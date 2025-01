Zadejte kód a pojďte dál! Chytrý systém s dotykovou obrazovkou šetří recepčním práci a návštěvníkům čas

Uložit 0

Vložíte PIN, naskenujete občanku – a kartička pro vstup do budovy je vaše. Proces odbavení, volání hostiteli a čekání na něj u turniketu, který běžně trvá i několik minut, může být díky elektronické recepci otázkou sekund.

Představte si, že vcházíte do kancelářského komplexu na schůzku se svým obchodním partnerem. Rozhlédnete se po lobby a hledáte recepčního za klasickým pultem. Ten tu nikde nesedí, ale vzpomenete si na pozvánku od Welcomo, která vám ráno přišla do e-mailu. Obsahuje všechny potřebné údaje o schůzce, čas a jedinečný kód pro vstup. Rozhlédnete se tedy po lobby ještě jednou a všimnete si vysokého displeje umístěného směrem k výtahům. Vyberete si na něm osobu, za kterou míříte, systém vaše doklady porovná s pozvánkou a je to.

Vydá vám kartu, poradí, do kterého vchodu míříte, pustí vás dál, nastaví jízdu výtahem do správného patra a ve stejnou chvíli pošle zprávu hostiteli, aby o vás věděl. A pokud byste s ním potřebovali nejdřív mluvit, vytočí vám jeho číslo a propojí vás.

„Naši zaměstnanci i návštěvníci si Welcomo zamilovali. Je jednoduché a uživatelsky přívětivé,“ potvrzuje Ondrej Palatáš, Business Resilience Manager Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. „Rozdíl v efektivitě se pozná už v řádu dní. Když na jednom hostu ušetříte minuty, za rok to vydá stovky hodin, které mohou vaši zaměstnanci věnovat jiné činnosti. Nehledě na čas, který systém šetří hostům, nebo na to, že nemusíte řešit jazykové bariéry s cizinci,“ vysvětluje Vojtěch Voldán, manažer marketingu společnosti M2C Innovis, která Welcomo vyvinula a provozuje. Nově ho od začátku roku 2025 nabízí firmám k šestiměsíčnímu bezplatnému vyzkoušení.

Systém je každému klientovi sestaven na míru. V současnosti jím je vybaven také Evropský dům v Liberci, který jej u vchodu pro návštěvníky instaloval v rámci koncepce Chytřejší Liberecký kraj, nebo administrativní areál Nové Waltrovky v pražských Radlicích. Ten v roce 2024 získal zvláštní cenu v soutěži Recepce roku v kategorii Inovace. „Propojení technologií, inovací a designu je při vývoji Welcomo naším největším přáním, a proto nás toto ocenění zvlášť těší,“ vysvětluje Vojtěch Voldán.

Digitalizovaná recepce obdobným způsobem umí odbavit také řidiče, kteří zavážejí nebo vyzvedávají zboží v logistickém či výrobním areálu. Místo turniketů jim otevře závoru a místo výtahu jim určí správný dok.

„V jednu chvíli jsme potřebovali mnohem lépe zautomatizovat všechny procesy, které nám v logistickém areálu běží. Aby pohyb lidí i zboží fungoval plynule, propojili jsme návštěvní systém, SAP i informační systémy. K tomu zároveň patřila také integrace Welcomo a instalace kiosků u vjezdu,“ říká Tomáš Forgač, zástupce výpočetního střediska průmyslového areálu Lenzing Biocel v Paskově. Před zavedením Welcomo bylo nejprve potřeba nastavit nové workflow celé logistiky, zkoordinovat dodavatele externích systémů a propojit data, která využívají.

Komplexní služby pro průmyslové areály poskytuje M2C Innovis už přes 30 let. Zpočátku firma provozovala centrum vzdáleného dohledu, které postupně vyrostlo do jednoho z největších ve střední Evropě, a nyní pokrývá tisíce metrů čtverečních ploch. „Kamerový systém byl náš první produkt, který šetřil lidem práci, respektive umožňoval jejich kapacity přesunout na méně rutinní činnosti,“ vysvětluje Voldán. Pod značkou M2C Space je nyní, o 30 let později, propojen s umělou inteligencí a videoanalytikou, která automaticky hlásí překročení hranic objektu nebo třeba dělníky, kteří si na staveništi zapomněli nasadit helmu.

„Někdy se nás lidé ptají, jestli hostům na recepcích a vrátnicích nechybí živý člověk,“ přiznává Vojtěch Voldán. Praxe podle něj ukazuje opak. „Když se podívám do restaurace McDonald’s, tak delší fronty vidím u dotykových obrazovek než u klasické kasy. Kiosek nemá špatnou náladu, nechce si dokoukat video na telefonu, než vás obslouží, a není unavený. Navíc pracuje nonstop,“ vysvětluje.

Za vývojem systému Welcomo stojí vývojářská společnost GoodSailors, patřící pod M2C Innovis, jedna z předních českých firem zaměstnávajících osoby s handicapem. „I toto je rozměr, na který jsme hrdí. Chceme ukázat světu, že špičkový inovativní produkt mohou pro společnost tvořit lidé, kteří zároveň sami nejvíc potřebují naši podporu,“ říká Voldán a dodává, že se systémem firma právě expanduje na trh USA a mířit bude i do dalších zemí: „Naší vizí je mít kiosky rozmístěné po celém světě a stát se synonymem spolehlivosti a inovací v oblasti automatizace,“ uzavírá Voldán.