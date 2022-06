Za svobodný metaverse! Český tvůrce online světa investuje do nového setu na virtuální realitu

Tvůrce světového metaverza Artur Sychov si pořídil podíl ve společnosti Lynx, výrobci brýlí pro virtuální realitu. Jeho Somnium Space se stalo hlavním investorem v kole, v němž francouzská společnost získala čtyři miliony dolarů, tedy přes 90 milionů korun. Lynx vyrábí set pro virtuální realitu vybavený vším, co její nadšenci vyžadují – širokým zorným polem, prostorovým zvukem i přimícháním opravdové reality kolem uživatele. Sychov věří, že investicí posiluje buducnost svého metaverza. Pokud totiž bude do kvalitních systémů vkládat peníze, může zaujmout víc lidí.

Investiční kolo doplnili další investoři působící v oblasti augmentované a virtuální reality, mezi které patří bývalí inženýři společnosti Meta nebo Google. Somnium Space a jeho tvůrce nicméně investici vedli. A podíleli se na ní významnou částí, jak s úsměvem zmiňuje Sychov. Ten se zároveň stal členem představenstva francouzské firmy.

„Nejsme venture kapitálový fond a ani to není naše práce. Ale taky si uvědomuji, že aby Somnium bylo úspěšné, abychom mohli vyvíjet to, co chceme, je třeba držet systémy na trhu otevřené,“ říká významná osoba kryptoscény a jeden z našich Kryptočechů.

Podle Sychova Lynx zásadně mění způsob, jakým všichni přemýšlíme a komunikujeme s touto kategorií trhu. Jeho produkt umožňuje vidět realitu kolem nás a přidávat k ní další vrstvy vytvořené v počítači. Přímo konkuruje produktům od největších technologických společností ze Spojených států i Číny. A zaujal i uživatele: na Kickstarteru vybral přes 700 tisíc eur.

Headset Lynx na virtuální i augmentovanou realitu

„Věřím, že společně posuneme hranice a potenciál odvětví virtuální a augmentované reality kupředu,“ dodává Sychov. Čím větší množství přístrojů a systémů bude možné využít k přihlášení se do Sychovova světa, tím víc potenciálních uživatelů může mít – a ti v prostředí virtuálního vesmíru zároveň získají víc možností.

Než se dveře zavřou

Svými vyjádřeními o otevřených systémech naráží Sychov na Oculus, headset pro virtuální realitu patřící pod impérium Marka Zuckerbergera, proti kterému se často vyhraňuje. Zuckerbergerovy systémy jsou totiž uzavřené. Pokud je chce člověk využívat, společnost Meta spojí všechno do jednotného účtu propojeného s Facebookem, takže má pohromadě i data uživatelů.

„Podíval jsem se na to, co se v oboru děje. Všichni výrobci se zavírají. Každý chce mít vlastní uzavřený ekosystém. Za pět let by mohly existovat čtyři společnosti, které si rozdělí trh. A co my jako metaverse?“ ptá se Sychov.

„Jaký má smysl vytvářet evropské metaverzum, když základní platforma, dveře, kterými k ní přistupujeme, zůstává v rukou stále těch samých velkých hráčů se škodlivými obchodními modely?“ přitakává Stan Larroque, zakladatel a generální ředitel Lynx.

Podpora Lynx je Sychovovou třetí investicí do významných technologií. Čech, jehož svět má tisíce obyvatel z celé planety a v němž se protočily už miliardy korun, nedávno vložil miliony do brýlí pro virtuální realitu od českých Vrgineers. Další poslal do britského obleku TeslaSuit – kombinézy se sedmdesáti elektronickými senzory, které umožňují mimo jiné cítit dotyky jiných lidí ve virtuálním světě nebo kapky neskutečného deště dopadající na tělo, které se nachází doma u počítače.

Kromě toho Sychov vyvíjí vlastní systémy a připravuje mimo jiné možnost žít ve virtuálním světě navěky. „My a všechny ty firmy věříme ve stejné věci. Spolupracujeme, abychom byli protiváha velkým kolosům, které mají miliardy. My miliardy nepotřebujeme. Můžeme vybudovat lepší věci za míň. A to se děje,“ věří Sychov.