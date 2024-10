FOMO efekt v praxi: hodnota OpenAI se za půl roku zdvojnásobila, z 90 miliard dolarů je 157 miliard

Uložit 0

Je, nebo není na investičním trhu bublina kvůli boomu umělé inteligenci? Možná by stálo za to se zeptat zakladatele a šéfa japonské SoftBank Masajoši Sona, který proslul tím, že tak dlouho pumpoval peníze do WeWorku, až jeho valuace vyskočila na 47 miliard dolarů a… pak se propadla na zlomek částky. A právě asijsko-americký finančník, spravující mimo jiné část prostředků saúdských šejků, byl jedním z klíčových přispěvatelů aktuálního investičního kola OpenAI. Tvůrce ChatGPT v něm nabral 6,6 miliardy dolarů a svou celkovou hodnotu během půlroku (ano, během půlroku) zdvojnásobil.

Ještě na jaře se valuace OpenAI pohybovala pod 90 miliardami dolarů a během léta se spekulovalo, že šéf startupu Sam Altman vybírá peníze tak, aby vytáhl cenu své firmy nad 100 miliard. Jenže velcí hráči, na které stejně jako na kohokoli jiného působí syndrom FOMO (fear of missing out – strach, že promeškáte příležitost), mu řekli ne, my ti dáme mnohem víc. A tak se také stalo, takže ohodnocení OpenAI vystřelilo na 157 miliard dolarů. Výš už v technologicko startupovém sektoru stojí jen majitel TikToku ByteDance s cenovkou přesahující 200 miliard dolarů.

Seznam těch, kteří zatoužili být u stolu, se čte jako průvodce tím, kdo je kdo v Silicon Valley. Kolo vedl fond Thrive Capital, který přispěl částkou 1,25 miliardy dolarů, těsně pod miliardu poslal i dosavadní klíčový akcionář Microsoft, SoftBank se zapojila s půlmiliardou dolarů, fondy Tiger Global a ARK Invest věnovaly 350, respektive 250 milionů dolarů, také čipový král Nvidia vypsal šek na 100 milionů dolarů. A mohlo by se pokračovat, protože, jak píše deník Wall Street Journal, kromě Applu, který nakonec z úvah o investici vycouval, to je opravdu přehlídka elitních investorů.

Kuriózní je, že kdo nepoložil nabídku na aspoň 250 milionů dolarů, nemohl se ponořit do detailnějšího rozboru čísel OpenAI. Co je ale zjevné, je, že firma má daleko k ziskovosti, ostatně i proto se investiční kolo konalo. Letos prý skončí v minusu pět miliard dolarů, tržby dosáhnou necelých čtyř miliard. Příští rok by obrat měl atakovat 12 miliard, jak postupně Sam Altman a spol. rozšiřují záběr svého AI komplexu a přidávají nové služby, jako je například pokročilejší umělá inteligence schopná řešit složité matematické úkoly.

Jenže příliv nových peněz přichází ve chvíli, kdy je OpenAI uprostřed složitého přechodu. Nejenže se snaží valit na trh nové funkce, čelí ale i sílícímu konkurenčnímu boji. A to z míst nejbližších – jestli totiž společnost za poslední rok postihlo něco, z čeho by všichni investoři měli být v pozoru, je to dramatický odliv klíčových postav. Na sociálních sítích proto koluje fotografie pěti lidí, kteří stáli u vzniku OpenAI v roce 2015, s tím, že dnes už je ve firmě jen Sam Altman.

Naposledy odchod ohlásila technologická šéfka Mira Murati, na jaře se poroučel Ilja Sutskever, který obratem od investorů nabral miliardu dolarů na projekt, který ještě neexistuje. A dlouhodobě OpenAI na paty šlape startup Anthropic se svým modelem Claude, za nímž stojí další spolutvůrci ChatGPT, sourozenci Amodeiovi.

Důvod, proč tolik klíčových postav z OpenAI v posledních měsících odešlo, je dvojí: jednak se Sam Altman snaží upevnit svou pozici po nevydařeném puči z loňského roku, jednak samotná organizace prochází zásadní změnou a ze svého neziskového formátu, na němž byla kdysi i s podporou Elona Muska založena, se postupně překlápí do klasické firemní struktury. To je ostatně i podmínkou nynějších investic, že korporátní změna musí proběhnout.

Součástí přeskupení struktury OpenAI by mohlo být i to, že v ní získá přímý podíl i Sam Altman, spekuluje se až o sedmi procentech. On sám to zatím odmítl, ale teprve čas ukáže, zda to byla fabulace – protože nějaké jeho majetkové zapojení by dávalo logiku. A logiku dává i to, nač upozornil deník Financial Times: že totiž OpenAI při posledním lákání investorů je zároveň nabádalo, aby neinvestovali do jeho konkurentů, jako je xAI Elona Muska či Anthropic.