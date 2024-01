Zacíleno na HR komunitu. Startuje platforma HeRe, která profesionálům nabízí rady i rozptýlení

Uložit 0

Změnit zajeté pořádky a stát se užitečným pomocníkem moderních personalistů. S tímto cílem vznikla platforma HeRe, za kterou stojí společnost Benefit Plus, jejímž posláním je nabízet firmám nové možnosti v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Poslední rok se její tým pustil do práce právě na projektu, který má zaplnit prázdné místo v komunitě personalistů a recruiterů a má se stát moderním místem pro sdílení know-how, inspirace a networking.

Za myšlenkou platformy HeRe, hříčkou na zkratku HR používanou ve firmách pro označení personálního oddělení, stojí Ondřej Tyl, výkonný ředitel společnosti Benefit Plus. „Většina současných HR webů je téměř ze 100 procent plná placeného obsahu, který nemá téměř žádnou hodnotu. To jsme se rozhodli změnit a přinést HR komunitě skutečně hodnotný obsah, který pomůže v každodenní práci, navíc v moderním designu,“ vysvětluje Tyl, proč se Benefit Plus pod jeho vedením pustil do nového projektu.

Česká společnost se nebojí investovat do široké palety aktivit, které s jejím hlavním podnikáním, nabídkou systému firemních benefitů a stravenek, někdy souvisí jen okrajově. Benefit Plus drží krok se zahraniční stravenkovou konkurencí a dnes jeho digitální stravenky a benefity využívá přes 300 tisíc zaměstnanců, kteří v nich každý rok utratí přes tři miliardy korun. Původní zakladatel a šéf firmy Václav Kurel se v roce 2021 po dvaceti letech zcela oddal projektu Carboneg, který usiluje o záchranu planety skrze ukládání oxidu uhličitého do země. Dnes tak v čele Benefit Plus stojí právě Ondřej Tyl.

Foto: Benefit Plus Ondřej Tyl, ředitel Benefit Plus

„Pro českou HR komunitu jsme vytvořili místo, které nabízí o řád modernější, zábavnou a užitečnými informacemi našlapanou platformu, která je šitá na míru profesionálům z oboru. HeRe obsahuje návody, infografiky, rady z praxe a užitečné šablony. Prostor nabízíme také všem profesionálům, kteří se chtějí podělit o svoje zkušenosti formou rozhovoru nebo deep dive analýz. A místo neužitečné obsahové reklamy nabízíme kurátorovaný seznam digitálních nástrojů a dodavatelů souvisejících služeb,“ popisuje Tyl.

Velkou váhu tým přikládá designu, kterým chce HR profesionály pozvat do 21. století. „Podoba HeRe splňuje vizuální měřítka současného světa, je inspirovaná oblíbenými magazíny, něco jako Vogue ve světě módy nebo CzechCrunch ve světě startupů,“ dodává s úsměvem Tyl.

Nová platforma pro moderní HR profesionály

Ondřej Tyl dal první impulz ke vzniku celého projektu, ale sám zůstává soustředěný především na aktivity Benefit Plus. Na rozjezdu platformy HeRe teď pracuje zcela samostatný tým, v jehož čele stojí Martina Skondrojanis, která dříve pracovala na projektu pájeného oblečení pro cyklisty Free Circle spolu s Petrem Rokůskem.

Na projektu se podílí také její manžel Petr Skondrojanis, který kromě strategie jako zkušený HR konzultant pomáhá i s obsahem a propagací, nebo Veronika Kynčlová z Jobka.cz. A nejsou sami, kdo do platformy HeRe vkládají své know-how. „Obešli jsme známé české HR profesionály a ve spolupráci s nimi jsme připravili balík obsahu, který se na HeRe v první vlně objevil. Pomocnou ruku nám podali například Petra Kubita Nulíčková, Tamara Ksandrová, Martina Křemenová a personalisté z Footshopu, Mind2flow a dalších organizací,“ představuje Martina Skondrojanis novinku, která se nyní otevírá celé HR komunitě.

