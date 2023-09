Začátek druhé dekády Signal Festivalu se blíží. Prahu tentokrát rozzáří přes dvě desítky děl

Signal Festival, který rozzáří říjnové pošmourné dny a odlehčí stále časněji přicházející soumrak, se rychle blíží. A pro letošní jedenáctý ročník si jeho tým v čele s ředitelem Martinem Poštou a kurátorem Pavlem Mrkusem přichystal skutečně nabitý program. V Praze se během čtyř večerů od 12. do 15. října představí na dvou trasách v centru města a v Karlíně deset zahraničních a sedm českých umělců, dva videomappingy a nadto světla oživí tři známá díla ve veřejném prostoru.

Pro letošní ročník Signal Festivalu do tvůrčího tandemu naskočil nový kurátor Pavel Mrkus, který se coby umělec už více než dvě dekády pohybuje především v oblasti nových technologií. Do festivalu digitální a kreativní kultury byl pozván, aby pro něj vytvořil tematický rámec na tři roky. Letošním ročníkem tak začíná první kapitola tříletého cyklu, který má souhrnný název Ekosystémy.

„Ekosystémy vnímáme jako formy různého způsobu existence, nejen v environmentálním smyslu, ale i ve všech dalších možných významech – společenských, kulturních, ale také ekosystémy umělecké tvorby, městského života či architektury. Letošní první část Ekosystémů jsme nazvali Explore, půjde tedy o průzkum,“ přibližuje Mrkus.

Tvůrci Signal Festivalu se podívali z trochu jiné perspektivy na to, jakým způsobem umělci v současnosti tvoří, co ovlivňuje jejich kreativní procesy, jaký vliv má nejen na umělecký svět umělá inteligence, ale také na témata související s proměňujícím se životním a městským prostředím.

Foto: Signal Festival V Holešovické tržnici se objeví imerzivní dílo Horion

„Signal Festival chtěl vždy spojovat umění, vědu, přírodu a technologie a prostřednictvím toho vytvářet nové formy. V umění ale stále hledáme především radost. Nechceme přinášet jen těžké otázky a znejistění, ale chceme také pracovat se světlem, které dokáže ozvláštnit podzimní čas,“ dodává kurátor.

Umělci z Česka, Mexika i Španělska

Návštěvníci festivalu budou moci během letošního ročníku po vzoru prvního vytyčeného tématu prozkoumat instalace od deseti zahraničních a sedmi českých tvůrců a tvůrkyň. Velkou hvězdou světa digitálního umění je mexický výtvarník Rafael Lozano-Hemmer, jehož interaktivní dílo Thermal Drift bude k vidění ve škole na Lyčkově náměstí v Karlíně. Prostřednictvím termokamer dokáže snímat tělesnou teplotu návštěvníků a následně ji převádí do dynamické velkoformátové projekce.

„Rafael Lozano-Hemmer patří mezi nejvýznamnější současné vizuální umělce. Svá díla vystavoval třeba na Benátském bienále, v MoMA a Guggenheimově muzeu v New Yorku nebo ZKM v Karlsruhe. Za svou tvorbu získal také hlavní cenu na festivalu Ars Electronica nebo britskou cenu BAFTA. Patří mezi špičku vizuálních umělců současnosti. Mám proto opravdu velkou radost, že je součástí festivalu,“ říká jeho ředitel Martin Pošta.

Dílo Rafaela Lozano-Hemmera bude stejně jako šest dalších umístěno vzhledem ke své povaze ve vnitřních prostorách. V interiérové, tedy takzvané galerijní zóně bude dále k vidění španělské audiovizuální studio Playmodes, které představí v Hale 13 Holešovické tržnice dílo Horizon, největší instalaci letošního ročníku. Na délku má 25 metrů a návštěvník před ní, nebo přesněji v ní, zažije pocit mizejícího a pulzujícího horizontu. Polský kolektiv Ksawery Komputery pak připraví pro prostor barokní Invalidovny interaktivní světelnou instalaci Flux.

Jako každý rok budou mít i letos prostor čeští umělci a umělkyně. Jan Kaláb obsadí část náměstí Republiky s instalací Irideus Bulla, které podle jeho slov připomíná kostru bubliny. U hotelu Andaz Prague uvede designér Václav Mlynář dílo Kaluže, které pracuje s elementy, jako je světlo, voda, pohyb, zvuk a prostor. A konceptuální umělkyně Kateřina Šedá tvoří pro festival rovnou dvouletý projekt s názvem Pacific Prague Trail.

Foto: Signal Festival Rafael Lozano-Hemmer představí své dílo Thermal Drift

„Když jsem se ocitla na festivalu, byla jsem překvapená, jak obrovské množství lidí se v ulicích nachází a jak pasivně se v nich pohybují. Současně jsem si všimla, že jedna z letošních tras se podobá Pacifické hřebenovce. Tak jsem se rozhodla, že můj projekt připraví novou trasu. Letos začneme sbírat data a příští rok uspořádáme výpravu inspirovanou Pacifickou hřebenovkou, ve které světlo uchopíme jako symbol svobody a poznání,“ přibližuje Šedá a podotýká, že festivalová výprava nebude mít délku čtyř tisíc kilometrů.

Dvě základní trasy a dva videomappingy

Festival se bude letos odehrávat na dvou trasách. První povede jako již tradičně pražským centrem. Začne v galerii Kunsthalle Praha a přes řeku bude pokračovat přes Mariánské náměstí až na náměstí Republiky. A v rámci druhé trasy se festival po menší pauze vrátí do Karlína, kde trasa začne už na Florenci a povede napříč celou čtvrtí až k Invalidovně. Navíc se díky nové lávce rozšíří až do Holešovické tržnice.

Každá z tras pak bude mít po jednom videomappingu. Maďarský umělec András László Nagy vůbec poprvé rozsvítí budovu Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí a ikonický kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí oživí japonské studio Flightgraf instalací s názvem Echo.

Program festivalu se letos navíc prvně odehraje i mimo hlavní festivalové trasy. Projekt Satelity upozorní na trojici děl od Zdeňka Sýkory, Jiřího Příhody a Federica Díaze ve veřejném prostoru. Doprovodí je světelné i zvukové projekce, takže se návštěvníci budou moci vydat objevovat i za hranice většiny instalací.

Foto: Signal Festival Náměstí Republiky rozzáří objekt od Jana Kalába

Zahájení jedenáctého ročníku Signal Festivalu proběhne ve čtvrtek 12. října v 19 hodin na Karlínském náměstí, ale letošní doprovodný program začne už v pondělí 9. října. Jeho součástí budou diskusní panely Signal Talks, skupinová výstava Elektrosalon: From the Rave to the Gallery a série audiovizuálních představení Vektroskop v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Festival navíc naváže na loňské spolupráce s galerií Kunsthalle Praha, kde vznikne speciální výstavní projekt, či s Laternou magikou, která představí projekt Labyrint principů.

„Festival už není jen festivalem, ale platformou pro umělce, tvůrce a nadšence, kteří si mohou vyměňovat nápady a inspirovat se. V rámci festivalu se budeme zabývat tím, jak tyto formy umění nejen obohacují naše životy, ale jak mohou měnit společnost jako celek. Naším cílem je, aby Signal Festival nebyl jen pražskou událostí, ale byl největší akcí svého druhu v rámci Evropy,“ uzavírá Martin Pošta.