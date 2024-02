Za retweet přispěju na drony pro Ukrajinu. Jan Barta plánuje poslat až 50 milionů, nechce dalšího Hitlera

Uložit 0

Od chvíle, co Rusové před dvěma lety zahájili invazi, patří miliardář a investor Jan Barta v českém byznysu mezi největší podporovatele Ukrajiny. Teď v reakci na váhání amerických republikánů s dalším balíkem pomoci pro napadenou zemi, ale i na památku ruského opozičního lídra Alexeje Navalného, jenž minulý týden zemřel ve vězení, se Barta rozhodl pro další pomoc – již „tradičně“ na sociální síti X (dříve Twitter).

„Žijeme v době, která se stále více podobá druhé polovině třicátých let minulého století. Nemohl bych žít sám se sebou s vědomím, že jsem neudělal víc pro to, abych zastavil dalšího Hitlera,“ píše Bárta v tweetu s tím, že za každé jedno sdílení věnuje sto dolarů (přibližně 2 360 korun) na drony pro Ukrajinu.

Na sociální síti publikoval tento vzkaz v neděli v devět večer, v době psaní článku již přilákal 6 800 retweetů, což znamená pomoc ve výši celkem 680 tisíc dolarů – asi 16 milionů korun. Barta zároveň upozornil, že jeho limitem jsou dva miliony dolarů, tedy 47 milionů korun. Nevyloučil ale případný bonus navíc.

Konkrétně jde o příspěvek do sbírky na drony Nemesis, jejímž cílem je vybrat dostatek prostředků na nákup deseti tisíc zařízení. Má jít o technicky vyspělé drony, které v reálném čase dokážou díky kamerám přenášet vše, co vidí, svým operátorům. Jejich konstrukce má být navíc přizpůsobena použití ukrajinskou armádou.

„Rusku se dnes v počtu dodávaných FPV dronů podařilo několikanásobně přečíslit ukrajinskou stranu a na bojišti je tento fakt čím dál tím více znát,“ upozorňují organizátoři sbírky, kteří se s odkazem na československou válečnou historii a tehdejší výcvik parašutistů v exilu nazývají Skupina D. V předsednictvu, které na činnost spolku dohlíží, jsou zástupci Armády České republiky, neziskového sektoru z organizace Post Bellum a odborné veřejnosti.

Barta již v roce 2022 ve snaze podpořit ukrajinskou armádu dražil v aukci na Twitteru oběd sám se sebou, na což od dvou dárců vybral 2,2 milionu korun. Zároveň na Aukru vydražil za 2,5 milionu korun i svůj vůz Aston Martin. Investiční skupina Pale Fire Capital, kde kromě Barty působí i Dušan Šenkypl, David Holý či Petr Krajíček, chvíli po začátku invaze věnovala Ukrajině 22 milionů a připravila také stovky lůžek pro uprchlíky. Díky tomu ubytovali přes 600 ukrajinských žen a dětí.

We live in a time increasingly resembling the second half of the 1930s. I couldn’t live with myself with the knowledge I didn’t do more to stop another Hitler. In light of the Republican wavering and in memory of Navalny I will give $100 towards FPV drones for Ukr for every RT.

— Jan Barta (@absurdtrader) February 18, 2024