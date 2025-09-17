Za rok pomohli s organizací eventů 300 firmám včetně Red Bullu. Investoři jim posílají další miliony
Aleš Mlátilík historicky zachránil slovenskou sestru Slevomatu. S týmem nahrazuje zdlouhavý proces hledání prostor pro akce.
Plánování firemních akcí patří mezi nejméně efektivní procesy, hlásí zakladatelé pražského startupu Lemondia, jenž tento problém řeší pomocí automatizované platformy. Za necelý rok od vzniku získal více než 300 firemních klientů a pomohl s organizací eventů dohromady za patnáct milionů korun. To o dalším potenciálu přesvědčilo také investory, 300 tisíc eur (přes sedm milionů korun) do projektu v rámci tzv. pre-seed kola posílají Czech Founders VC a Nextech Ventures Josefa Matějky, zakladatele e-shopu CZC.cz.
Mezi zákazníky Lemondia patří společnosti jako Novo Nordisk, Allianz nebo Red Bull. Platforma nahrazuje zdlouhavý proces hledání prostor pro offsite setkání automatizovaným řešením s okamžitým přehledem dostupných míst a možností přímé rezervace. „Naší misí je udělat z plánování firemních akcí rychlou a jednoduchou záležitost. Firmy dnes tráví desítky hodin hledáním prostor a porovnáváním nabídek, my vše přinášíme na jedno místo,“ přibližuje spoluzakladatel Aleš Mlátilík, jenž ve své kariéře například zachraňoval Zľavomat, slovenskou sestru Slevomatu. Kromě něj za startupem stojí Mikoláš Belec a Erik Richnák.
„Lemondia může změnit způsob, jakým firmy po celém světě plánují a rezervují své akce. Zároveň vnímáme sílu zakladatelského týmu, který kombinuje zkušenosti z oblastí marketplace platforem, technologií i hospitality,“ říká Ivan Kristeľ za Czech Founders VC, kteří startup podpořili již začátkem roku akcelerací a první finanční injekcí ve výši jednoho milionu korun. Získané prostředky startupu pomohou s rozšířením zákaznické základny, posílením nabídky prostor a přípravou globální expanze.