilové díly. Firma doufá, že místo fosilního uhlíku se díky ní k výrobě každodenních produktů bude používat obnovitelný uhlík.