Ve čtvrtek začne předehrávkou nový ročník hokejové extraligy, už teď to ale mezi fanoušky vře. Kluby totiž v uplynulých dnech představily nové dresy pro nadcházející sezonu. Většinou to je mírný pokrok v mezích designových dobrých mravů, některé celky ale stylem pořádně zamíchaly – a to dokonce na úkor klubových znaků.

Rozmanité reakce vyvolalo především Dynamo Pardubice. Celek, který vyhlašuje mistrovské ambice, je totiž podporuje podobně ambiciózním rozpočtem ve výši 300 milionů korun. Ten před pár dny potvrdil sám majitel klubu a jeden z nejbohatších Čechů Petr Dědek, který mimochodem v Pardubicích plánuje i stavbu nové miliardové arény.

Nejštědřejší rozpočet v extralize je podle odhadů deníku Sport téměř trojnásobkem částky, která padla loni na platy hráčů. Velké finance ale ve sportu vyžadují sponzory. Těch je na dresech Dynama víc než dost, na nových uniformách dokonce najdete i dvojitě poreklamovaný límeček. Jeden s extraligovým partnerem Tipsportem, druhý s vlastním sponzorem PSN. A podobně nabitý je i pardubický led…

S nevolí skalních fanoušků se setkalo také představení Litvínova. Výsostnou pozici totiž nemá klubový znak Vervy, ale logo společnosti Orlen. Podobnou změnu ukázaly Karlovy Vary, u nich ale byl znak klubu upozaděn městským erbem. Naopak úřadující mistři z Třince nevolili kdovíjaké novoty, drak zůstává na místě. Stejně tak rytíř Vítek na jen mírně upravených vítkovických dresech anebo písmeno „S“ na rudé barvě Sparty, kde se nově objeví číslovka 120 odkazující na výročí založení. Ke žlutým dresům se pak vrací českobudějovický Motor, a to po hlasování fanoušků, kde tato varianta zválcovala ostatní.

Jinak se ale kdovíjak velké designové inovace (či prohřešky) v extralize nechystají. Tedy s jednou výjimkou. Novinkou nové sezony je možnost klubů zvolit si domácí variantu dresů. Doposud se doma hrálo ve světlém, venku v tmavém, v minulosti se rozdělení střídalo. Nyní si mohly kluby zvolit. Některé to nechaly na svých fanoušcích, například zmiňované Karlovy Vary nebo Rytíři Kladno – taktéž s nepříliš pozměněnými úbory s vousatým válečníkem – tak budou hrát ve tmavé. Úvodní duel sezony 2023/24 začíná ve čtvrtek v 17.30, Plzeň se škodováckým šípem na bílých domácích dresech přivítá Třinec.

Foto: Rytíři Kladno Rytíři Kladno

Foto: Oceláři Třinec Oceláři Třinec