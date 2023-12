Zacvakej mobilem u každého obchodníka. Air Bank chce v Česku rozšířit bezhotovostní placení

Uložit 0

Pětina Čechů u sebe nenosí vůbec žádnou hotovost a jen každý desátý člověk má v peněžence více než tisíc korun. Taková jsou nejnovější zjištění Air Bank, jejíž zákazníci – a platí to také u dalších bank – stále více preferují bezhotovostní placení. Zároveň je ale po celé zemi stále řada míst, kde je nutné platit výhradně hotovostí. To se rozhodla změnit právě Air Bank, která začátkem příštího roku spustí nové řešení, s nímž rozšíří možnosti bezhotovostního placení. „Naším cílem je zaplnit na mapě Česka místa, kde bylo dosud nutné platit jen v hotovosti, a přinést tak bezhotovostní placení tam, kde o něj zákazníci, ale i obchodníci stojí,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.

Nové platební řešení bude mít vlastní značku Cvak a využívat jej budou moci zákazníci a obchodníci všech bank na českém trhu. Nebude tedy nutné mít účet u Air Bank a k zaplacení bude stačit chytrý telefon a platební karta. Podrobnější detaily, jak přesně bude nové platební řešení technicky fungovat, ale zatím zástupci Air Bank prozradit nechtějí. Vše plánují odhalit začátkem příštího roku, kdy by se měly do projektu zapojit také další banky, se kterými aktuálně banka patřící do investiční skupiny PPF jedná.

Cílem je přinést na trh univerzální řešení, které se i díky zapojení dalších hráčů co nejrychleji rozšíří. „Stejně jako se dlouhodobě snažíme řešit potřeby našich retailových zákazníků, dívali jsme se v poslední době na segment menších podnikatelů. Zjistili jsme, že svět platebních terminálů je pro spoustu z nich z různých důvodů nevyhovující, a tak jsme se rozhodli vyvinout alternativní řešení,“ vysvětluje Jiří Suchý a dodává, že na trhu sice již existují různé služby, které mohou obchodníci využít, ale i ty mají své nevýhody.

V Česku existují například alternativní terminálová řešení jako Teya (dříve SaltPay, respektive Storyous) nebo Square, ale jejich nevýhody mohou spočívat mimo jiné v tom, že jsou ze zahraničí, kde jsou v oblasti plateb jiné zvyklosti. „Vnímáme, že náš trh a jeho fungování je v oblasti plateb specifický. Proto jsme chtěli vytvořit produkt, který bude přesně reagovat na potřeby místních obchodníků a zároveň naplno využije přednosti našeho trhu,“ říká ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.

Foto: Air Bank Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank

Kupříkladu české Trisbee taktéž vyvíjí bezhotovostní platební systém, který má podobnou ambici jako Cvak, tedy ulehčit menším podnikatelům starosti s placením. Podle Suchého z Air Bank ale bude Cvak fungovat ještě trochu jinak – prý jednodušeji a levněji. „Nepřicházíme s novým mechanismem placení, naopak stavíme na již vybudované robustní infrastruktuře. Opíráme se primárně o mobilní aplikace bank, protože je u nás obrovská penetrace mobilních aplikací. Naše řešení staví již na existujících způsobech placení, ale unikátním způsobem je spojuje dohromady,“ naznačuje Suchý.

Z průzkumu Air Bank vyplývá, že 9 z 10 lidí platí kartou několikrát týdně. Když tedy kartu nemohou někde použít, je to komplikace. Třetina Čechů je s takovou situací už údajně smířena a považuje to za normální stav. Ostatní jsou ale naštvaní a otrávení. Čtvrtina zákazníků v místě, kde bezhotovostně nezaplatí, nakonec vůbec nenakoupí. Platební řešení Cvak má proto podle Jiřího Suchého nejen zvýšit komfort platících zákazníků, ale ve výsledku také přinést vyšší tržby obchodníkům.

„Každý z nás má zkušenost s provozovnou nebo prodejnou, kde zaplatit kartou zkrátka nelze. Je tam sice nějaká porce šedé ekonomiky, ale mnohdy je důvodem třeba to, že v daném stánku není elektřina. Klasický terminál pak může být problematická věc,“ doplňuje ředitel Air Bank s tím, že chce mířit primárně na nejmenší obchodníky a provozovatele služeb, ať už jde o stánkaře, kempaře nebo kadeřníky a holiče. Atraktivní má být Cvak pro obchodníky také finančně.

Konkrétní sazby sice Air Bank prozradí až začátkem příštího roku, kdy chce službu po právě probíhajícím pilotním provozu s několika obchodníky oficiálně zpřístupnit všem, ale už teď Jiří Suchý hlásí: „Budeme levnější než jiná, pro malé podnikatele dostupná řešení na trhu. Budeme mít jednoduchý a jediný poplatek pro všechny. Poplatek nebude vázán na to, jaký objem transakcí obchodník udělá nebo na jinou metriku. Bude to jednoduše procentuální vyjádření z jedné platby. Dovolit si ji tedy bude moci skutečně každý obchodník, který bude chtít umožnit svým zákazníkům platit bezhotovostně.“

Celé řešení Cvak je stavěno jako otevřená platforma, do které by se měly brzy připojit i další banky. Air Bank s nimi aktuálně jedná, konkrétní jména prozrazovat nechce. I proto celý projekt vzniká bez přímého brandového či komunikačního propojení na Air Bank.

„Důvod, proč s řešením Cvak přicházíme jako jediná banka, spočívá hlavně v rychlosti. Šlo nám o to, abychom nastartovali změnu na trhu, a věříme, že se k nám teď další významní hráči připojí,“ říká Jiří Suchý a dodává: „Jednáme s bankami, které mají podobné inovativní smýšlení jako my a chtějí posouvat český bankovní trh zas o velký kus dál.“