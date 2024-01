Začaly přípravy pokračování hitu Top Gun: Maverick. Zda opravdu vznikne, bude záležet na Tomu Cruisovi

Uložit 0

První otázky po tom, zda osmdesátkový hit Top Gun dostane pokračování, se objevily už počátkem 90. let, Tom Cruise je ale rázně smetl ze stolu. O deset let později byl nápadu otevřenější, ale kvůli tragickému skonu režiséra filmu Tonyho Scotta z projektu opět sešlo. Nakonec se diváci snímku s podtitulem Maverick dočkali v roce 2022, 36 let od vydání původního Top Gunu. Vypadá to ale, že další návrat do kokpitu stíhačky by se mohl odehrát poměrně brzy.

Magazín Puck totiž přišel s informací od nejmenovaného insidera, že studio Paramount najalo Ehrena Krugera, spoluscenáristu druhého Top Gunu, i pro práci na třetím filmu z prostředí amerického vojenského letectva. Kruger v minulosti pracoval na scénářích pro Kruh, Transformers: Pomsta poražených nebo Duch ve stroji. Za Mavericka se mu spolu s kolegy Ericem Warrenem Singerem a Christopherem McQuarriem a pár dalšími dostalo nominace na Oscara v kategorii Nejlepší adaptovaný scénář.

Teď prý vedení Paramountu doufá, že spolu s Krugerem se k dalšímu pokračování Top Gunu vrátí také režisér Mavericka Joseph Kosinski a možná také Miles Teller a Glen Powell, členové fiktivní elitní skvadry armádních stíhacích letců. Nejzásadnější je ale samozřejmě zájem Toma Cruise.

Například Miles Teller, který ve druhém filmu ztvárnil letce s přezdívkou Rooster s důležitou rolí v příběhu, už před časem přišel s návrhem natočit pokračování sledující více jeho postavu. V krátkém rozhovoru pro Entertainment Tonight pak už předloni zmínil, že se o tom několikrát bavil přímo s Cruisem. „Je to všechno na Tomovi. Mluvím s ním o tom,“ řekl Teller.

Foto: CinemArt Tom Cruise při natáčení filmu Top Gun: Maverick

Podobně se v rozhovoru pro server IndieWire vyjádřil Joseph Kosinski. „Trvalo 36 let, než Tom souhlasil natočit tenhle! (Top Gun: Maverick, pozn. red.) Je to na něm. To jeho je třeba přesvědčit,“ řekl předloni v červnu. „Je to vše o emocích. Jestliže dokážeme vymyslet cestu pro Mavericka, která by ho přivedla zpátky k mladým pilotům a na něčem pracovat, mohlo by to dopadnout,“ dodal.

Cruise nedávno podepsal neexkluzivní smlouvu se studiem Warner Bros., kde v minulosti natočil Interview s upírem, Spalující touhu, Magnolii a Na hraně zítřka. Nová smlouva mu umožňuje pro Warnery v producentské i herecké pozici pracovat na původních filmech či franšízách. Zároveň ale může nadále pracovat také s Paramountem, domovem Top Gunu, nebo Universalem, kde právě vzniká sci-fi natáčené zčásti přímo na Mezinárodní vesmírné stanici.

To, že bude mít Paramount zájem o natočení dalšího pokračování Top Gunu, bylo jasné prakticky hned po uvedení Mavericka. Snímek, který diváky táhnul jednak nostalgií, jednak ohromujícími akčními scénami na nebesích, se okamžitě stal hitem. Nakonec v kinech prodal lístky za téměř 1,5 miliardy dolarů (33,7 miliardy korun) a stal se dvanáctým nejvýdělečnějším filmem všech dob.

Elitního testovacího letce s přezdívkou Maverick postavil do role, pro kterou se cítil zcela nevhodný: americká armáda v blíže nespecifikované zemi objevila zařízení pro potenciální výrobu nukleárních zbraní a existoval jen jeden pilot, který by tam mohl dokázat vlétnout a zařízení zničit. Maverick proto dostal na starost skupinu mladých elitních letců, jež měl vycvičit a připravit na extrémně náročnou misi.

Druhý Top Gun podle některých názorů do značné míry fungoval jako nástroj americké armádní propagandy, ať už šlo o samotné vyobrazení výcviku, odhodlání chránit svou zemi, nebo vzrušující lety stíhačkami. Snímek ale dokázal strhnout také příběhem, když Cruisův hrdina cvičil syna svého někdejšího parťáka, který tragicky zemřel při misi. Právě kombinace všech prvků dohromady si od mnoha vysloužila označení jednoho z nejlepších pokračování všech dob.