Typický scénář toho, kde HeRe bude pomáhat, je jakákoli změna, vylepšení či jiná inovace, kterou se HR oddělení snaží do firmy zavést. Může jít například o zlepšení wellbeingu, tedy pohody zaměstnanců. Obvykle jde podle týmu HeRe o úkol, který personalista dostane zadaný od vedení, ale ve škole se o něm neučil a v tradičních médiích neexistuje užitečný obsah, který by šel využít v praxi. Přidanou hodnotou HeRe je pak množství validovaného obsahu a napojení na ověřené nástroje a dodavatele.

Foto: HeRe (Lukas Neasi) Martina Skondrojanis, šéfka platformy HeRe

Moderně smýšlejícím firmám HeRe nabízí kvalitně zpracované informace, návody a různé užitečné dokumenty týkající se inovativních přístupů a nových trendů. Personalisté se navíc rovnou dozví, jak to řeší jiné firmy, a mohou si prohlédnout nástroje, které jim s náročným úkolem pomohou. Ke každé oblasti najdou také databázi kontaktů na ověřené firmy, které k tématu nabízí například konzultace. Zalistování do tohoto seznamu je pro firmy zpoplatněné, ale není nárokové – finální výběr je vždy na týmu HeRe.

„Wellbeing není jediné aktuální téma. Zdánlivě by to mohlo vypadat, že například umělá inteligence už je mezi personalisty samozřejmostí a šetří jim čas i práci. V našem nedávném průzkumu mezi HR manažery velkých společností se ale ukázalo, že například ChatGPT zatím v práci využívá jen deset procent z nich,“ dodává Martina Skondrojanis další příklad toho, jak chce personalistům ulehčovat zavádění inovací a argumentaci pro změny a zavádění nových nástrojů před managementem.

Základní struktura platformy HeRe je v začátku rozdělena do šesti hlavních okruhů – nábor, péče o zaměstnance, firemní kultura, legislativa a mzdy, vzdělávání a digitalizace. „Čtenář si může rovnou vyhledat potřebné informace, stáhnout pracovní materiály, přečíst si inspirativní článek u kafe nebo si vybrat a ověřit vhodného dodavatele,“ popisuje Skondrojanis.

Obsah, nástroje i design

Nabídkou odborného obsahu plány týmu HeRe teprve začínají. V příštích měsících se chtějí soustředit na trojici základních konkurenčních výhod – obsah, nástroje a design. Ještě během prvního roku po spuštění chtějí komunitě nabídnout možnost také plnohodnotně diskutovat, aby si profesionálové mohli navzájem radit a inspirovat se. Navíc přemýšlí o spolupráci s oborovými influencery a funkcí aktivního sledování trendů.

Co ale prý z HeRe rozhodně nebude, je inzertní portál. To Martina Skondrojanis při pohledu na plejádu konkurenčních projektů kategoricky vylučuje. V budoucnosti se naopak mají přidat meetupy a další akce, kde se bude komunita potkávat osobně. „Moderní HR setkání už nesmí být skanzenem s tácem chlebíčků a jedním roll up banerem,“ vysvětluje šéfka projektu. Momentálně je pro HeRe připravená první várka obsahu a kdokoliv z HR komunity se může aktivně zapojit do tvorby dalšího.

Postupně přibývá i firem, které se zapojují do databáze doporučených nástrojů a konzultantů. „Jsem téměř v každodenním kontaktu jak s lidmi z HR, tak i z nejrůznějších firem a startupů, a obrovsky mě potěšila míra nadšení pro náš projekt. Je to velká motivace pro celý HeRe tým a snad i potvrzení toho, že takový prostor u nás opravdu chyběl,“ uzavírá Tyl. Novou platformu, která byla HR komunitě oficiálně představena na HR konferenci Evolve! Summit, naleznete od 22. ledna na adrese hereforhr.cz.