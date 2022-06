Život navěky. Český tvůrce světové virtuální říše hodlá nahrávat lidi do počítače

Vytvořit něco takového ho napadlo, už když začal stavět svůj virtuální svět. Velkým mezníkem ale byla chvíle, kdy mu vážně onemocněl otec. Artur Sychov, tvůrce digitálního vesmíru Somnium Space, se rozhodl, že zajistí lidem možnost promluvit si i s těmi, kteří už tu dávno nejsou. Tedy učiní z lidí nesmrtelné, byť jen online. A právě teď začal plán realizovat.

Live Forever, jak Artur Sychov nazval funkci nahrání osobnosti lidí do virtuálního světa, nemá zdaleka jen poskytnout útěchu lidem, kteří by si rádi promluvili se svými blízkými, ale už nebudou mít šanci. Je to také způsob, jak si vytvořit vlastní digitální dvojče, říká. A jak ho nechat v internetovém vesmíru konat, když vy zrovna nemáte čas.

Sychov je coby tvůrce významného virtuálního světa Somnium Space jedním z našeho výběru Kryptočechů a investor do zajímavých technologií. Miliony vložil do brýlí pro virtuání realitu od českých VRgineers. Další poslal do obleku TeslaSuit, kombinézy se sedmdesáti elektronickými senzory, které umožňují řadu zajímavých věcí: třeba cítit dotyky jiných lidí ve virtuálním světě nebo kapky neskutečného deště dopadající na počítačem sestavené tělo.

Chce totiž, aby ve světě, který Somnium poskytuje, byly dostupné otevřené technologie. S tím mu pomáhají mimo jiné bratři Tyler a Cameron Winklevossovi. Do Somnia investovali a se Sychovem staví alternativu facebookovému metaverzu – mimochodem právě kvůli Facebooku se v minulosti soudili s jeho šéfem Markem Zuckerbergem.

Somnium Space se díky množství skutečných peněz, které v tomto virtuálním prostředí lidi utrácejí, řadí podle jeho tvůrce k největším podobným projektům na světě. Ke konci minulého roku to byly přes dvě miliardy korun.

Jen jsme nevěděli kdy

„Já to myslím opravdu vážně,“ říká Sychov a výraz jeho obličeje jasně ukazuje, že to tak je. Mluvíme spolu o virtuální nesmrtelnosti a o všech dalekosáhlých plánech. Vysvětluje, že je to možné jen díky tomu, že plánuje roky dopředu. Live Forever tak ve skutečnosti získalo první zákazníky někdy mezi lety 2018 a 2019.

Tehdy se Sychov rozhodl, že tuto funkci zaručeně uskuteční. „Jen jsme tehdy nevěděli kdy,“ uvádí. Když se ale „své“ veřejnosti aktivní ve virtuálním vesmíru Somnia zeptal, jestli by si něco takového někdo chtěl předplatit, vrátily se mu pozitivní reakce. A několik lidí si v té době neexistující funkci skutečně rovnou zaplatilo.

Artur Sychov ve světě Somnia

Sychov se těší, že on, tito předplatitelé a několik dalších členů týmu budou vůbec první, kteří si se svým virtuálním já v online světě budou moct promluvit. A budou tak moct nabídnout rozpravy se sebou i v době, kdy nebudou dostupní. Nebo když už tu zkrátka nebudou. Ale byť zní nesmrtelnost pro mnoho lidí sebevíc lákavě, vůbec se nemusí stát hlavním důvodem, proč by si lidé funkci měli kupovat.

Digitální dvojče má být někdo, kdo bude se bude chovat tak, jak by se choval opravdový konkrétní člověk. Jen bude prostě ve virtuálním světě dostupný kdykoliv. Tedy i když bude člověk třeba v práci nebo kdyby snad měl lepší věci na starosti než žít či pracovat v internetovém vesmíru.

„Někdo si může nechat třeba na své parcele stát sám sebe, i když není online. A dvojník za něj bude odpovídat na otázky o jeho NFT galerii,“ popisuje Sychov jeden z příkladů, co ho hned napadnou. Také parcely, o kterých mluví, se prodávají ve virtuálním světě Somnia, v němž denně žijí tisíce lidí. Ti tu můžou trávit čas v podstatě stejně jako v tom reálném.

A tedy třeba si otevřít vlastní galerii, vítat v ní lidi nebo na její prohlídky vybírat vstupné. Případně prodávat vlastní NFT obrazy. Nebo cokoliv jiného. Třeba takové vozy jako NFT tokeny se obchodují v přepočtu za stovky tisíc dolarů.

Dokud nespustíme, nepochopíme

Sychov předpokládá, že data o prvních uživatelích pro jejich virtuálního dvojníka začne nahrávat nejpozději příští rok. Teď připravuje infrastrukturu, domlouvá partnerství, plánuje přístupy nebo dává finálně dohromady koncept. Služba bude placená a data se budou sbírat jen o těch lidech, kteří o to budou mít zájem. Skutečnost, že zaberou ohromné množství místa, ukazuje, že by to ani jinak nedávalo smysl.

Sychov už ví, že se zaměří primárně na hlas a pohyb lidí. Pohyb je přitom ta lehčí část. „Data jsou nahrána v podstatě v souřadnicích. To není tak náročné,“ popisuje. Ostatně, jejich získání může být snadné právě díky zmiňovanému obleku TeslaSuit. Speciální kombinéza umí přenášet gesta a pohyby lidí do metaverza. A tedy je lze i ukládat do ucelené databáze pohybů konkrétního člověka.

Artur Sychov investoval mimo jiné do obleku TeslaSuit

S hlasem je to trochu obtížnější. Zabere totiž v úložišti víc místa. Ale i zvuk se dá zpracovat a optimalizovat podobně, jako to dělají různé aplikace na posílání zpráv. Oboje pak má zprocesovat a následně napodobit umělá inteligence. Kombinace těchto faktorů funguje jako perfektní dokreslení člověka – ten, kdo se s takovým avatarem baví, získá dojem, že hovoří právě s tím, za koho se počítač vydává.

„My teď vlastně ani nevíme, jak přesně bude ten výsledný produkt vypadat. Dokud to nespustíme, nepochopíme,“ krčí rameny Sychov. Není ani jasné, jak dlouho může trvat, než systém data na vytvoření vhodné verze člověka nasbírá.

„Je potřeba získat konverzaci, klást otázky, nasnímat pohyb. Existují umělé inteligence, které napodobí hovor člověka po půl hodině nahraného textu. Ale působí to divně. My bychom chtěli nahrávat mnohem déle. A dovolím si umělou inteligenci spustit, až když budeme mít dat dost,“ říká s tím, že hrubý odhad by mohl být tříměsíční aktivní pobyt v Somniu. Kdo by ale ve virtuálním světě trávil každý den osm hodin, potřebnou dobu by si zřejmě ještě výrazně zkrátil.

„Záleží na tom, co z toho chceme dostat. Chatbota můžeme naučit konverzovat třeba během hodiny. Ale potkat virtuální postavu, která sice bude vypadat jako já, ale mluví jako základní chatbot – to nechci,“ uzavírá Artur Sychov.