Zahrajte si Diablo IV před vydáním a zadarmo. Právě začalo veřejné testování, potrvá celý víkend

První dojmy z Diabla IV jsou vynikající. Úvodní vlna hráčského testování začala už před týdnem, kdy se ke hře dostali největší nedočkavci s předobjednávkou a zástupci médií. Betaverzi se samozřejmě nevyhnuly chyby především technického rázu, první démonobijci si nicméně pochvalují jak hratelnost, tak hutnou atmosféru tolik spojenou se slavnou značkou. A že to nejsou jen plané řeči nadšenců, se nyní můžete sami přesvědčit.

Vývojáři z Blizzard Entertainment právě spustili veřejnou betu Diabla IV, do níž se můžete zcela zdarma zapojit. Tedy pokud budete mít to štěstí a v gigantickém náporu se vám pootevřou brány pekelně vytížených serverů. Jestli se však na vás všichni čerti usmějí, můžete si Diablo IV vyzkoušet od pátečního pozdního odpoledne až do nedělních osmi hodin večer. Stačí skočit na stránky Blizzardu.

Za dva měsíce se pak peklo rozpoutá naplno. Diablo IV vychází na démonické datum 6. 6. pro PC i Xbox a PlayStation. Za možnost zapojit se do nekonečné války nebes a podsvětí zaplatíte podle vybrané platformy a verze hry zhruba od 1 600 korun výš. Dražší edice přinese kromě kosmetických doplňků i takzvaný battle pass, tedy předplatné pro další pro hru plánovaný obsah.

Diablo IV sází na osvědčený a miliony hráčů milovaný recept, který kombinuje temné fantasy s akční hrou na hrdiny. V roli druida, barbara, čaroděje, nekromanta nebo tuláka – oproti předchozím dílům v libovolné ženské i mužské podobě – pomocí zbraní i zaklínadel ničíte hordy netvorů, čas od času se utkáte se silnějším bossem a celou dobu vylepšujete jak své schopnosti, tak své vybavení.

O tom, že čtvrtý díl tuto nestárnoucí hratelnost velmi dobře zvládá, svědčí i dojmy českých herních novinářů, kteří měli možnost si nové Diablo před týdnem vyzkoušet. „Nejedná se o tu nejlepší hru pod sluncem, ale šíře obsahu, atmosféra světa, pomalejší souboje a důraz na vyprávění příběhu jsou přesně ty věci, které mi v Diablu III chyběly,“ zmínil Zdeněk Princ z Vortexu, který dokonce neváhal použít slovní spojení „velkolepý návrat“.

„Grafika je nádherná, všechno má skvělou, morbidní, znepokojující atmosféru. Vlastně jsem si neuvědomil, jak moc mi chybí tenhle temný gore styl. A snad poprvé mám dojem, že budu věnovat pozornost příběhu. Právě v procesu vyprávění udělal Blizzard podstatný krok vpřed a jsem jen rád,“ zhodnotil nadcházející novinku šéfredaktor Games.cz Aleš Smutný, podobně pozitivně hru hodnotili i jeho kolegové.

Diablo IV přinese do vyprávění příběhu neobvyklý prvek, doprovodné dějové animace totiž generuje ve hře, objeví se v nich tak přímo vaše postava se svým aktuálním vybavením. Zajímavostí pro české hráče je pak středo- či východoevropský nádech nové hry. A to nejen v neutěšené středověké šedivosti prvního dějství, které je ve veřejné betě dostupné. Ale i v názvech míst, jako jsou například „Zeleny Lowlands“ a „Nostrava“, ve jménech postav jako „Cestmir“ či „Vasek“ nebo u vlčích monster pojmenovaných „volkodlak“.

První díl známého jména vyšel už v roce 1997 a od té doby se stal prubířským kamenem svého žánru. Kromě tří pokračování a několika rozšíření inspiroval mnohé pokračovatele, například populární Path of Exile nebo Lost Ark. Poslední plnohodnotný díl Diabla s číslovkou tři v názvu vyšel v roce 2012, loni sérii rozšířila komunitou spíš vlažně přijatá odbočka Immortal původně plánovaná na mobily, ale dostupná i na PC. Kromě videoher na motivy goticky temného světa Diabla vyšlo i několik knih a komiksů.