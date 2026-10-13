Začalo to kleštičkami a drátem, dnes jí obchod plní tisíce lidí. Nejdou si koupit šperk, ale zážitek, říká
Roky učila lidi drátování. Tohle umění má ale podle Anny Benešové svoji specifickou cílovou skupinu. Proto ateliér postupně proměnila v nový koncept.
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Anna Benešová se drátování věnuje už dlouhé roky, od osmnácti si jím začala přivydělávat a pustila se do prvních kurzů. Když odjela studovat do zahraničí, přesunula je na internet. Během covidu se kolem nich vytvořila komunita, která dnes čítá desítky tisíc lidí z Česka i ze světa. Její Klub drátování běží šestým rokem a každý měsíc společně vyrábí nový šperk.
„Já šperky dělám vlastně celý život. Baví mě přivádět lidi k ruční tvorbě,“ říká zakladatelka značky Monsterance Anna Benešová. Na jaře 2024 si v Praze v Myslíkově ulici otevřela ateliér, protože chtěla, aby se lidé z onlinu mohli potkávat i naživo. Brzy ale zjistila, že udržet provoz ateliéru drátování nebude tak snadné. „Drátování je velmi specifický obor, online prostor, na rozdíl od toho kamenného, má tu výhodu, že se v něm mohou potkat lidé z celého světa,“ vysvětluje.
Začala proto hledat, jak ateliér využít a přilákat lidi. „Hledala jsem koncept, který by otevíral tvoření co nejvíce lidem, aby si zážitek tvorby šperku mohla užít široká veřejnost,“ říká. Nejprve proto zvažovala drátování pro děti i fanoušky fantasy světů, ale ani tyto cesty nebyly ty pravé.
Dalším nápadem bylo zážitkové tvoření náramků či náhrdelníků z předpřipravených motivů. V létě 2025 tak otevřela v centru Prahy Charm Bar, kde si zákazníci skládají vlastní šperk. Koncept původně vznikl pod názvem Charm Bar Tvůj šperk, dnes pokračuje pod značkou Charmance.
Lidé si tu z více než osmi set přívěsků či korálků vyberou své oblíbené motivy, dostanou do ruky kleštičky a kroužkem je připevní na řetízek nebo náramek, který si vybrali. „Je to první setkání s drátem, jenom jsem odstranila bariéru vstupu, které běžné drátování, náročné na čas a přesnost, pro někoho může představovat,“ říká.
Charmance od začátku Anna Benešová financuje z vlastních tržeb. Co se vydělalo, šlo ze začátku zase zpět do nákupu produktů na tvoření a vybavení obchodu. Návštěvnost stoupala, ale nijak závratným tempem, lidé o Charm Baru zpočátku nevěděli. To se změnilo, když loni v létě dali na sociální sítě video o tom, jak to u nich funguje. To mělo přes 350 tisíc zhlédnutí. „Video bylo akcelerátorem, ale ukázalo především to, že jsme trefili koncept, který lidé intuitivně chápou a chtějí zažít,“ říká Benešová.
Zároveň přiznává, že na takový nával nebyli úplně připravení. „Najednou nemáte materiál, kapacitu, personál, prostě chaos. Začala jsem hrozně rychle nabírat lidi, zaučovat je, trávila jsem tu dvanáct, čtrnáct hodin denně, protože jsem mezitím ještě objednávala materiál. Všechno docházelo,“ popisuje. Zájem neopadal ani v následujících měsících, hlavní klientelu tvoří během léta turisté a měsíčně si sem přijde vyrobit vlastní šperk kolem 1 200 zákazníků s průměrným nákupem přes tisíc korun.
Korálky pocházejí od sklářů z Jablonce, část přívěsků navrhuje sama Benešová a nesou logo značky. Zbytek jsou hotové designy od dodavatelů z nerezové oceli. Tu si nechává ověřovat. „Všechny šperky si nechávám testovat. Posílám je na spektrometr, kde se ukáže, že je to nerezová ocel a neobsahuje škodlivé kovy. Hlídáme si složení materiálů a jejich soulad s evropskými požadavky,“ vysvětluje, protože ne vždy byla zkušenost s dodavateli dobrá.
„Když jsme pro srovnání testovali několik vzorků zakoupených mimo naši dodavatelskou síť, některé nevyhověly požadovaným limitům.“ Ocel je podle ní dražší v nákupu i v prodeji, zato nečerná a je bezpečná. Nejoblíbenější jsou pražské motivy, které si navrhli sami, pak zvířata, srdíčka, symboly pro štěstí nebo jídlo.
Mým cílem je vytvořit firmu tak stabilní, aby zvládla fungovat bez mojí dennodenní agendy. To je ta změna ze živnostníka na podnikatele.
Spolu s obchodem spustili i e-shop s konfigurátorem, ve kterém si zákazník složí šperk online a v ateliéru ho pak sestaví a pošlou. Lépe ale zatím funguje kamenná prodejna. „Kamenná prodejna dnes funguje výrazně lépe, ale ecommerce vnímáme jako cestu, jak koncept škálovat i mimo místa, kde máme vlastní pobočku,“ říká Benešová.
Dnes má tým Charmance zhruba patnáct lidí včetně brigádníků, kteří musí mluvit anglicky a mít šikovné ruce. „Vy si sem totiž nejdete jen koupit šperky, vy si jdete za zážitkem. Potřebujete být v příjemném prostředí s příjemnými lidmi,“ vysvětluje Benešová. Charmance vyjíždí i na pop-upy a festivaly, letos třeba na filmový festival v Karlových Varech a pořádají i speciální akce pro skupiny či rozlučky se svobodou.
Příští rok chce Benešová byznys stabilizovat a otevřít další pobočky. V Německu už má vyhlédnuté obchodní centrum, v Česku hledá místa nebo franšízové partnery. S růstem firmy se objevují i nabídky investorů, které nyní Benešová vyhodnocuje. Lokalitu mimo hlavní turistický proud už jednou zkusili a nefungovalo to. „Zajímají mě třeba města UNESCO, místa, kde je hrad nebo zámek s velkou návštěvností, nebo Karlovy Vary přímo na kolonádě. Prostě tam, kde proudí lidi,“ říká.
„Mým cílem je vytvořit firmu tak stabilní, aby zvládla fungovat bez mojí dennodenní agendy. To je ta změna ze živnostníka na podnikatele,“ uzavírá. Drátování přitom neplánuje nechat ani do budoucna. Charmance vnímá jako první schod k řemeslu.