Za sezónu si vydělala nejvíc ze všech. Mikaela Shiffrinová s penězi naloží jako Warren Buffett

Legendární a úspěšný investor Warren Buffett se během obchodování drží jednoduchého, leč efektivního hesla, které zní: „Investujte jen do těch firem, kterým věříte, a neztrácejte čas hledáním ideálního momentu, kdy akcie kupovat.“ Podobný přístup chce dodržovat i Mikaela Shiffrinová, která se díky nedávnému vítězství stala nejúspěšnějších alpskou lyžařkou všech dob a během sezóny si vydělala více peněz než její kolegyně. A ne, do naleštěných sporťáků a šperků je dávat nechce.

Mikaela Shiffrinová má za sebou nejlepší sezónu v kariéře – a to zásadní přišlo před dvěma týdny, kdy získala svůj sedmaosmdesátý titul ze Světového poháru. Tím o jedno vítězství překonala dosavadního rekordmana, slavného švédského závodníka Ingemara Stenmarka, a usedla na trůn nejúspěšnější lyžařky v dějinách. V dámské i pánské kategorii. Výhra jí zajistila i další rekord v podobě peněz, které za uplynulou sezónu, kde získala dohromady osmaosmdesát triumfů, ze závodů nastřádala.

Rodačka z amerického Colorada, která svůj první závod Světového poháru odjela v českém Špindlerově Mlýně, si během ní přišla na více než 964 tisíc švýcarských franků, tedy zhruba 23 milionů korun, což se dosud žádné jiné alpské lyžařce nepodařilo. A to nejen v dámské, ale opět i v pánské kategorii, kde nejvíce obdržel Švýcar Marco Odermatt, který během poslední sezóny získal 941 tisíc švýcarských franků, v přepočtu asi 22,5 milionu korun.

Nutno však podotknout, že osmadvacetiletá závodnice nevydělává nutně jen ze závodění, ale také ze sponzorských smluv, které má uzavřené. Jednu z nich má například s Adidasem, který mimo jiné oslavil její nedávný rekordní triumf speciálním gratulačním videem. Obecně se její jmění odhaduje na tři miliony dolarů, tedy zhruba 66 milionů korun. Jak už to ale v dnešním světě chodí, své peníze nenechává Shiffrinová ležet ladem. Právě naopak.

Foto: Depositphotos Americká alpská lyžařka Mikaela Shiffrinová

Shiffrinová zmínila, že s financemi chce nakládat podobně jako Warren Buffett, jeden z nejznámějších investorů a šéf konglomerátu Berkshire Hathaway, který razí myšlenku, že by lidé měli obchodovat s akciemi především těch firem, kterým věří, a že by neměli zbytečně čekat na ideální čas k tomu je nakupovat. O tom, že se mu tento poměrně prostý přístup vyplácí, hovoří jeho výsledky, respektive výsledky Berkshire Hathaway.

Třeba v roce 1994 investoval do Coca-Coly částku 1,3 miliardy dolarů, ke konci roku 2022 už měl jeho podíl hodnotu 25 miliard dolarů. To je jeden příklad za všechny. A to, že je podle něj lepší investovat výhradně do těch společností, kterým z dlouhodobějšího hlediska věří, potvrzuje i fakt, že tři čtvrtiny akciového portfolia Berkshire Hathaway jsou soustředěny do několika málo firem – největší podíl ve výši 119 miliard dolarů drží v Applu.

„Moje strategie pro vydělané peníze je dobře spořit a investovat. Nesleduji dění na trhu denně, vycházím ovšem z principu Warrena Buffetta, tudíž udržovat diverzifikované portfolio a takzvaně jezdit na vlnách (výkyvech trhu – pozn. red.), kterých teda v poslední době bylo hodně,“ zmiňuje Shiffrinová pro server CNBC. Právě nepanikařit, když akcie firem padají, je také jednou z pouček, které Věštec z Omahy, jak se Buffettovi přezdívá, razí.

Podle Buffetta jde o cennou radu, protože jakmile ji investor začne uplatňovat, částečně sníží tlak, který představuje snaha předvídat vývoj akciového trhu. A platí to jak pro zkušené investory, tak začátečníky. Nebo ty, kteří chtějí investovat jen po dolarech. Ostatně podobný přístup k obchodování má mít i šéf Tesly, SpaceX a Twitteru Elon Musk. „Prodávejte pouze tehdy, pokud si myslíte, že mají produkty firmy horší trend,“ napsal loni.

Ani Shiffrinová ovšem občas neodolá pokušení takříkajíc vyrazit na nákupy. Jak ale sama říká, snaží se příliš neutrácet za věci, které v delším časovém horizontu nemusí mít takovou hodnotu, a to včetně oblečení nebo šperků. Naopak když si něco pořídí, tak ve velkém. Ať už šlo o nový dům nebo zaplacení rodinné dovolení na Havaji. O všem se má ale radit s finanční kanceláří, kterou má poblíž svého bydliště.