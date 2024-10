Za půl roku utržil totéž, co Nvidia za půl dne. Přesto startup Cerebras hlásí: Jdeme jí sebrat byznys

Uložit 0

Brzy to budou dva roky, co odstartovala mánie kolem umělé inteligence – OpenAI vypustilo do světa svůj nástroj ChatGPT v listopadu 2022. Od té doby je v investičním světě jasno, co je ta next big thing. Ostatně akcie výrobce čipů Nvidia za tu dobu posílily desetinásobně, zrovna ony totiž výpočetní výkon pohání. Nových firem z oboru ovšem na burzu od té doby moc nevstoupilo, proto se nyní zraky upírají na startup Cerebras, který navrhuje speciální AI procesory a neklade si menší cíl než sesadit právě Nvidii z trůnu.

Zakladatel a šéf Cerebrasu Andrew Feldman vystoupil na konci srpna před novináře, aby jim představil pár novinek včetně nástroje, jenž má startupům umožnit snazší přístup k výpočetnímu výkonu čipů jeho firmy. Ty jsou větší než populární procesory H100 od Nvidie, a proto – tvrdí Feldman a spol. – vhodnější pro činnost velkých jazykových modelů.

Když se jej reportéři zeptali, kolik vlastně chce ukousnout z tržního koláče, jemuž Nvidia s podílem 90 procent naprosto dominuje, bez váhání odpověděl: „Chci ho celý.“ A pak ještě podle listu New York Times dodal: „Nebo aspoň tolik, abych je naštval.“

Takové ambice se mohou zdát úsměvné při pohledu na výkony obou firem – zatímco Cerebras za letošní první půlrok utržil 136 milionů dolarů, pro Nvidii jsou to letos v průměru půldenní tržby. Ano, čtete správně, půldenní: od ledna do června totiž měla obrat 56 miliard dolarů…

A ještě jedno srovnání. Cerebras letos při tržbách 136 milionů dolarů vygeneroval ztrátu 67 milionů dolarů, zatímco Nvidia vydělala v čistém 32 miliard dolarů. Na druhou stranu je třeba Cerebrasu přiznat podobně impozantní růst, neboť loni ve stejném období inkasoval necelých devět milionů dolarů.

Jenže za takto rychlým růstem (jakkoli miniaturním ve srovnání s kolosem, jehož chce připravit o byznys) je úzká spolupráce s koncernem G42 ze Spojených arabských emirátů. Dodávky čipů do Abú Dhabí představují 87 procent příjmů Cerebrasu a sama firma přiznala, že její závislost na blízkovýchodním partnerovi je potenciálním nebezpečím. A nejde jen o to, že to je obchodní závislost, ale G42 je i významný investor Cerebrasu.

Nic z toho by ale nemuselo odradit burzovní investory, kteří, jak to vypadá podle zpráv amerických médií, se na vstup Cerebrasu na burzu v New Yorku těší. Firma tento týden zveřejnila svůj prospekt – a jelikož i nadále platí, že cokoliv společného s umělou inteligencí je horké zboží, očekává se, že by společnost založená v roce 2016 mohla úpisem nasbírat až miliardu dolarů.

Cerebras s G42 spolupracuje už několik let, jeho čipy vyrábí tchajwanská společnost TSMC a emiráty se netají ambicí stát se klíčovým technologickým hráčem v regionu. V minulosti ale koncern čelil například vyšetřování amerických úřadů kvůli potenciálním kontaktům s čínskými státními firmami napojenými na armádu. Zároveň je ale mezi investory G42 i Microsoft.

Samotný Cerebras dosud od investorů nabral tři čtvrtě miliardy dolarů a jeho tržní valuace se pohybovala kolem čtyř miliard dolarů. Po vstupu na burzu se nepochybně zvedne, a to nejen kvůli zálibě trhů v AI – jde i o to, že nových firem na burzu vstupuje v USA na tamní poměry pořád málo, takže makléři jsou rádi za každý nový zajímavý přírůstek.