Takovou knihovnu jinde nenajdete. V karlínském viaduktu vyrostla geekovská pobočka plná her, sci-fi a fantasy

Uložit 0

Že se oblouky Negrelliho viaduktu v pražském Karlíně promění na kavárny, obchody, sídla startupů a další užitečná místa, to se plánuje roky. Už teď ale jeden takový velice zajímavý – a zábavný! – prostor můžete navštívit. Je to neobvyklá pobočka pražské knihovny. Ale pozor, ať ji stihnete před zavřením.

Sami o sobě říkají, že jsou geekové pod mostem. Jestli se nechytáte, tak připomeneme, že geek je takový ten správný nadšenec a fanoušek do sci-fi a fantasy, komiksů, her a tak vůbec. A na podobné zájemce nová pobočka Městské knihovny v oblouku železničního mostu v Karlíně míří. Na křižovatce ulic Prvního pluku a Sokolovské, jen pár desítek kroků od Florence.

Od úterý do čtvrtka je každé odpoledne prostor otevřený malým i velkým zájemcům o deskové hry – jaké tu mají, na to se mrkněte v galerii, další mají přibývat –, malování figurek nebo třeba hraní takzvaných her rolových alias her na hrdiny. Jako je Dračí doupě nebo Dungeons & Dragons. „Stačí přijít a zahrát si, dokonce ani nemusíte mít průkazku. I když budeme rádi, když si ji u nás zařídíte,“ říká Michal Jokeš, který má pobočku na starost.

Tenhle režim v unikátní knihovně poběží do konce srpna. Jeden z mnoha plánovaných prostorů pod viaduktem ale město jinak pronajímá jen na krátkodobé akce coby pilotní projekt, který má ukázat možnosti jejich využití. „Nicméně pokud by se ukázalo, že takto soustředěná záležitost má potenciál, dalo by se o prodloužení uvažovat,“ dodává mluvčí Městské knihovny Lenka Hanzlíková.

Geekovská pop-up pobočka každopádně dobře zná své publikum. Už teď můžete v programu najít všelijaké herní akce, workshopy se spisovateli nebo třeba dílny zaměřené na tvůrčí činnosti. K zápůjčce zde budou tematické knihy a komiksy. Prostě všechno, co k popkultuře a fantastice patří. A i když místo pod mostem není kdovíjak veliké, najdete tu kromě stolů, her a knih také kuchyňku i toaletu.

Knihovna brala fantastický žánr vážně ještě v době, kdy ho literární kritici nepovažovali za hodný pozoru.

„Také naše nová lokalita následuje trend, že knihovny nejsou půjčovny knih, ale komunitní prostory,“ přidává Jokeš. Ten mimochodem loni dostal cenu pro kreativní a aktivní knihovníky. A byla to právě jeho aktivita, jež stála u realizace neobvyklé pobočky. „Podobnou věc jsem chtěl udělat už dlouho. Ale i kdybych to nebyl já, tak v knihovně je spousta lidí, kteří by do něčeho takového šli,“ říká.

Kdo aktivity knihovny zná, tak ho ta slova nepřekvapí. „Městská knihovna v Praze brala fantastický žánr vážně ještě v době, kdy ho literární kritici nepovažovali za hodný pozoru. Stalo se tak díky partě nadšených lidí kteří knížky nejen četli, ale také psali,“ doplňuje Hanzlíková. A připomíná třeba zapojení instituce do pražského Comic-Conu, možnost hry si zahrát i v klasických pobočkách nebo je půjčit domů.

Ono zmiňované ocenění si Jokeš zasloužil mimo jiné za vedení sousedské dílny Dok 16 (aktuálně z technických důvodů zavřené) na smíchovské náplavce, jež pod Městskou knihovnu patří. Už v Doku jste si mohli něco zahrát – a naopak i v Karlíně najdete nádech této dílny.

Když vás u geeků pod mostem omrzí hraní deskovek, můžete zde využít výbavu pro práci s kůží či stroj na výrobu vlastních připínacích placek. Stačí přijít od úterý do čtvrtka do oblouku číslo 36. Snad prvního z mnoha, které prostor pod Negrelliho viaduktem oživí.