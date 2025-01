Začínal s prodejem kečupu a jezdil nekonečné hodiny v autě. Letos mu bude 70 a řídí obří IT firmu

Uložit 0

Psal se rok 1991, Adamu Góralovi bylo tehdy pětatřicet let a s přesvědčením, že budoucnost IT světa představuje software, se rozhodl rozjet firmu, která bude z Polska konkurovat velkým západním společnostem. V té době to byla pro většinu lidí bláhová představa, obzvlášť v podání člověka, který ještě nedávno prodával kečup. Jenže Góral vycítil obrovskou příležitost v technologiích přicházející po pádu komunistického režimu ve střední a východní Evropě správně. Dnes řídí jednu z největších skupin svého druhu na kontinentu, patří mezi uznávané polské podnikatele a významný byznys má také v Česku.

Příběh společnosti Asseco je více než barvitý. Dnes patří mezi třicet největších firem na varšavské burze, její předloňské tržby činily zhruba 100 miliard korun a zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, přes dvanáct miliard korun. Ve dvaašedesáti zemích zaměstnává třiatřicet tisíc lidí a za posledních dvacet let provedla přes 130 akvizic. Právě ty se do jejího rozvoje propsaly zcela zásadním způsobem. Výrazně mezinárodní úspěch Asseca totiž nevznikl přes noc, ale velmi systematickou a dlouhodobou prací jejího zakladatele, který letos na podzim oslaví 70. narozeniny.

„Bylo to počátkem 90. let a byli jsme tři IT specialisté. Tehdy málokdo věřil, že Poláci jsou schopni vyvíjet technologie, které mohou konkurovat západním řešením. Našli jsme malou družstevní banku poblíž Řešova, se kterou jsme společně napsali program. Samozřejmě zpětně, s trochou humoru, říkám, že jsme vytvořili program pro hlavní účetní. Byli jsme však ambiciózní a pracovití. Spolupráce s touto malou bankou nám přinesla obrovské množství znalostí a zkušeností, které nám následně umožnily vybudovat komplexní systém pro banky,“ vzpomíná pro CzechCrunch na začátky společnosti Asseco Adam Góral.

Foto: Asseco Adam Góral, zakladatel skupiny Asseco

Tehdy to ale ještě zdaleka Asseco nebylo. Základ jejího technologického byznysu se zformoval už koncem 80. let, těsně před pádem komunistického režimu, který v Polsku přišel v roce 1989. Jak ve svém textu připomněl deník Financial Times, s bratrem Zbigniewem tehdy Adam Góral začal kupovat odpadní materiál od jednoho výrobce jablečného džusu, sušil ho a prodával do Německa zpracovatelům potravin. Z vydělaných peněz pak v roce 1988 v domovském Řešově, ležícím v jihovýchodním cípu země, založili společnost Jazcoop a vyráběli kečup.

Absolventa krakovské ekonomické akademie se zaměřením na ekonomickou kybernetiku a informatiku to ale vždy táhlo k počítačům, a tak nakonec došli do fáze, že se IT oddělení jejich kečupové firmy transformovalo do samostatné programátorské společnosti. Jmenovala se Comp a první zakázka byla pro zmíněnou malou družstevní banku poblíž Řešova. A postupně přicházely zakázky od dalších finančních domů, které se v Polsku po pádu komunistického režimu a nástupu nové ekonomiky začaly rychle rozvíjet.